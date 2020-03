भारत में Coronavirus के 5 पॉजिटिव केस, जानें लक्षण और बचाव के तरीके

Coronavirus new patients in india: कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुकी इस जानलेवा वायरस को लेकर WHO ने भी सभी देशों को चेतावनी देते हुए तैयार रहने को कहा है। भारत में भी कोरोना वायरस से पीड़ित 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि इससे पहले भी केरल के 3 लोगों को इस वायरस से संक्रमित पाया गया था। हालांकि, वो तीनों ही अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सामने आए दोनों नए मामलों में से जहां एक व्यक्ति राजधानी दिल्ली से है तो वहीं दूसरा केस तेलंगाना में मिला है।

दोनों मरीजों का चल रहा है इलाज: दोनों ही मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है और और दोनों को ही स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। दिल्ली का निवासी ये मरीज कुछ दिन पहले ही इटली से लौटा था। वहीं, दूसरा व्यक्ति भी दुबई की यात्रा करके लौटा था। बता दें कि देश के लगभग हर एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि संक्रमित लोगों की पहचान की जा सके।

बेहद खतरनाक है कोरोना वायरस: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार अभी कोरोना वायरस की सिर्फ शुरुआत हुई है और ये वायरस आने वाले समय में ज्यादा घातक साबित होगा। डब्लूएचओ के डायरेक्टर ने छोटे और कम विकसित देशों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं, चीन में इस वायरस के प्रकोप से अब तक 2,870 लोगों की जान जा चुकी है और 79 हजार से भी ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हैं। चीन के अलावा ईरान, इटली यहां तक कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी कोरोना वायरस के वजह से लोगों की जान जा चुकी है।

इस तरह करें बचाव: अब तक कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई वैक्सीन इजाद नहीं की जा सकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक जागरुकता ही इस बीमारी की चपेट में आने से बचने का सबसे कारगर तरीका है। इस वायरस से पीड़ित व्यक्तियों में आमतौर पर खांसी-जुखाम, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बुखार जैसे शुरुआती लक्षण दिखते हैं। ऐसे में खांसी-जुखाम से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से बचें। साथ ही, लगातार अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हैंड वाश करें और अपने आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App