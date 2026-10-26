कॉस्मेटिक सर्जरी के बढ़ते चलन के बीच पुणे की एक महिला ने आरोप लगाया है कि फेसलिफ्ट सर्जरी के बाद उनकी आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्या बढ़ गई। ग्लूकोमा से पीड़ित महिला का कहना है कि ऑपरेशन से पहले उन्होंने अपनी बीमारी और संभावित जोखिमों को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उनकी आशंकाओं का पर्याप्त समाधान नहीं हुआ।

हालांकि, सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने आरोपों को खारिज करते हुए दृष्टि संबंधी शिकायतों को पहले से मौजूद आंखों की बीमारी से जोड़ा है। इस मामले ने कॉस्मेटिक सर्जरी में मरीज की सहमति, सुरक्षा और डॉक्टरों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली 50 वर्ष से अधिक उम्र की कॉपीराइटर उमा डोंगरे ने चेहरे की झुर्रियों और उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए फेसलिफ्ट सर्जरी कराने का फैसला किया था। हालांकि, उन्हें ग्लूकोमा नाम की आंखों की बीमारी है, जिसमें ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच सकता है और दृष्टि प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से वह ऑपरेशन के दौरान अपनी आंखों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं।

उमा के मुताबिक, उन्होंने सर्जरी से पहले डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करने, आंखों के आसपास की अतिरिक्त प्रक्रियाओं को टालने और ऑपरेशन की अवधि कम रखने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि वह बेहतर कॉस्मेटिक परिणाम के बजाय अपनी आंखों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए तैयार थीं।

महिला के अनुसार, 5 अगस्त 2026 को उनकी सर्जरी हुई। उसी शाम उन्हें अपनी दृष्टि में विकृति महसूस हुई। बाद में कराए गए विजुअल-फील्ड टेस्ट में भी उन्हें ऑपरेशन से पहले की तुलना में स्थिति बिगड़ने का पता चला। हालांकि, दृष्टि में इस बदलाव का वास्तविक कारण क्या था और क्या इसका सर्जरी से सीधा संबंध था, इस पर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं।

सर्जरी से पहले महिला ने जताई थीं ये चिंताएं

उमा डोंगरे का कहना है कि उन्होंने दिसंबर 2025 में ही सर्जन डॉ. आशीष दवलभक्त से फेसलिफ्ट के बारे में बातचीत शुरू कर दी थी। उन्होंने डॉक्टर को अपनी आंखों की बीमारी के बारे में बताया था। साथ ही, पहले अपने चेहरे पर मिनरल ऑयल का इंजेक्शन लगाने की जानकारी और एमआरआई रिपोर्ट भी साझा की थी।

महिला के मुताबिक, उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर और ऑपरेशन के दौरान संभावित जोखिमों को लेकर भी सवाल उठाए थे। बाद में सर्जरी की तारीख तय होने से पहले उनकी कई और कंसल्टेशन हुईं। इनमें सर्जन की ओर से कराई गई मनोवैज्ञानिक जांच भी शामिल थी।

उमा का आरोप है कि 3 अगस्त को उन्होंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या फेसलिफ्ट के साथ होने वाली कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाओं को हटाया जा सकता है। इनमें भौंहों से जुड़ी सर्जरी, पिंच ब्लेफेरोप्लास्टी और आंखों के आसपास फैट ग्राफ्टिंग शामिल थीं।

पिंच ब्लेफेरोप्लास्टी में निचली पलकों के ठीक नीचे मौजूद अतिरिक्त या ढीली त्वचा को हटाया जाता है, जबकि फैट ग्राफ्टिंग में शरीर के एक हिस्से से वसा लेकर दूसरे हिस्से में डाली जाती है। महिला का कहना है कि उन्होंने सुझाव दिया था कि इन प्रक्रियाओं को बाद में किया जा सकता है, जब सर्जरी के बाद सूजन कम हो जाए। हालांकि, उनके मुताबिक, उनकी चिंताओं के बावजूद तय की गई प्रक्रियाएं की गईं।

8 घंटे की जगह करीब 10 घंटे चली सर्जरी का आरोप

उमा का दावा है कि ऑपरेशन लगभग 10 घंटे तक चला, जबकि शुरुआत में इसके करीब 8 घंटे चलने का अनुमान दिया गया था। उन्होंने सर्जरी के बाद स्टेरॉयड दवाएं दिए जाने पर भी आपत्ति जताई। महिला के अनुसार, उन्होंने पहले ही डॉक्टर से कहा था कि ग्लूकोमा की वजह से वह स्टेरॉयड लेने को लेकर चिंतित हैं।

उनका आरोप है कि सर्जरी के बाद स्टेरॉयड लिखे या दिए गए, लेकिन उन्होंने इन्हें लेने से इनकार कर दिया और डॉक्टर को अपनी पुरानी चिंता याद दिलाई। उमा का यह भी कहना है कि ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रहते हुए उन्हें ब्लड प्रेशर से जुड़ी अपनी चिंताओं पर कार्रवाई करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उनके मुताबिक, नसों के माध्यम से दवाएं दिए जाने के दौरान वह अपनी आशंकाओं के अनुरूप कदम नहीं उठा सकीं।

महिला ने स्पष्ट किया कि उनका सवाल केवल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का नहीं है। वह चाहती थीं कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हर प्रक्रिया की जरूरत, उसे टालने की संभावना और उससे जुड़े जोखिमों पर विस्तार से चर्चा की जाए।

डॉक्टर ने आरोपों को किया खारिज

सर्जरी करने वाले डॉ. आशीष दवलभक्त ने उमा डोंगरे के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान महिला का ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा में बनाए रखा गया था और सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुई थी।

डॉक्टर ने महिला की बाद की दृष्टि संबंधी शिकायतों को उनकी पहले से मौजूद आंखों की बीमारी से जोड़ा। उनके अनुसार, महिला को नेत्र विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी गई थी और आगे की जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी में भी रेफर किया गया था।

डॉक्टर का कहना है कि वहां परामर्श का खर्च भी कवर किया गया। डॉ. दवलभक्त ने यह भी कहा कि आंखों के आसपास फैट ग्राफ्टिंग पहले से चर्चा किए गए उपचार का हिस्सा थी और महिला ने इस प्रक्रिया के लिए सहमति दी थी।

इस तरह, जहां महिला ने अपनी विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का पर्याप्त समाधान न होने का आरोप लगाया है, वहीं डॉक्टर का पक्ष है कि जरूरी सावधानियां बरती गईं और बाद की शिकायतें पहले से मौजूद बीमारी से संबंधित थीं।

कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

नवी मुंबई स्थित अपोलो हॉस्पिटल्स के प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. विनोद विज के अनुसार, ग्लूकोमा से पीड़ित हर मरीज के लिए फेसलिफ्ट सर्जरी पर रोक नहीं होती। हालांकि, ऑपरेशन से पहले बीमारी की गंभीरता, उसके प्रकार और मरीज की मौजूदा स्थिति का आकलन करना जरूरी है।

उनका कहना है कि एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर को भी मरीज की बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्लूकोमा के कुछ मरीजों के लिए एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट जैसी दवाएं उपयुक्त नहीं हो सकतीं। इसके अलावा, ब्लड प्रेशर में गिरावट, सिर को नीचे की ओर रखने वाली स्थिति, खांसी और उल्टी जैसे कारकों पर भी ध्यान देना पड़ता है।

डॉ. विज के मुताबिक, कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले मरीज को संभावित जटिलताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। इनमें सर्जरी के निशान पड़ना, दर्द, सूजन, नील पड़ना, सुन्नपन, चेहरे की असमानता, पहले से मौजूद बीमारियों के कारण जोखिम बढ़ना, संक्रमण और रक्तस्राव जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, हर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है। इसलिए एक ही प्रक्रिया के जोखिम सभी लोगों के लिए समान नहीं होते। यदि किसी मरीज को पहले से कोई बीमारी है या वह किसी दवा को लेकर चिंतित है, तो ऑपरेशन से पहले इन पहलुओं पर सर्जन और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

मानसिक स्थिति और अपेक्षाओं का आकलन भी जरूरी

कॉस्मेटिक सर्जरी केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। इसके नतीजों से मरीज की संतुष्टि उसकी अपेक्षाओं पर भी निर्भर करती है। डॉ. विज के अनुसार, सर्जरी से पहले मरीज की मानसिक स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए।

डिप्रेशन, एंग्जायटी और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जैसी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में व्यक्ति अपने शरीर या चेहरे के किसी कथित दोष को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, भले ही वह दोष दूसरों को बहुत मामूली या दिखाई न देने वाला लगे।

विशेषज्ञ का कहना है कि यदि किसी मरीज की अपेक्षाएं अवास्तविक हैं या वह सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो डॉक्टर को ऑपरेशन करने से इनकार करने पर भी विचार करना चाहिए।

पुणे के सर्जन डॉ. दवलभक्त का भी कहना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले मरीज की अपेक्षाओं को समझना जरूरी है। उनके अनुसार, मरीजों को विकल्पों पर विचार करने और दूसरी राय लेने के लिए समय दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सूजन, फाइब्रोसिस और अंदरूनी रक्तस्राव जैसे कारकों के कारण अलग-अलग मरीजों में परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

भारत में तेजी से बढ़ रहा कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन

इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी (ISAPS) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2025 के दौरान अनुमानित 10,61,480 एस्थेटिक और कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं की गईं। इनमें लगभग 5,74,840 सर्जिकल और 4,86,640 गैर-सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2010 में भारत में ऐसी प्रक्रियाओं की अनुमानित संख्या 8,02,820 थी। इनमें 3,89,680 सर्जिकल और 4,13,140 गैर-सर्जिकल प्रक्रियाएं थीं। इस तरह 2010 से 2025 के बीच भारत में इन प्रक्रियाओं की कुल संख्या में करीब 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वैश्विक स्तर पर भी कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं का चलन बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में इनकी अनुमानित संख्या 2010 में करीब 1.41 करोड़ से बढ़कर 2025 में लगभग 3.52 करोड़ हो गई।

बढ़ती लोकप्रियता के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि मरीजों को केवल संभावित सौंदर्य लाभ ही नहीं, बल्कि सर्जरी की सीमाओं, संभावित जटिलताओं और रिकवरी की प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।

कॉस्मेटिक सर्जरी में मरीज को क्या है कानूनी अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र बाजपेयी के अनुसार, कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से जुड़े विवादों में कुछ विशेष चुनौतियां होती हैं। सर्जरी का परिणाम काफी हद तक व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर निर्भर कर सकता है। इसके अलावा, कई मरीज सार्वजनिक रूप से यह बताने से भी बचते हैं कि उन्होंने कॉस्मेटिक उपचार कराया है।

उनका कहना है कि सर्जरी से पहले विस्तृत काउंसलिंग और उचित दस्तावेजीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। उनके मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में कॉस्मेटिक उपचार से जुड़े विवाद बढ़े हैं और कई मामलों में पक्ष अदालत के बाहर समझौता करना पसंद करते हैं।

महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विंकी रुघवानी के अनुसार, यदि किसी मरीज को लगता है कि कॉस्मेटिक प्रक्रिया के बाद उसे नुकसान हुआ है, तो वह काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकता है।

शिकायत की जांच के दौरान समिति डॉक्टर और मरीज, दोनों का पक्ष सुनती है। इसके बाद यह देखा जाता है कि प्रक्रिया में कौन-से ज्ञात जोखिम शामिल थे, डॉक्टर ने निर्धारित चिकित्सा मानकों का पालन किया या नहीं और मरीज को संभावित जटिलताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी या नहीं।

डॉ. रुघवानी के अनुसार, केवल जटिलता सामने आ जाना अपने आप में मेडिकल लापरवाही साबित नहीं करता। यह भी देखना जरूरी है कि डॉक्टर ने जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया था या नहीं और मरीज के साथ संवाद किस तरह हुआ था।

मरीज महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ शिकायत की हार्ड कॉपी मुंबई स्थित काउंसिल के मुख्य कार्यालय में भेजना भी जरूरी बताया गया है।

वहीं, महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों के मुताबिक, दवाओं, इंजेक्शन या बेहोशी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेडेटिव से संबंधित शिकायतों पर विभाग से संपर्क किया जा सकता है। ऐसे मामलों में विभाग जांच शुरू कर सकता है।

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