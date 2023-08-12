Rapid Weight Gain: आज के समय में खराब लाइफस्टाइल, खानपान या फिर कुछ बीमारियों के कारण अधिकतर लोग मोटापा की समस्या से परेशान हैं। कई बार अच्छी लाइफस्टाइल, खानपान होने के बावजूद तेजी से वजन बढ़ने लगता है। वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो तुरंत ही कुछ टेस्ट करना लेना चाहिए। दरअसल, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें अचानक से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जिससे समय रहते उस बीमारी को कंट्रोल या खत्म कर सके।

थायराइड फंक्शन टेस्ट (Thyroid Function Test)

थायरॉयड ग्रंथि चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि थायरॉयड ग्रंथि कम सक्रिय है (हाइपोथायरायडिज्म), तो इससे चयापचय धीमा हो सकता है, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है। हेल्दी डाइट लेने के बावजूद हाइपोथायरायडिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों को वजन कम करने में कठिनाई हो सकती है या वजन बढ़ने का भी अनुभव हो सकता है। थायराइड फ़ंक्शन परीक्षण, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन (TSH) और थायरोक्सिन (T4) स्तर के द्वारा थायराइड की कार्यप्रणाली का आकलन करने और वजन में बदलाव लाने वाली किसी भी समस्या की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

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इंसुलिन प्रतिरोध और ग्लूकोज सह्यता परीक्षण (Glucose Tolerance Test)

इंसुलिन प्रतिरोध तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यह रोग वसा भंडारण को बढ़ावा दे सकता है और हेल्दी डाइट के साथ भी वजन घटाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जीटीटी टेस्ट यह निर्धारित कर सकता है कि शरीर ग्लूकोज सेवन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता का आकलन करता है। इंसुलिन प्रतिरोध की पहचान करने से वजन बढ़ने के शुरुआती प्रबंधन और रोकथाम में मदद मिल सकती है।

हार्मोन पैनल (Hormone Panel Test)

हार्मोन चयापचय और भूख सहित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन और सेक्स हार्मोन (एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन) जैसे हार्मोन में असंतुलन होने से वजन में बढ़ोतरी और वसा वितरण प्रभावित हो सकता है। एक व्यापक हार्मोन पैनल किसी भी ऐसे हार्मोनल असंतुलन के बारे में मूल्यवान जानकारी दे सकता है जो स्वास्थ्यवर्धक आहार के बावजूद वजन बढ़ा रहा हो।

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खाद्य संवेदनशीलता परीक्षण (फूड सेंसिटिविटी टेस्ट)

कुछ मामलों में, वजन का बढ़ना अंतर्निहित खाद्य संवेदनशीलता या इनटोलरेंस से जुड़ा हो सकता है। फूड सेंसिटिविटी शरीर में सूजन और जल के प्रतिधारण को उत्प्रेरित कर सकती है, जिससे अस्थायी रूप से वजन बढ़ सकता है। हालांकि, हेल्दी डाइट सीधे तौर पर वजन बढ़ने का कारण नहीं हो सकता है। लेकिन व्यक्ति अनजाने में उन फूड्स का सेवन कर सकता है जिनके प्रति वह संवेदनशील है। इन उत्प्रेरक (ट्रिगर) खाद्य पदार्थों को पहचानने और आहार से हटाने से वजन कम हो सकता है और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

पेट के स्वास्थ्य का मूल्यांकन

पेट के माइक्रोबायोम पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेट के बैक्टीरिया में हुआ असंतुलन वजन बढ़ने और समग्र स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। पेट के बैक्टीरिया की संरचना का विश्लेषण करने वाले परीक्षण किसी भी डिस्बिओसिस या असंतुलन के बारे में जानकारी दे सकते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक आहार के बावजूद वजन बढ़ा रहे हों।

न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स के लैब प्रमुख डॉ. राजेश बेंद्रे से खास बातचीत पर आधारित