साल 2020 में शुरू हुआ कोविड-19 वायरस समय-समय पर अपना रूप बदलकर लोगों को परेशान करता रहा है। वर्ष 2026 में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट BA.3.2, जिसे “Cicada” नाम दिया गया है, अमेरिका में तेजी से फैलता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि इस वेरिएंट के मामले 2024 में भी सामने आए थे, लेकिन अब इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के क्रिटिकल केयर विभाग के एसोसिएट चीफ मेडिकल ऑफिसर के अनुसार, फिलहाल ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह वेरिएंट पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक या गंभीर बीमारी पैदा करता है। हालांकि इसकी संरचना अलग होने के कारण मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ कम प्रभावी हो सकती है।

कहां से आया BA.3.2 वेरिएंट?

BA.3.2, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक नया रूप है, जो 2021 में सामने आया था। इसमें स्पाइक प्रोटीन में 70–75 जेनेटिक बदलाव पाए गए हैं। यह बदलाव वायरस को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करते हैं। इस वेरिएंट की पहचान पहली बार नवंबर 2024 में अफ्रीका में हुई थी, फरवरी 2026 तक यह 23 देशों में फैल चुका है। अमेरिका में इसका पहला मामला जून 2025 में एक यात्री में मिला था, जिसके बाद यह कई राज्यों में फैल चुका है।

क्या है इस वेरिएंट की खासियत?

हर वायरस समय के साथ बदलता है, लेकिन कोरोना वायरस तेजी से म्यूटेट होता है। BA.3.2 में हुए बदलाव इसे शरीर के इम्यून सिस्टम से बचने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि यह वेरिएंट आसानी से फैल सकता है और वैक्सीन से बनी इम्युनिटी को कुछ हद तक चकमा दे सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कोविड वैक्सीन अभी भी अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को कम करने में मदद करती है।

BA.3.2 (Cicada) वेरिएंट के लक्षण

इस वेरिएंट के लक्षण अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट्स जैसे ही माने जा रहे हैं जैसे

बुखार और ठंड लगना

गले में खराश

खांसी

नाक बहना या बंद होना

सिरदर्द

शरीर में दर्द और थकान

कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ

क्या यह वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है?

अब तक के डेटा के मुताबिक यह वेरिएंट ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं करता, लेकिन तेजी से फैल सकता है इसलिए इस वैरिएंट से लोगों के प्रभावित होने का खतरा ज्यादा है। इम्यून सिस्टम के लिए यह नया होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले कोविड नहीं हुआ या जिनकी इम्युनिटी कमजोर है।

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत?

क्रॉनिक बीमारियों वाले लोग जैसे लंग्स की बीमारी से पीड़ित लोगों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस वैरिएंट से ज्यादा खतरा है।

BA.3.2 (Cicada) वेरिएंट से कैसे करें बचाव

कोविड के पहले वेरिएंट से बचाव करने का तरीका ही इस वेरिएंट से बचाव है। Cicada से बचाव के लिए हाथों की सफाई रखें। हाथ धोने से संक्रमण का खतरा 16–21% तक कम हो सकता है।

बीमार होने पर घर पर रहें। खुद को आराम देने के साथ दूसरों को संक्रमित होने से भी बचाएं।

भीड़भाड़ में जाने से बचें। खुले वातावरण में समय बिताना संक्रमण के खतरे को कम करता है।

अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

निष्कर्ष

BA.3.2 यानी Cicada वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिलहाल यह ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुआ है। फिर भी सावधानी और वैक्सीन ही इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है, खासकर हाई-रिस्क लोगों के लिए।

डिस्क्लेमर

यह लेख उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है। COVID-19 या इसके किसी भी वेरिएंट से संबंधित जानकारी समय के साथ बदल सकती है। यदि आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या अन्य लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और स्थानीय स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी तरह की दवा या इलाज शुरू करने से पहले योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।