कब्ज एक आम पाचन संबंधी समस्या है, लेकिन इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। लंबे समय तक कब्ज रहने पर पेट में भारीपन, असहजता और दिनभर की सामान्य गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। बार-बार होने वाली कब्ज व्यक्ति की मानसिक परेशानी और तनाव को भी बढ़ा सकती है। इसलिए कब्ज को केवल एक छोटी-मोटी समस्या मानकर नजरअंदाज करने के बजाय इसके कारणों को समझना और समय रहते सही उपाय करना जरूरी है। आयुर्वेद में कब्ज का इलाज करने के लिए कई आयुर्वेदिक हर्ब्स को असरदार पाया गया है। वेदों में नीम को सर्व रोग निवारिणी कहा गया है, जिसका मतलब है सभी बीमारियों का इलाज। नीम एक ऐसा आयुर्वेदिक पेड़ है जिसके पत्ते से लेकर उसकी छाल और उसका फूल सब औषधीय गुणों से भरपूर है। लोग नीम के बीज, पत्तियां, नीम का रस, फल, फूल, तेल, जड़ें और छाल का इस्तेमाल दवा के तौर पर करते हैं। पारंपरिक आयुर्वेद में नीम को औषधीय गुणों का भंडार माना गया है।

healthifyme.com के मुताबिक नीम के एंटी-ऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफाइंग गुण पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते इसका सेवन सही मात्रा और सही तरीके से किया जाए। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने बताया नीम का पत्ता पाचन के लिए अमृत की तरह असर करता है। लोग अक्सर पाचन के लिए तुलसी और करी पत्ता खाते हैं लेकिन नीम का पत्ता भी पाचन का अचूक इलाज है। आइए जानते हैं मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के मुताबिक नीम का पत्ता कैसे पाचन को दुरुस्त करता है और बॉडी को हेल्दी रखता है।

नीम का पत्ता कैसे पाचन को दुरुस्त करता है?

नीम के एंटी-बैक्टीरियल गुण आंतों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने और उन्हें साफ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा नीम मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर पाचन में सुधार करता है। यह शरीर में कफ दोष को बैलेंस करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर में पानी जमा नहीं होता और फैट बाहर निकल जाता है।

नीम में एंटी-फ्लैटुलेंस यानी गैस कम करने वाले और एस्ट्रिंजेंट गुण भी होते हैं, जो पाचन नली में गैस बनने से रोकते हैं। साथ ही, इसमें एंटी-एसिड गुण भी होते हैं जो पेट में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनने से रोकते हैं। इसके अलावा, नीम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इसलिए, नीम पाउडर का सेवन करने से मल आसानी से पास होता है और कब्ज़ की समस्या नहीं होती। रोज़ सुबह खाली पेट नीम का जूस पीने से पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

नीम का पत्ता सेहत पर कैसे करता है असर?

इम्यूनिटी होती है मजबूत

नीम के पत्ते का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और बॉडी का बीमारियों से बचाव होता है। नीम में कई जैविक सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण हो सकते हैं। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि नीम का पत्ता इम्यूनिटी को मजबूत करता है। Journal of Ethnopharmacology और BMC Complementary Medicine and Therapies में प्रकाशित अध्ययनों से पता चलता है कि नीम का अर्क शरीर में T-कोशिकाओं (T-cells) को सक्रिय करता है। यह लिंफोसाइट्स की संख्या बढ़ाकर शरीर के इम्यून रिस्पांस को मजबूत करता है। PubMed Central की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीम के फ्लैवोनोइड्स शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करके फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी है असरदार

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी नीम का पत्ता असरदार साबित होता है। कुछ रिसर्च में नीम के अर्क से ब्लड शुगर कम होने की संभावना सामने आई है। हालांकि, डायबिटीज की दवा के विकल्प के तौर पर नीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Journal of Medical Food (2021) में प्रकाशित एक क्लीनिकल ट्रायल में मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीजों को नीम का अर्क दिया गया। 12 हफ्तों के बाद उनके फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रांडियल शुगर और HbA1c के स्तर में काफी सुधार देखा गया। Pharmacological Research की स्टडी के अनुसार नीम की पत्तियों का अर्क मसल्स में GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स को बढ़ावा देता है, जिससे खून में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है।

बॉडी की सूजन करते हैं कंट्रोल

नीम के पत्तों का सेवन करने से सूजन भी कंट्रोल रहती है। नीम में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नीम में मौजूद निमबीडिन (Nimbidin) और निम्बिन (Nimbin) सूजन बढ़ाने वाले प्रो-इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन (Cytokines) के असर को दबाते हैं। Inflammation Research और Phytotherapy Research के अध्ययनों में देखा गया कि नीम का अर्क शरीर में सूजन पैदा करने वाले साइक्लोऑक्सीजिनेज (COX) और लाइपोक्सीजिनेज (LOX) एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे जोड़ों या आंतों की पुरानी सूजन (Chronic Inflammation) कम होती है।

लिवर के लिए भी हैं असरदार

नीम के पत्तों का सेवन लिवर की हेल्थ में भी सुधार कर सकता है। नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट यौगिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में मदद कर सकते हैं। Food and Chemical Toxicology और PMC (2021) में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक नीम के पत्तों का अर्क लिवर एंजाइम्स जैसे ALT (Alanine Transaminase) और AST (Aspartate Aminotransferase) के स्तर को कंट्रोल रखता है। नीम में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स लिवर के टिश्यूज को नुकसान से बचाते हैं।

नीम के पत्ते नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर

नीम का सेवन करने से खून साफ होता है। ये ब्लड में मौजूद अशुद्धियों को दूर करता है। शरीर से टॉक्सिन निकालने में नीम का जूस बेहद असरदार साबित होता है। International Journal of Ayurveda Research और स्किन-डर्मेटोलॉजी से जुड़ी रिसर्च के मुताबिक, नीम खून से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर लिवर और किडनी के लोड को कम करता है। यह लिपिड पेरोक्सीडेशन (Lipid Peroxidation) को रोककर लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) का ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाव करता है।

कब्ज का इलाज के लिए नीम का कैसे करें सेवन

अगर आप कब्ज का इलाज नीम से करना चाहते हैं तो आप नीम की पत्तियों का पानी पिएं। नीम की कुछ साफ पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाएं और उसे छानकर उसका सेवन करें। नीम को पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी परेशानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

नीम की पत्तियों की चाय बनाकर करें उसका सेवन। आप 2–4 नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उसकी चाय तैयार करें। इसे पारंपरिक तौर पर पाचन और हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

नीम का सेवन उसका पाउडर बनाकर करें। नीम की सूखी पत्तियों को पीसकर पाउडर बना लें और उसे फांक लें और फिर पानी पी लें।

डिस्क्लेमर :यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है। पुरानी कब्ज या पेट से जुड़ी गंभीर समस्याओं में नीम का सेवन करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।