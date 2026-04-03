खराब लाइफस्टाइल और असंतुलित खानपान के कारण कब्ज (Constipation) आज एक आम समस्या बन चुकी है। भागदौड़ भरी जिंदगी और प्रोसेस्ड फूड की अधिकता ने कब्ज को एक साइलेंट बीमारी बना दिया है। कई लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाली ये समस्या बवासीर और फिशर जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। कब्ज न केवल शारीरिक असहजता पैदा करती है बल्कि बॉडी को बीमारियों का घर बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा पाचन तंत्र सुस्त क्यों पड़ जाता है।

मेडिकल एक्सपर्ट्स और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीके मिश्रा जो गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर में सीनियर गैस्ट्रोलोजिस्ट है ने बताया कब्ज की बीमारी के लिए 5 मुख्य कारण जिम्मेदार हैं जिन्हें हर इंसान को समझना चाहिए। इन 5 कारणों की वजह से आपको हर रोज घंटों टॉयलेट में बैठकर जोर लगाना पड़ता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कब्ज के लिए कौन-कौन से 5 कारण जिम्मेदार हैं।

लो फाइबर डाइट की वजह से होता है कब्ज

अगर आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा कम है और सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। फाइबर आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाता है और मल को सॉफ्ट रखता है, जिससे आसानी से पास हो सके। इसके अलावा, पर्याप्त पानी न पीने से भी मल सख्त हो जाता है। जंक फूड, तली-भुनी चीजें और कम पानी का सेवन कब्ज का मुख्य कारण बनते हैं।

खराब लाइफस्टाइल

फिजिकल एक्टिविटी की कमी और खराब नींद भी कब्ज को बढ़ाती है। जब आप नियमित व्यायाम नहीं करते, तो आंतों की गतिविधि धीमी हो जाती है, जिससे मल पास करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा, पर्याप्त और अच्छी नींद न लेने से शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। एक सक्रिय जीवन शैली और सही नींद की रूटीन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।

नेचुरल कॉल को इग्नोर करना

जब शरीर मल त्याग का संकेत देता है और आप उसे बार-बार नजरअंदाज करते हैं, तो यह आदत धीरे-धीरे कब्ज का कारण बन जाती है। इससे शरीर का नैचुरल प्रेशर सिस्टम बिगड़ जाता है और मल आंतों में रुकने लगता है।आंतों में मल के जमा होने से पाचन तंत्र बिगड़ता है और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से मल सख्त हो जाता है और बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेचुरल कॉल को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी आपको प्रेशर हो आप सारे काम रोककर तुरंत मल त्याग करें।

बढ़ती उम्र भी कब्ज का कारण

उम्र बढ़ने के साथ पाचन तंत्र की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे आंतों की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा, बुजुर्गों में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और कई बार पानी और फाइबर का सेवन भी कम हो जाता है। यही कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ कब्ज की समस्या अधिक देखने को मिलती है। सही डाइट और हल्की एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है।

दवाइयों का असर

कुछ दवाइयां जैसे पेनकिलर, डिप्रेशन की दवाएं और आयरन सप्लीमेंट्स कब्ज का कारण बन सकती हैं। ये दवाएं आंतों की मूवमेंट को धीमा कर देती हैं या मल को सख्त बना देती हैं। अगर आप लंबे समय से ऐसी दवाएं ले रहे हैं और कब्ज की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है ताकि सही विकल्प या समाधान मिल सके।

निष्कर्ष :

कब्ज एक आम समस्या है, लेकिन सही खानपान, एक्टिव लाइफस्टाइल और अच्छी आदतों से इसे आसानी से रोका जा सकता है। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

डिस्क्लेमर :

यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको Constipation या पाचन से जुड़ी कोई गंभीर या लंबे समय तक रहने वाली समस्या है, तो सही निदान और इलाज के लिए अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें।