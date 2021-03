गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो सकती है खतरनाक, इन 5 तरीकों से रखें खुद को हाइड्रेटेड

How to stop dehydration in summer: यूं तो मौसम कोई भी हो, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। लेकिन गर्मी के दिनों में आमतौर पर कई लोग डिहाइड्रेशन जैसी आम मगर खतरनाक स्वास्थ्य परेशानी से घिर जाते हैं। ऐसा कम पानी पीने या अधिक पसीना निकलने के कारण हो सकता है। ये स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी से सिर दर्द से लेकर धड़कनों के तेज होने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। हालांकि, पानी के अलावा ये 5 चीजें भी शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। आइए जानते हैं –

जीरा: विशेषज्ञों के मुताबिक जीरा शरीर को हाइड्रेट करने के साथ ही डिटॉक्स भी करता है। वहीं, गर्मियों में इसके सेवन से शरीर की गर्मी और खुजली को कम करना भी आसान है। 1 चाय चम्मच जीरा और इतने ही मात्रा में सेंधा नमक लें। सबसे पहले इन दोनों को रात भर फुलने दें। फिर सुबह उठते ही इस मिश्रण को छान लें और पानी का सेवन करें। इसके अलावा, आप छाछ या दही में जीरा पाउडर मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं।

लेमनग्रास: डिहाइड्रेशन को दूर करने में इसे भी रामबाण औषधि माना जाता है। शरीर को हाइड्रेट करने के साथ ही लेमनग्रास अपच और पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर कर शरीर को ठंडा रखता है। आप इससे बनी चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकते हैं।

ज्यादा ग्रीन टी नहीं पीयें: अगर आप ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं तो इसे आपका शरीर पचा नहीं पाएगा, जिससे आपको बार-बार पेशाब लग सकता है। ऐसे में लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकती है।

शराब से बनाएं दूरी: एल्कोहल युक्त पेय की प्रकृति डिहाइड्रेटिंग होती है, ऐसे में इसके सेवन से बचना चाहिए। अगर कभी लेने की नौबत आती है तो इसके साथ पानी भी पीते रहें। वहीं, कॉफी को भी डिहाइड्रेटिंग एलिमेंट के तौर पर देखा जाता है।

ठंडा पानी पीने से बचें: गर्मियों में ठंडा पानी पीना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा ठंडा पानी पीना भी खतरनाक हो सकता है। फ्रिज के बजाय गर्मियों में मटके में रखा पानी पीना अधिक फायदेमंद होता है।