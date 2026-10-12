उम्र के 85वें पड़ाव पर पहुंचे अमृत बख्शी की जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी रिचा का भविष्य है। 53 साल की रिचा पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी के साथ जी रही हैं। अमृत बख्शी उनकी देखभाल करने वाले मुख्य व्यक्ति हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि उनके नहीं रहने पर बेटी की देखभाल कौन करेगा और उसे सुरक्षित भविष्य कैसे मिलेगा।

अमृत बख्शी पुणे में सिजोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन (SAA) के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अपनी बेटी की देखभाल और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जिला अदालत का रुख किया है। वह चाहते हैं कि बेटी की देखभाल के लिए सीमित अभिभावकत्व की व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी गैरमौजूदगी में भी रिचा को जरूरी सहायता और देखभाल मिलती रहे।

बख्शी कहते हैं, “मेरा समय आ गया है और हो सकता है कि मैं कल यहां न रहूं। ऐसे में रिचा का क्या होगा?” उनका यह सवाल उन तमाम परिवारों की चिंता को सामने लाता है, जिनके सदस्य लंबे समय से किसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं।

1991 में हुई थी सिजोफ्रेनिया की पहचान

रिचा को साल 1991 में पहली बार सिजोफ्रेनिया होने का पता चला था। उस समय वह देहरादून में पढ़ाई कर रही थीं। स्कूल प्रशासन ने उनके माता-पिता को बुलाया, क्योंकि रिचा अक्सर विवादों में पड़ जाती थीं और उन्हें ऐसी परेशानियां हो रही थीं, जिन्हें देखकर नर्वस ब्रेकडाउन होने की आशंका जताई गई।

बेटी की स्थिति का पता चलने के बाद अमृत बख्शी और उनकी पत्नी रिचा को मुंबई ले आए, जहां उस समय उनका परिवार रहता था। बख्शी के मुताबिक, शुरुआत में एक डॉक्टर ने इसे बीमारी का एक बार होने वाला मामला बताया और एंटीसाइकोटिक दवाएं देने से भी मना किया। हालांकि, बाद में परिवार को समझ आया कि रिचा के लक्षण खत्म नहीं हुए थे और कुछ समय बाद दोबारा उभर आए।

उस समय रिचा बड़ौदा विश्वविद्यालय में पढ़ रही थीं। बख्शी बताते हैं कि उनकी बेटी के दोस्तों ने उन्हें बताया था कि रिचा मंदिर में 100 रुपये के नोट छोड़कर आ जाती थीं। इसके बाद रिचा घर लौट आईं और परिवार पुणे में रहने लगा।

बेटी की बीमारी को समझने और उसकी मदद करने के लिए बख्शी ने सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ना और जानकारी जुटाना शुरू किया। वहीं, उनकी पत्नी ने मुश्किल समय में प्रार्थना का सहारा लिया।

बेटी की देखभाल के साथ पत्नी की बीमारी से भी संघर्ष

साल 2007 में बख्शी का परिवार सिजोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन से जुड़ा। यह संस्था मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों को सहयोग देती है।

उस समय बख्शी की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थीं। उन्हें अपनी बेटी रिचा की देखभाल करने के साथ-साथ कैंसर से जूझ रही पत्नी का भी ख्याल रखना था। उनकी पत्नी को ओवेरियन कैंसर था। इस मुश्किल दौर में बख्शी ने मानसिक बीमारी के बारे में और जानकारी हासिल की और यह समझने की कोशिश की कि बीमारी के लक्षणों, तनाव और अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए।

कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी और भी अधिक उनके कंधों पर आ गई।

बख्शी और रिचा सिजोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन के परिसर में रहने लगे। इस दौरान कई बार रिचा की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दौरे पड़ने के कारण अस्पताल भी ले जाना पड़ा। इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद बख्शी ने धैर्य के साथ बेटी की देखभाल जारी रखी।

वह बताते हैं कि रिचा हर पांच मिनट में उनकी खबर लेती हैं, चाहे वह किसी बैठक में हों या दूसरे कमरे में चुपचाप बैठे हों। लेकिन उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि उनके जाने के बाद भी बेटी को सम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी देखभाल और सहयोग मिलता रहे।

पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल ने एक ‘मेंटल हेल्थ वॉल’ बनाई है, जहां लोगों ने बताया है कि ठीक होने में समय लगता है और मदद मांगना हिम्मत का काम है। (Photo Source: Express/Special arrangement)

मानसिक बीमारी से सिर्फ मरीज नहीं, पूरा परिवार प्रभावित

पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ससून जनरल अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. निशिकांत थोराट के मुताबिक, जब किसी व्यक्ति को गंभीर मानसिक बीमारी होती है, तो उसका असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है।

उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य अक्सर देखभाल करने वाले, मरीज के अधिकारों की पैरवी करने वाले और हर मुश्किल में उसका साथ देने वाले बन जाते हैं। इस दौरान उन्हें भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।

डॉ. थोराट के अनुसार, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियां लंबे समय तक रह सकती हैं। ऐसे में मरीज को लंबे समय तक इलाज, पुनर्वास और लगातार सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। मानसिक बीमारी के साथ जीने का मतलब केवल बीमारी के लक्षणों से जूझना नहीं है, बल्कि सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव, आर्थिक निर्भरता और सहयोग की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना भी है।

ससून अस्पताल में हर दिन आते हैं 150 से 200 मरीज

ससून जनरल अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग में हर दिन लगभग 150 से 200 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें कम से कम 20 मरीज नए होते हैं। अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी से सितंबर के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे 31,655 नए और पुराने मरीजों का इलाज किया गया।

डॉ. थोराट का कहना है कि मानसिक बीमारी को सही तरीके से समझने के लिए मरीजों की बात सुनना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर समाज में मौजूद गलत धारणाएं और भेदभाव मरीजों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में परिवार और समाज का सहयोग उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए उम्मीद और सहयोग जरूरी

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ससून जनरल अस्पताल में ‘मेंटल हेल्थ वॉल’ बनाई गई है। इस दीवार पर लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अपने विचार साझा किए हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि मानसिक परेशानियों से उबरने में समय लगता है, जबकि दूसरों ने मदद मांगने को साहसिक कदम बताया है।

अमृत बख्शी की कहानी भी यही सवाल उठाती है कि गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों की देखभाल तब कैसे जारी रहेगी, जब उनके परिवार के सदस्य उम्र, बीमारी या दूसरी परिस्थितियों के कारण उनकी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे।