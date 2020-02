विटामिन B12 की कमी से ऐसा हो सकता है आपका चेहरा, जानिए क्या है इसे पहचानने का सही तरीका

Vitamin B12 Deficiency, Vitamin B12 Deficiency in India, Vitamin B12 Deficiency Symptoms, How Vitamin B12 affects your Face: हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कई पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और डाइट्री फाइबर्स जैसे कई न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स के सेवन से शरीर सेहतमंद बना रहता है। इनमें से किसी की भी कमी होने से व्यक्ति कमजोर और बीमार पड़ सकता है। विटामिन B12 भी एक ऐसा ही जरूरी तत्व है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स (RBCs) बनाने का काम करती है। ‘ओनली माय हेल्थ’ की एक खबर की मानें तो इस विटामिन की कमी का सीधा असर चेहरे पर पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे चेहरे को देखकर विटामिन B12 डेफिशियंसी का पता लगाया जा सकता है।

कैसे होती है विटामिन B12 की कमी: कभी-कभी हमारा इम्यून सिस्टम पेट में मौजूद हेल्दी सेल्स पर अटैक करता है जिससे शरीर विटामिन B12 को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इससे शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है। अनेमिया बीमारी होने के प्रमुख कारणों में से एक है शरीर में इस विटामिन की कमी। विटामिन B12 डेफिशियंसी की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, खबर के अनुसार इसकी कमी का सीधा असर हमारे चेहरे पर पड़ता है। विटामिन B12 की कमी से चेहरे पर कई बदलाव होते हैं जो दिखने में बेहद भद्दे लगते हैं।

त्वचा का पीला पड़ना: रिपोर्ट के मुताबिक, इस विटामिन की कमी से लोग जॉन्डिस जैसी बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। इससे उनका चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। इसके अलावा, विटामिन B12 की कमी से भी चेहरा पीला पड़ सकता है। ये विटामिन आरबीसी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है जो इसकी कमी के वजह से ठीक तरह से नहीं बनते और स्किन में खून की कमी के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। चेहरे के अलावा, विटामिन B12 डेफिशियंसी से आपके आंखों का सफेद हिस्सा भी पीला पड़ सकता है।

चेहरे पर हो सकते हैं वाइट स्पॉट्स: कई लोगों के चेहरे पर सफेद निशान होते हैं, ये भी विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण हो सकता है। इस विटामिन की कमी से चेहरे पर वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं क्योंकि विटामिन B12 की कमी के वजह से शरीर में मेलनिन की मात्रा भी कम हो जाती है। इससे चेहरा सफेद और ड्राई नजर आता है। ऐसे सफेद निशान आपके कलाइयों पर भी नजर आ सकते हैं। हालांकि कई बार ये निशान सूरज की रोशनी के अधिक संपर्क में आने से भी होते हैं इसलिए आपको इस ओर ध्यान देना होगा।

ये हैं इस विटामिन के बेहतर स्रोत: विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें ये विटामिन भरपूर मात्रा में मौजूद हो। ये विटामिन आमतौर पर एनिमल प्रॉडक्ट्स में पाया जाता है। चिकन और मटन के कलेजी और गुर्दे विटामिन B12 के बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं, इसके अलावा अंडा में भी ये पाया जाता है। वहीं, शाकाहारी लोग शरीर में इस विटामिन की पूर्ति के लिए दही और चीज का सेवन कर सकते हैं, इनमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मौजूद होता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App