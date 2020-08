Ayush Kwath Recipe: कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या 30 लाख पार कर चुकी है। विश्व भर की सरकारें और स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से जुड़ी जानकारियां हर किसी के साथ साझा करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वहीं, तमाम वैज्ञानिक भी इस वायरस का इलाज ढूंढ़ने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ, मॉनसून के मौसम में एलर्जी, वायरल फीवर और सर्दी-जुकाम की समस्या आम हो जाती हैं। हालांकि, कोरोना काल में ये परेशानियां लोगों की घबराहट का कारण बन सकती हैं। ऐसे में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग आयुष क्वाथ का सेवन कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय के दावे के अनुसार इसे पीने से लोगों की इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

आयुष क्वाथ बनाने की सामग्री:

तुलसी के पत्ते- 4

दालचीनी छाल- 2

सुंथी- 2

कृष्ण मारीच- 1

घर पर कैसे बनाएं: इसे बनाने के लिए चारों औषधियों को साथ मिलाकर पीस लें और करीब 3 ग्राम पाउडर तैयार कर लें। लगभग 150 मिलीलीटर पानी को उबालें, जब पानी उबल जाए तो उसमें इस पाउडर को अच्छी तरह मिलाएं। काढ़ा बन जाने के बाद आप इसमें गुड़ या नींबू का रस मिलाएं और गर्म-गर्म ही इसका सेवन करें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ऐसे में मंत्रालय के मुताबिक आयुष क्वाथ का इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। आप इसका सेवन नियमित रूप से दिनभर में 2 बार कर सकते हैं।

Take all necessary steps to ensure that you are prepared well to face any challenges posed by the growing pandemic! Here’s how you can boost your immunity with #AyushKwath. #IndiaFightsCorona @moayush @MoHFW_INDIA @PIB_India pic.twitter.com/PQiHW7XmIi

— MyGovIndia (@mygovindia) August 23, 2020