गर्भनिरोधक (Contraceptive) उपायों में कॉपर-टी (Copper-T) को सबसे भरोसेमंद और रिवर्सिबल माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं इस कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करके अक्सर बेफिक्र हो जाती हैं कि अब अनचाही प्रेग्नेंसी का कोई डर नहीं है। कॉपर-टी को 99% तक असरदार माना जाता है, लेकिन 1% मामलों में इसके फेल होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब कॉपर-टी लगे होने के बावजूद प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो मन में डर, घबराहट और अनगिनत सवाल उठना लाज़मी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला सवाल तो मन में ये होता है कि क्या अब कॉपर-टी निकलवानी पड़ेगी? ‘क्या बच्चे का विकास सही होगा? क्या यह किसी बड़े खतरे का इशारा है? ऐसे कई सवाल महिला को परेशान करते हैं।

मदरहुड हॉस्पिटल, सेक्टर-48, नोएडा की कंसल्टेंट प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पवाना एच.एन.ने बताया कॉपर-टी गर्भधारण रोकने में 99% से अधिक प्रभावी है, लेकिन यह पूरी तरह फेल-प्रूफ नहीं है। डॉक्टर ने बताया अगर कॉपर-टी अपनी जगह से खिसक जाए या बाहर निकल जाए गर्भधारण हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। डॉक्टर के मुताबिक अगर किसी महिला को कॉपर टी लगाने के बावजूद कंसीव कंफर्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में महिला के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। हालांकि, सही समय पर इलाज और नियमित निगरानी के साथ कई महिलाओं की प्रेग्नेंसी नॉर्मल तरीके से पूरी हो सकती है।

कॉपर-टी के बावजूद गर्भ ठहरने पर क्या हैं जोखिम?

डॉ. पवाना बताती हैं कि कॉपर-टी लगी होने पर गर्भ ठहरना बेहद दुर्लभ है, लेकिन इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर ने बताया अगर कॉपर टी के बावजूद आपको प्रेग्नेंसी ठहर रही है तो उसके कई जोखिम हो सकते हैं जैसे

गर्भपात (Miscarriage)

गर्भाशय में संक्रमण

समय से पहले प्रसव (Preterm Birth) होना शामिल है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान महिला मरीज की निगरानी सुनिश्चित करते हैं।

कॉपर-टी के बावजूद प्रेग्नेंसी कहीं मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं

कॉपर-टी के बावजूद प्रेग्नेंस कंफर्म होने पर डॉक्टर को सबसे ज्यादा जोखिम एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का लगता है डॉक्टर सबसे पहले एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (Ectopic Pregnancy) की जांच करते हैं। एक्टोपिक प्रेग्नेंसी में निषेचित अंडा गर्भाशय के बजाय फेलोपियन ट्यूब या शरीर के किसी अन्य हिस्से में विकसित होने लगता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका तुरंत इलाज जरूरी होता है।

कॉपर-टी के बावजूद प्रेग्नेंसी कंफर्म होने पर कॉपर-टी निकालना चाहिए क्या?

डॉ. पवाना ने बताया अगर कॉपर-टी लगाने के बावजूद आपकी प्रेग्नेंसी कंफर्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में कॉपर-टी निकालना हर मामले में जरूरी नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कॉपर-टी और गर्भ की स्थिति कैसी है। अगर कॉपर-टी का धागा (String) दिखाई दे रहा हो और उसे सुरक्षित तरीके से निकाला जा सकता हो, तो डॉक्टर शुरुआती गर्भावस्था में उसे निकालने की सलाह देते हैं, ताकि जटिलताओं का खतरा कम किया जा सके। हालांकि, कॉपर-टी निकालने या न निकालने का फैसला केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए।

कॉपर-टी के बावजूद प्रेग्नेंसी कंफर्म होने पर बच्चे पर कैसा होता है असर

डॉक्टर पवाना ने बताया अगर कॉपर-टी लगाने के बावजूद भी प्रेग्नेंसी कंफर्म हो जाती है जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेग्नेंसी नॉर्मल नहीं होगी। डॉ. पवाना कहती हैं कि कई महिलाओं की ऐसी स्थिति में भी प्रेग्नेंसी नॉर्मल हुई है। अगर शुरुआती समय में कॉपर-टी सुरक्षित रूप से निकाल दी जाए और पूरी गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच होती रहे तो आराम से प्रेग्नेंसी नॉर्मल हो सकती है बिना किसी कॉम्पिलिकेशन के।

कॉपर-टी लगी रहने पर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

अगर आपके शरीर में कॉपर-टी लगी है और आपको लगता है कि आप गर्भवती हो सकती हैं, तो बिना देरी किए प्रेग्नेंसी टेस्ट करें और डॉक्टर से संपर्क करें। डॉ. पवाना के अनुसार, यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल जाएं

पेट में तेज दर्द

वेजाइनल ब्लीडिंग

चक्कर आना

बेहोशी

कंधे में दर्द

बुखार

पेल्विक एरिया में लगातार दर्द

ये लक्षण एक्टोपिक प्रेग्नेंसी या किसी अन्य गंभीर जटिलता का संकेत हो सकते हैं और तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। डॉक्टर ने बताया ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी न करें कॉपर-टी के बावजूद गर्भधारण होना बेहद दुर्लभ है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे ही प्रेग्नेंसी का संदेह हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच और सही इलाज से संभावित जटिलताओं का पता जल्दी लगाया जा सकता है और मां व बच्चे दोनों के स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह से चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। यदि कॉपर-टी लगी होने के बावजूद गर्भावस्था का संदेह हो या कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें।