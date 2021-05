Corona काल में इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार है डार्क चॉकलेट, जानें केंद्र ने क्या दिये दूसरे सुझाव

Immunity Boosting Tips: कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना करीब 4 लाख लोग इस संक्रमण के गिरफ्त में आ रहे हैं। इस बीच कई मरीज स्वस्थ होकर घर वापस भी हो रहे हैं। जो लोग इस खतरनाक वायरस से उबर रहे हैं, उन्हें अपनी मांसपेशियों, इम्युनिटी और ऊर्जा को मजबूत और बेहतर करने में जुट जाना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक व संबंधित मंत्रालय सोशल मीडिया पर तमाम तरीके बता रहे हैं जो मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। हाल में ही केंद्र ने ट्विटर के माध्यम से कुछ जरूरी फूड आइटम्स की लिस्ट जारी की है जो प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मददगार है। आइए जानते हैं –

केंद्र के मुताबिक पर्याप्त और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करने से घर बैठे ही 80 से 85 फीसदी कोरोना संक्रमण कम हो सकता है। खाने के साथ ही जितना संभव हो उतना फिजिकल एक्टिविटी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आइए जानते हैं केंद्र ने किन फूड्स को डाइट में शामिल करने की सलाह दी है –

डाइट में शामिल करें हेल्दी फैट: विशेषज्ञों के अनुसार हेल्दी फैट्स को डाइट में शामिल करना फायदेमंद है। खासकर जो फूड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं उन्हें खाना चाहिए। इसलिए खाने की थाली में अखरोट, बादाम, ऑलिव ऑयल और सरसो का तेल जरूर शामिल करना चाहिए। बता दें कि इनमें मौजूद फैटी एसिड इम्युनिटी बूस्ट करने के साथ ही फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाता है।

खाएं प्रोटीन और साबुत अनाज: एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चिकेन, मछली, अंडे, पनीर, सोया, नट्स और सीड्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं जो कोरोना से संक्रमित व उबर रहे मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। साथ ही, रागी, ओट्स और अमरंठ जैसे साबुत अनाज खाने की भी सलाह दी जाती है।

रंग-बिरंगी फल-सब्जियां हैं फायदेमंद: इस जानकारी में लिखित है कि मरीजों को दिन भर में कम से कम 5 तरह के रंग-बिरंगी फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति होती है। साथ ही, इम्युनिटी बूस्ट करने में हल्दी दूध भी प्रभावी माना गया है। दिन में कम से कम एक बार इसका सेवन जरूर करना चाहिए।

— MyGovIndia (@mygovindia) May 6, 2021