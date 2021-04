Covid Vaccine Side Effects: पिछले दिनों सोशल मीडिया खासकर वाट्सऐप पर एक फोटो धड़ल्ले से शेयर की जा रही है जिसके अनुसार युवतियों को वैक्सीन लेने से पहले अपने माहवारी के तारीखों को ध्यान में रखना चाहिए। इस फोटो में लिखा है कि पीरियड्स के दौरान इम्युनिटी बेहद कमजोर होती है, ऐसे में माहवारी से 5 दिन पहले और बाद तक टीका लगाने से लड़कियों को बचना चाहिए। किसी भी बीमारी या महामारी के साथ फैलती है अफवाहें जिससे बचना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस विषय को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है –

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक उन्हें ऐसा कोई भी डाटा प्राप्त नहीं हुआ है जिसके बुनियाद पर ये कहा जा सके कि कोविड वैक्सीन माहवारी को प्रभावित करती है।

जब से ये वायरल तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, ट्विटर पर कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया है। इसके मुताबिक 1 मई से 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध होंगे जिसे लेने में कोई भी घबराने की बात नहीं है।

A lot of patients messaging me asking if it’s safe/ effective to take the vaccine during their period. Some silly WhatsApp rumour has spooked everyone.

Your period has no effect on the vaccine efficacy.

Take it as soon as you can.

Spread the word, please.

— Dr. Munjaal V. Kapadia (@ScissorTongue) April 24, 2021