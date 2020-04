कोरोना वायरस का केस देशभर में तेजी से फैलता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के अब तक 15 लाख से भी अधिक केस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 88 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की चपेट में ना सिर्फ आम लोग आए हैं बल्कि कई बड़ी हस्तियां भी इससे संक्रमित हो चुकी हैं। लोग इस वायरस से बचने के लिए अलग-अलग उपाय ढूंढ रहे हैं।

बता दें कि हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग (J.K.Rowling) ने भी कोरोना से जंग जीती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब दो सप्ताह आइसोलेशन के बाद अब वह पूरी तरह ठीक हैं। हालही में उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया कि किस प्रकार सांस लेने की नई तकनीक ने उन्हें कोरोना वायरस के लक्षण से लड़ने में मदद की है।

रोलिंग ने यह भी लिखा, 2 हफ्तों से मुझे कोरोना वायरस के सारे लक्षण खुद में दिख रहे थे (हालांकि मेरा टेस्ट नहीं हुआ) जिसके बाद मेरे पति की सलाह पर मैंने इस तकनीक को अपनाया और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। देखें वीडियो-

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020