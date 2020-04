COVID-19: कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर है ‘आयुष क्वाथ’, जानिये- बनाने का तरीका

Ayush Mantralaya on Coronavirus: कोरोना वायरस का कहर दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। विश्व भर की सरकारें और स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से जुड़ी जानकारियां हर किसी को साझा करने की हर कोशिश कर रही हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 28 हजार पार जा चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आयुष मंत्रालय भी इस वायरस से बचाव संबंधित एडवायजरी जारी कर रहा है। मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी दूध और च्यवणप्राश जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने का सुझाव दिया था। वहीं, अब आयुष मंत्रालय ने दावा किया है कि आयुष क्वाथ के सेवन से लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने एक पत्र में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘हर्बल फॉरमेशन’ का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का निर्देश दिया है।

क्या है आयुष क्वाथ: आयुष क्‍वाथ 4 औषधीय जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया एक मिश्रण है। इसमें मिलाए गए तत्वों का इस्तेमाल कई घरों में आमतौर पर होता रहता है। तुलसी के पत्ते, दालचीनी की छाल, सुंथी और कृष्ण मारीच जैसी महत्वपूर्ण औषधियों को मिलाकर आयुष क्वाथ को तैयार किया जाता है। आयुष मंत्रालय ने जो पत्र लिखा है उसमें इस इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े को बनाने की पूरी विधि बतायी गई है। साथ ही, जो लोग इस क्वाथ को बनाएंगे उन्हें सामग्री को सुखाने, मोटे पाउडर बनाने और उन्हें पाउच या चाय बैग में से प्रत्येक 3 ग्राम पाउडर या 500 मिलीग्राम टैबलेट जलीय अर्क में डालने और जनता को बेचने की सलाह भी दी गई है। हालांकि, आप चाहें तो उबलते पानी में इसे मिलाकर चाय या गर्म ड्रिंक के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन सामग्री की होगी जरूरत:

तुलसी के पत्ते- 4

दालचीनी छाल- 2

सुंथी- 2

कृष्ण मारीच- 1

The Ministry of AYUSH presents ‘AYUSH KWATH’ formulation as an immunity-enhancing measure for the public.

Ayush Kwath is a combination of four medicinal herbs commonly used in the Indian kitchen. The formulation has been standardized for commercial manufacturing and pic.twitter.com/46KgH4saUV

— Ministry of AYUSH

