भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और तनाव के कारण आजकल पाचन संबंधी समस्याएं और दिनभर की थकान बेहद आम हो गई हैं। पेट में लगातार गैस बनना, कब्ज, ब्लोटिंग या सुबह उठते ही शरीर में भारीपन महसूस होना जैसी समस्याएं न केवल आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाती हैं, बल्कि पूरे दिन के एनर्जी लेवल को भी गिरा देती हैं। ऐसे में सुपरफूड्स की बात आते ही ‘खजूर’ (Dates) का नाम सबसे ऊपर आता है। पारंपरिक चिकित्सा से लेकर आधुनिक न्यूट्रिशन साइंस तक, खजूर को पोषक तत्वों का खजाना माना गया है। इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और प्राकृतिक शर्करा जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच रोज केवल 2 खजूर खाने से गट हेल्थ में चमत्कारिक सुधार हो सकता है?

सर गंगाराम सिटी अस्पताल, नई दिल्ली में कंसल्टेंट डाइटिशियन मुक्ता वशिष्ठ ने जनसत्ता को बताया रोजाना दो खजूर का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। ये पाचन को दुरुस्त करती है, बॉडी को भरपूर एनर्जी देती है। रोज सुबह नाश्ते में अगर दो खजूर का सेवन किया जाए तो पाचन दुरुस्त रहता है और गट हेल्थ में सुधार होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोज दो खजूर खाने का नियम क्या सभी लोगों पर लागू हो सकता है, डायबिटीज मरीजों पर भी। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि खजूर कैसे सुपरफूड है और रोज दो खजूर का सेवन पाचन से लेकर सेहत तक पर कैसे करता है असर। डायबिटीज मरीज क्या रोज खजूर खा सकते हैं।

खजूर क्यों है हेल्दी फूड?

डाइटिशियन मुक्ता वशिष्ठ ने बताया खजूर में प्राकृतिक शुगर के साथ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। डायटीशियन के मुताबिक इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो गट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है। खजूर में आयरन समेत कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसमें प्राकृतिक शुगर होने के कारण इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

रोज 2 खजूर खाना कितना सही?

एक सामान्य वजन वाले स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोज 2 खजूर खाना उचित मात्रा हो सकती है। डायटीशियन के अनुसार, पोर्शन कंट्रोल के साथ दो खजूर रोज खाए जा सकते हैं। सुबह या ब्रेकफास्ट के आसपास इसका सेवन करना बेहतर विकल्प हो सकता है। खजूर में प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए यह शरीर को जल्दी ऊर्जा देने वाला स्नैक हो सकता है। इसे ब्रेकफास्ट के समय या उससे पहले लिया जा सकता है। एक्सरसाइज या ज्यादा शारीरिक गतिविधि के दौरान भी यह एक सुविधाजनक एनर्जी स्नैक हो सकता है। आप अगर बॉडी को एनर्जेटिक और हेल्दी रखने के लिए खजूर खाना चाहते हैं तो आप खजूर का सेवन दूध के साथ करें।

कब्ज में हो सकता है फायदेमंद

खजूर में फाइबर मौजूद होता है, इसलिए इसे डाइट में शामिल करने से पाचन और आंतों की सेहत को सपोर्ट मिल सकता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए फाइबर वाले खाद्य पदार्थ मददगार हो सकते हैं। हालांकि, पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। खजूर का सेवन एनीमिया का उपचार करने में भी असरदार साबित होता है।

डायबिटीज में खजूर खाना चाहिए या नहीं?

मुक्ता वशिष्ठ ने बताया डायबिटीज वाले लोगों के लिए खजूर की मात्रा उनके ब्लड शुगर और HbA1c पर निर्भर करती है। अगर शुगर बहुत ज्यादा या HbA1c काफी बढ़ा हुआ है, तो डायटीशियन खजूर से कुछ समय दूरी रखने की सलाह दे सकती हैं। डायबिटीज मरीजों को शुगर कंट्रोल होने के बाद भी मात्रा सीमित रखनी चाहिए और इसे डाइट के दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ संतुलित करना जरूरी है।

क्या खजूर भिगोकर खाने से शुगर कम होगी?

सिर्फ खजूर को भिगोकर खाने से उसकी प्राकृतिक शुगर खत्म नहीं होती। इसलिए ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इसे भिगोकर खाना कोई विशेष उपाय नहीं माना जाना चाहिए। डायबिटीज में खजूर की मात्रा और पूरी डाइट को ध्यान में रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मांसपेशियों की मजबूती के लिए खजूर कैसे असर करती है?

खजूर में पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं। ये शरीर में मांसपेशियों और नर्व फंक्शन जैसे कई कामों में भूमिका निभाती हैं। मैग्नीशियम हड्डियों की सेहत में भी योगदान देता है, जबकि पोटैशियम शरीर के सामान्य मसल और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है।

क्या खजूर मीठा खाने की क्रेविंग कम करता है?

डायटीशियन ने बताया मीठा खाने की इच्छा होने पर खजूर एक विकल्प हो सकता है। इसमें प्राकृतिक मिठास के साथ फाइबर भी होता है, इसलिए मिठाई या अन्य ज्यादा शुगर वाले स्नैक की जगह सीमित मात्रा में खजूर लिया जा सकता है। हालांकि, डायबिटीज वाले लोगों को अपनी ब्लड शुगर के अनुसार इसकी मात्रा तय करनी चाहिए।

रोज 2 खजूर क्या वजन बढ़ाता है?

सिर्फ रोज 2 खजूर खाने से वजन बढ़ना जरूरी नहीं है। वजन पर कुल कैलोरी सेवन, शारीरिक गतिविधि, डाइट और अन्य व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव पड़ता है। वहीं, जिन लोगों को वजन बढ़ाने की जरूरत होती है, उनके लिए खजूर को दूध या दही जैसे खाद्य पदार्थों के साथ डाइट में शामिल किया जा सकता है।

रात में खजूर खा सकते हैं?

अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति ने शाम को जल्दी डिनर कर लिया है और रात में हल्की भूख लगती है, तो सीमित मात्रा में खजूर एक स्नैक का विकल्प हो सकता है। डायटीशियन ने ऐसे मामलों में दो खजूर लेने को उचित बताया है।

कितना खजूर खाना ज्यादा माना जाएगा?

खजूर हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए। इसमें प्राकृतिक शुगर और कैलोरी होती है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। डायबिटीज, वजन बढ़ने या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार मात्रा तय करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। किसी भी डाइट या खाद्य पदार्थ को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह लें।