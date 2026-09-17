भारतीय रसोई में करी पत्ते (Curry Leaves) का इस्तेमाल आमतौर पर दाल, पोहा या दक्षिण भारतीय व्यंजनों में बेहतरीन सुगंध और स्वाद जोड़ने के लिए तड़के के रूप में किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों के अनुसार, करी पत्ता केवल एक स्वाद बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी नहीं है, बल्कि यह औषधीय गुणों का एक प्राकृतिक खजाना है। अधिकांश लोग भोजन करते समय करी पत्ते को किनारे निकालकर फेंक देते हैं, जबकि इसके औषधीय गुणों का लाभ उठाने के लिए इसे सही तरीके से चबाकर या इसके अर्क का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और न्यूट्रिशन विशेषज्ञों के अनुसार करी पत्ते में विटामिन A, B, C, B2, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फोलिक एसिड और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मौजूद होता हैं। ये पोषक तत्व शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र ने बताया करी पत्ता जिसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो पाचन को दुरुस्त करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। करी पत्ते में मौजूद पाचक एंजाइम पेट में गैस, ब्लोटिंग और अपच की समस्या को शांत करते हैं और आंतों की सेहत को सपोर्ट देते हैं। ये छोटे छोटे से पत्ते लिवर की हेल्थ दुरुस्त करने के साथ-साथ वजन को भी कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए भी ये पत्ते रामबाण है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इन पत्तों में ऐसा क्या है जो ये शरीर के लिए अमृत साबित होते हैं।

करी पत्ता के पोषक तत्व

फाइबर

कैल्शियम

आयरन

विटामिन C

विटामिन A के पूर्वरूप (कैरोटेनॉयड्स)

फोलेट

मैग्नीशियम

फॉस्फोरस

पोटैशियम

कुछ मात्रा में विटामिन B समूह के पोषक तत्व

एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पौधों के यौगिक मौजूद होते हैं।

करी पत्ता कैसे शरीर पर करता है असर?

ब्लड शुगर को मैनेज करने में है मददगार

करी पत्ते में फाइबर और कुछ प्लांट बेस्ड यौगिक पाए जाते हैं, जिन पर ब्लड शुगर से जुड़े संभावित प्रभावों को लेकर अध्ययन हुए हैं। माना जाता है कि फाइबर भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है। डायबिटीज मरीज 8-10 इन पत्तो का सेवन अपने खाने में कर सकते हैं।

बालों के लिए भी हैं असरदार

करी पत्ते का इस्तेमाल बालों और स्कैल्प की देखभाल के लिए पारंपरिक घरेलू नुस्खों में किया जाता है। इसमें मौजूद पौधों के यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट बालों और स्किन की देखभाल में अहम भूमिका निभा सकते हैं। करी पत्ते को नारियल तेल के साथ पका कर बनाए गए तेल को बालों में लगाने की परंपरा भी है। हालांकि, बालों का झड़ना, डैंड्रफ या समय से पहले बाल सफेद होने जैसी समस्याओं को रोकने में करी पत्ते के तेल के चिकित्सीय प्रमाण नहीं हैं।

वजन घटाने में भी मददगार

करी पत्ते को वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फाइबर और विभिन्न पौधों के यौगिक मौजूद होते हैं। वजन कम करने के लिए संतुलित डाइट, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि, नींद और कुल कैलोरी सेवन पर ध्यान देते हुए करी पत्ता का सेवन करें तो आसानी से वजन को कंट्रोल कर सकते हैं।

मॉर्निंग सिकनेस में करी पत्ता

पारंपरिक तौर पर करी पत्ते का इस्तेमाल मतली और पाचन संबंधी परेशानियों में किया जा सकता है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस में करी पत्ते का सेवन असरदार साबित होता है।

पाचन के लिए उपयोगी हो सकता है

करी पत्ते में फाइबर मौजूद होता है, जो सामान्य पाचन और आंतों की सेहत के लिए उपयोगी हो सकता है। इसे भोजन में शामिल करने से डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। करी पत्ते को माउथ फ्रेशनर की तरह या सौंफ के साथ खाने की परंपरा भी है। जिन लोगों को लगातार कब्ज, दस्त, पेट दर्द या भूख न लगने की समस्या होती है उन्हें रोज करी पत्ता का सेवन करना चाहिए।

करी पत्ते को डाइट में कैसे शामिल करें?

करी पत्ते को अलग से किसी औषधि की तरह लेने के बजाय रोजमर्रा के भोजन में शामिल करना आसान तरीका है। इसे पोहा, उपमा, दाल, सब्जी, चटनी, सांभर और पुलाव में डाला जा सकता है। करी पत्ते को सुखाकर उसका पाउडर भी बनाया जा सकता है। इस तरह इसका इस्तेमाल केवल तड़के तक सीमित न रखकर अलग-अलग व्यंजनों में किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: करी पत्ता पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसे किसी बीमारी के इलाज या दवा के विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए। किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या या पोषक तत्वों की कमी होने पर डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूरी है।