Coronavirus BF.7 Symptoms: चीन समेत कई देशों में कोरोना फिर से पैर पसार चुका है। (Coronavirus) कोरोना के कहर को देखते हुए भारत में एक बार फिर इसका आतंक दिखने लगा है। इसलिए अब सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। चीन में तो स्थिति और भी खराब है। इसी बीच (Coronavirus Update) चीन में तबाही मचाने वाले ओमीक्रॉन के सब-वेरिएंट BF.7 ओमीक्रॉन के इस नए वेरिएंट ने भारत में भी एंट्री कर ली है।

देश में (Covid variant BF.7 in India) अब तक ऐसे चार मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात और ओडिशा में BF.7 वेरिएंट (Covid variant ‘BF.7’ Omicron) के मामले सामने आए हैं। BF.7 Omicron के BA.5 संस्करण का Sub- है। इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन स्पॉन के नाम से भी जाना जाता है। BF.7 सब-टाइप को पहली बार अक्टूबर में भारत में देखा गया था।

Corona BF.7 अत्यधिक संक्रामक है?

सब-वैरिएंट BF.7 की सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है वे भी इस वैरिएंट (Corona variant) से संक्रमित हो सकते हैं। यह पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों सहित कई देशों में पाया जाता है।

Corona BF.7 के लक्षण क्या हैं ?

Corona BF.7 प्रकार के लक्षण (Covid-19 Variant BF.7 Symptoms Detected In India) सामान्य फ्लू के समान होते हैं। इनमें सर्दी, खांसी, बुखार, कफ, बदन दर्द आदि शामिल हैं। लक्षण प्रकट होते हैं। साथ ही यह संक्रमण कम समय में ज्यादा फैलता है। जानकारों का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, BF.7 स्ट्रेन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को संक्रमित करता है। तो बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी, थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ संक्रमित व्यक्तियों में उल्टी और दस्त जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नया सबवैरिएंट भी पहले के प्रकार के प्राकृतिक संक्रमण के कारण एक व्यक्ति द्वारा विकसित प्रतिरक्षा को जल्दी से बायपास कर देता है।

भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर टीका लगवाने और मास्क पहनने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से न घबराने की अपील की और बताया कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के दिशा-निर्देशों में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। पॉल ने कहा, ‘भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क पहनना चाहिए। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या उम्रदराज हैं उन्हें इसका विशेष रूप से पालन करना चाहिए।

चीन में BF.7 वेरिएंट मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है?

हालांकि चीन में कोरोना ने कहर बरपाया है, लेकिन चीन में अभी तक सभी को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है। चीन की बुजुर्ग आबादी में बहुत कम लोगों को टीका (Why is the number of BF.7 patients increasing in China?) लगाया गया है। ऐसे में अगर किसी बुजुर्ग को पहले से कोई दूसरी बीमारी है तो कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनकी हालत और गंभीर होने के मामले सामने आए हैं।