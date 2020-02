Coronavirus से मौत का सिलसिला जारी, जानें – कैसे बचें इस खतरनाक वायरस से

Coronavirus, China Virus, Coronavirus Outbreak, Tips to be safe from Coronavirus: लगभग दुनिया के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक तकरीबन 71 हजार लोगों में इस वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। विश्व के तमाम प्रगतिशील देश इस जानलेवा वायरस का इलाज ढूंढ़ने में लगे हुए हैं। हालांकि, अब तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई भी संतोषजनक इलाज सामने नहीं आया है। भारत में भी इस वायरस से पीड़ित लोगों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस वायरस से खुद को बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

इस तरह खुद को रखें सुरक्षित: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के लिए हेल्थ एडवाइजरी काफी पहले ही जारी कर दी थी। इसके अलावा, भारत सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी की जा चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वायरस पशुओं के माध्यम से इंसानों में आया है, साथ ही यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ऐसे में सर्दी-जुखाम से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से बचें। डब्लूएचओ भी संक्रमित लोगों से कम से कम 3 फीट की दूरी रखने की सलाह देता है। इसके अलावा, अपने आसपास साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हो सके तो बार-बार हाथों को अल्कोहल बेस्ड हैंडवाश से धोएं। वहीं, सर्दी-जुखाम होने की स्थिति में छींकते या खांसते वक्त मुंह को टिश्यू पेपर से ढ़क लें।

जरूरी है मास्क का प्रयोग: यह घातक वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है इसलिए जरूरी न हो तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना कुछ समय के लिए बंद कर दें। लोगों से मिलने पर हाथ न मिलाएं और मास्क पहन कर ही बाहर निकलें। ‘दैनिक जागरण’ की एक खबर के अनुसार, इस वायरस से बचाव में नॉर्मल मास्क बेअसर होता है, इसलिए मल्टी लेयर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि वही मास्क खरीदें जो धूल, मिट्टी, बदबू और बैक्टीरिया से बचाने में सक्षम हो। एंटी डस्ट और एंटी पॉल्यूशन मास्क में आपको कई विकल्प मिल जाएंगे जो आपको कई तरह की परेशानियों से बचा सकते हैं।

अफवाहों से दूर रहना भी है जरूरी: सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से जुड़े कई मिथकों को लोग शेयर कर रह हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और अफवाहों पर भरोसा न करें। डब्लूएचओ ने भी कुछ अफवाहों का खंडन किया है। उसके अनुसार, लहसुन खाने से ये वायरस ठीक हो जाएगा इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। उसके अलावा, एंटीबायोटिक्स के सेवन से जरूरी नहीं कि आप कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर असर करता है, न कि वायरस पर। इसी तरह, चाइनीज खाना खाने से आप कोरोना वायरस के मरीज नहीं बन जाएंगे। डब्लूएचओ भी इसे ये वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं मानता।

