दिवाली के अगले दिन यानी आज सोमवार को दिल्ली की हवा में जहरीली गैसों का स्तर बढ़ गया। पटाखों से निकलने वाले धुएं ने राष्ट्रीय राजधानी की पहले से बिगड़ती वायु गुणवत्ता को और खराब कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के मुताबिक सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 376 दर्ज किया गया जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।

वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अनुसार, यह जहरीली हवा केवल हमारे फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि दिल, दिमाग और आंखों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हेल्थ कोच ल्यूक कोटिन्हो के मुताबिक, प्रदूषित हवा में मौजूद बेहद महीन जहरीले कण सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। ये कण फेफड़ों में जमा होने के साथ रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं और धीरे-धीरे शरीर के जरूरी अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण का असर केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दिल की सेहत, दिमाग की कार्यक्षमता और शरीर की इम्यूनिटी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

दिल्ली-एनसीआर गैस चेंबर बन चुका है। इस समय नोएडा का एक्यूआई 329, ग्रेटर नोएडा का 374, गाजियाबाद का 372 और हापुड़ का 291 है जो सेहत के लिए बेहद खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकते हैं और रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं। ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक भी सांस की नली में जलन और अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ा सकते हैं।

दम घोटने वाली इस हवा में सांस लेने से ब्रेथिंग प्रोब्लम, गले में खराश,आंखों में जलन, सिर दर्द जैसी तकलीफें बढ़ सकती हैं। सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉ. विकास मित्तल ने जनसत्ता को बताया कि इस समय प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके घर में भी वो प्रवेश कर चुका है। इस समय घर में रहें बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और कुछ चीजों का ध्यान रखें। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि प्रदूषण कैसे फेफड़ों, दिल,दिमाग और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रदूषण का आंखों पर असर

ज्यादा समय तक प्रदूषण में रहने से आंखों में जलन, खुजली, आंखों से पानी आना और ड्राई आई की समस्या तेजी से बढ़ती है। प्रदूषण के कण आंखों की सतह को परेशान कर सकते हैं, जिससे जलन और चुभन महसूस होती है। आंखें बाहरी कणों को बाहर निकालने के लिए अधिक आंसू बना सकती हैं जिससे आंखों में तेजी से पानी आ सकता है। प्रदूषित हवा आंसुओं की परत को प्रभावित कर सकती है, जिससे आंखों में सूखापन और किरकिरापन महसूस होता है। संवेदनशील लोगों में इस प्रदूषण से एलर्जी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले, पहले से ड्राई आई या एलर्जी की समस्या वाले और लंबे समय तक बाहर काम करने वाले लोगों को इस प्रदूषण से ज्यादा खतरा है।

वायू प्रदूषण दिल को कैसे पहुंचा सकता है नुकसान

बढ़ता वायु प्रदूषण रक्त वाहिकाओं के काम करने की क्षमता प्रभावित कर सकता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। प्रदूषण के कारण शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और सूजन बढ़ सकती है, जिससे रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत प्रभावित होती है। प्रदूषण के संपर्क में आने से खून के थक्के बनने लगते है और रक्त प्रवाह प्रभावित होने का जोखिम बढ़ सकता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। बढ़ता AQI दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है, जिससे कुछ लोगों में अनियमित धड़कन की समस्या हो सकती है। दिल के मरीजों को बढ़ते प्रदूषण से खतरा बढ़ सकता है।

वायु प्रदूषण फेफड़ों को कैसे करता है प्रभावित

बढ़ता प्रदूषण सांस की नली में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से गले में खराश,खांसी और बलगम की परेशानी बढ़ सकती है। अस्थमा के मरीजों में प्रदूषण में सांस लेने से सांस की नली संकुचित हो सकती है जिससे घरघराहट और सांस फूलने की समस्या बढ़ सकती है। पहले से क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) से पीड़ित लोगों के लक्षण गंभीर हो सकते हैं।

बढ़ते प्रदूषण से बचाव कैसे करें

घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें। अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें।

घर से निकलने से पहले AQI चेक करें। ज्यादा AQI सेहत के लिए खतरा बन सकता है इसलिए ऐसे में घर में रहना ज्यादा बेहतर है।

प्रदूषण ज्यादा होने पर दौड़ने, साइकिल चलाने और तेज वॉक करने जैसी आउटडोर एक्सरसाइज को करने से बचें।

अच्छी क्वालिटी का घर में एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें।

बाहर जाते समय आंखों पर चश्मा लगाएं। आंखों में जलन होने पर आंखों को रगड़े नहीं बल्कि साफ पानी से साफ करें और कॉटन से पोछें।

अस्थमा, हार्ट डिजीज और हाई बीपी के मरीज अपनी दवाएं नियमित लें।

खानपान, नींद और हाइड्रेशन का रखें ध्यान

डिस्क्लेमर: यह जानकारी डॉक्टर से बातचीत और उपलब्ध चिकित्सा सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की परेशानी या सांस लेने में तकलीफ बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह लेख चिकित्सकीय परामर्श का विकल्प नहीं है।