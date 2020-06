कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। रोजाना कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण का खतरा कमजोर इम्युनिटी वालों को अधिक है। इसलिए डॉक्टर्स और WHO ने मास्क पहनने और हर थोड़ी पर हाथ धोने की सलाह दी है। साथ ही हेल्दी फूड्स खाने की भी सलाह दी जा रही है। कोरोना के आम लक्षण हैं- सर्दी-जुकाम, गले में खराश, बुखार इत्यादि। लेकिन बता दें कि अब कोरोना उन लोगों को भी हो रहा है जिनमें उसके कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जानिये AIIMS के डायरेक्टर ने इस बारे में क्या कहा है-

फ्लाइट में जाते वक्त क्या करें: AIIMS के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि यदि आप कोरोना संक्रमण के बीच फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बगल में कोई एसिम्प्टोमैटिक व्यक्ति मास्क या फेस शील्ड लगाकर बैठा हुआ है तो वायरस के संक्रमण का खतरा कम रहता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो मास्क या फेस शील्ड जरूर पहने रहें।

कोरोना का संक्रमण बिना लक्षण वाले मरीजों से कैसे फैलता है? दुनिया में अब कोरोना से संक्रमित उन मरीजों का पता चल रहा है जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में WHO चीफ ट्रेडोस ने कहा कि कई देशों में अब एसिम्टोमेटिक केसों की पहचान हो रही है, लेकिन उन्हें इससे वायरस के आगे फैलने के सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कई मामलों में यह बहुत रेयर है। यानि बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ही कम है।

If an asymptomatic person is seating next to you during a short flight and both the persons are wearing masks and face shields, there is less chance of spreading of virus: Dr. Randeep Guleria, AIIMS Director. #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/hYEaMXf0SZ

