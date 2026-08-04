खराब डाइट, बिगड़ती लाइफस्टाइल और बढ़ते तनाव की वजह से कई क्रोनिक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जो बीमारियां पहले बढ़ती उम्र में लोगों को परेशान करती थीं, अब वे कम उम्र में ही अपनी चपेट में लेने लगी हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं, जो आगे चलकर दिल की बीमारियों का कारण बन सकती हैं, अब युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही हैं। क्रोनिक बीमारियों से बचाव के लिए संतुलित आहार लेना, तनाव को नियंत्रित करना और शरीर को सक्रिय रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, भारत में सदियों से कई प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों का इस्तेमाल स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता रहा है। ऋषि-मुनियों के समय से ही पेड़-पौधों की पत्तियों, फूलों, जड़ों और छाल का उपयोग आयुर्वेद में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए किया जाता रहा है।

ऐसा ही एक औषधीय मसाला है दालचीनी, जिसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा के भोजन में भी करते हैं। आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना जरूरी है। उनका कहना है कि संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ दालचीनी का सीमित मात्रा में सेवन ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल रखने में मददगार हो सकता है। आइए जानते हैं कि दालचीनी का सेवन सेहत को किस तरह फायदे पहुंचा सकता है।

दालचीनी क्या है और कैसे करती है ये सेहत पर असर?

दालचीनी (Cinnamon) एक सुगंधित मसाला है, जिसका इस्तेमाल भारत समेत दुनिया के कई देशों में हजारों वर्षों से भोजन का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि दालचीनी में कई ऐसे प्राकृतिक यौगिक मौजूद हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन स्रोत है, इसमें पॉलीफेनॉल नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई क्रोनिक बीमारियों और समय से पहले बुढ़ापे का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दालचीनी में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। शरीर में लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन कई बीमारियों का कारण बन सकती है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि दालचीनी सूजन कम करने में मददगार साबित हो सकती है। ये मसाला जोड़ों के दर्द और सूजन को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है।

दालचीनी कैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर दिल को रखती है हेल्दी

कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि दालचीनी का सेवन कुल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकता है। ये मसाला LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में मददगार हो सकता है। इसका सेवन करने से HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कुछ लोगों में इसका सेवन करने से बीपी को नॉर्मल रखने में भी मदद मिलती है। हालांकि, इसे हृदय रोग की दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है।

डायबिटीज नॉर्मल करने में करती है मदद

कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, दालचीनी शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, खासकर टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में। यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण की गति को भी धीमा कर सकती है, जिससे भोजन के बाद शुगर तेजी से बढ़ने की संभावना कम हो सकती है। अगर आप डायबिटीज कंट्रोल करने की दवा ले रहे हैं तो दालचीनी का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

दालचीनी के सेहत के लिए फायदे

कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि दालचीनी मस्तिष्क की कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद कर सकती है। इससे अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों पर संभावित प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। कई लैब स्टडी में पाया गया है कि दालचीनी में मौजूद कुछ यौगिक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि दालचीनी कैंसर का इलाज कर सकती है या उसे रोक सकती है। दालचीनी में कुछ प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, यही कारण है कि इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में लंबे समय से किया जाता रहा है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि दालचीनी मेटाबॉलिज्म पर हल्का सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर बनाकर वजन कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। आपको बता दें कि सिर्फ दालचीनी खाने से वजन कम नहीं होता। इसके लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है।

दालचीनी का हेल्दी तरीके से कैसे सेवन करें

दालचीनी का सेवन आप पानी में भिगोकर कर सकते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पी लें।

दालचीनी का सेवन आप चाय में डालकर कर सकते हैं।

दालचीनी का सेवन आप दूध में मिलाकर कर सकते हैं।

सब्जी, दलिया या ओट्स में भी आप दालचीनी मिलाकर खा सकते हैं।

सीमित मात्रा में दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर 3 से 6 ग्राम प्रतिदिन तक दालचीनी का सेवन सुरक्षित माना जाता है।

दालचीनी के फायदे के साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं

अधिक मात्रा में दालचीनी का सेवन करने से कुछ लोगों में लिवर पर असर पड़ सकता है। मुंह या गले में जलन हो सकती है। ज्यादा दालचीनी का सेवन ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा कम कर सकता है। कुछ लोगों में एलर्जी की समस्या हो सकती है। दालचीनी एक पौष्टिक और औषधीय गुणों वाला मसाला है, फिर भी इसे किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। संतुलित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सेवन करना सबसे सुरक्षित तरीका है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी बीमारी के निदान, उपचार या रोकथाम का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या नियमित दवाओं के साथ दालचीनी का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।