दही हमारे आहार का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में कुछ चीजों को दही के साथ खाना वर्जित माना गया है? आयुर्वेदिक विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण के अनुसार गलत फूड कॉम्बिनेशन न केवल पाचन को बिगाड़ सकता हैं, बल्कि स्किन और एलर्जी संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकता हैं। आयुर्वेद के मुताबिक दही एक पौष्टिक और फायदेमंद फूड है, जिसे सुबह या दिन के समय खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दही का सेवन लोग कई तरह से करते हैं जैसे दही के साथ प्याज, खीरा, टमाटर या दूध का सेवन। आयुर्वेद में दही को कुछ फूड्स के साथ कॉम्बिनेशन करके खाने को गलत बताया गया है। अक्सर लोग दही के साथ खीरा और ककड़ी मिक्स करके रायता बना लेते हैं जिसे आयुर्वेद गलत मानता है।

दही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह पाचन सुधारता है, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और शरीर को ठंडक देता है। लेकिन आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के अनुसार, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें दही के साथ मिलाकर खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन गड़बड़ हो सकता है और अन्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गलत फूड कॉम्बिनेशन के साथ दही का सेवन करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि दही को सही तरीके से और सही चीजों के साथ ही खाया जाए। आइए जानते हैं कि गर्मियों में दही किन-किन खाद्य पदार्थों के साथ नहीं खाना चाहिए और सही तरीके से इसका सेवन कैसे किया जाए।

दही और खीरा नहीं खाएं

अक्सर लोग दही और खीरे का रायता खाते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यह कॉम्बिनेशन हर किसी के लिए सही नहीं होता। खीरा और दही दोनों ही ठंडी तासीर के होते हैं, जिससे कुछ लोगों में पाचन धीमा पड़ सकता है, गैस या भारीपन महसूस हो सकता है। बेहतर है कि खीरा अलग समय पर खाएं, खासकर अगर आपको पाचन की समस्या रहती है।

दही और दूध को कॉम्बिनेशन में नहीं खाएं

दही और दूध दोनों डेयरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग होती है। इन्हें एक साथ लेने से कुछ लोगों में गैस, एसिडिटी या अपच की समस्या हो सकती है। अगर आप लस्सी पीते हैं, तो ध्यान रखें कि यह हल्की और ताजी हो, और शरीर पर उसका असर देखें।

दही और उड़द दाल साथ नहीं खाएं

उड़द दाल भारी मानी जाती है और दही के साथ मिलकर यह पाचन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। इससे गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर रात में इस कॉम्बिनेशन से बचना बेहतर है।

मछली के साथ दही नहीं खाएं

दही और मछली दोनों ही प्रोटीन से भरपूर हैं, लेकिन आयुर्वेद में इन्हें विरुद्ध आहार माना गया है। इसे साथ खाने से कुछ लोगों में एलर्जी, पाचन गड़बड़ी या स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

दही और प्याज भी हो सकते हैं बेरी

दही ठंडी तासीर का होता है, जबकि प्याज गर्म प्रकृति का माना जाता है। इन दोनों को मिलाने से शरीर के अंदर असंतुलन हो सकता है, जिससे कुछ लोगों में स्किन एलर्जी, खुजली या दाने जैसी समस्या दिख सकती है।

तो दही कैसे खाएं?

दही के पूरे फायदे लेना चाहते हैं और साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो आप दही को दिन के समय खाएं, ज्यादा फायदेमंद होगा।

दही का स्वाद और फायदे बढ़ाने के लिए इसमें भुना जीरा, काला नमक मिलाकर पाचन बेहतर किया जा सकता है

रात में दही खाने से बचें, या अगर खाएं तो उसमें काली मिर्च मिलाकर उसका सेवन करें।

ताजा और घर का बना दही ज्यादा बेहतर होता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है और किसी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। अलग-अलग लोगों में फूड कॉम्बिनेशन का असर भिन्न हो सकता है। यदि आपको पाचन, एलर्जी या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो किसी डॉक्टर या योग्य न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेने के बाद ही अपनी डाइट में बदलाव करें।