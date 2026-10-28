उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगती हैं, स्किन ढीली पड़ने लगती है और पहले जैसी चमक भी कम हो सकती है। ऐसे में आपने कोलेजन (Collagen) के बारे में जरूर सुना होगा। आजकल बाजार में कोलेजन पाउडर, कैप्सूल और ड्रिंक्स खूब बिक रहे हैं। दावा किया जाता है कि इन्हें लेने से स्किन जवां रहती है, झुर्रियां कम होती हैं और चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है।

लेकिन क्या वाकई कोलेजन लेने से झुर्रियां कम हो सकती हैं? क्या इसके सप्लीमेंट लेना जरूरी है? और क्या इन्हें लेने से कोई नुकसान भी हो सकता है? आइए, जानते हैं कि कोलेजन क्या है और स्किन की देखभाल में यह कितना काम आता है।

क्या है कोलेजन और शरीर में इसका क्या काम है?

कोलेजन हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक जरूरी प्रोटीन है। यह स्किन, हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन और लिगामेंट्स को मजबूती देने में मदद करता है। आसान शब्दों में कहें तो कोलेजन स्किन को सहारा देने वाले एक ढांचे की तरह काम करता है, जिससे उसकी मजबूती और लचीलापन बना रहता है।

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल एंड स्किन डिजीज (NIAMS) के मुताबिक, कोलेजन शरीर के कनेक्टिव टिश्यू यानी उन ऊतकों का एक अहम हिस्सा है, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों को सहारा और मजबूती देते हैं।

हमारा शरीर खुद कोलेजन बनाता है। इसके लिए प्रोलिन, ग्लाइसिन और हाइड्रॉक्सीप्रोलिन जैसे अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इसके अलावा विटामिन C, जिंक और कॉपर जैसे पोषक तत्व भी कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं।

उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन कम क्यों होने लगता है?

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन बनने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है। साथ ही, पहले से मौजूद कोलेजन भी धीरे-धीरे टूटने लगता है। इसका असर स्किन पर दिखाई दे सकता है।

जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर बारीक रेखाएं और झुर्रियां दिखने लगती हैं। स्किन पहले के मुकाबले ढीली पड़ सकती है और उसका लचीलापन भी कम होने लगता है। इसके अलावा, चेहरे पर उम्र के निशान पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं।

महिलाओं में मेनोपॉज यानी पीरियड्स हमेशा के लिए बंद होने के बाद कोलेजन में गिरावट आ सकती है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि झुर्रियां आने की वजह सिर्फ कोलेजन की कमी नहीं है। धूप में ज्यादा रहना, धूम्रपान और खानपान की आदतें भी स्किन पर असर डालती हैं।

क्या कोलेजन सप्लीमेंट लेने से झुर्रियां कम होती हैं?

कोलेजन सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि इनके इस्तेमाल से स्किन में नमी बढ़ती है, झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा का लचीलापन बेहतर होता है। लेकिन इन दावों को समझने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च देखना जरूरी है।

साल 2025 में ‘द अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन’ में प्रकाशित एक रिसर्च में कोलेजन सप्लीमेंट से जुड़ी 23 स्टडीज और 1,474 लोगों के आंकड़ों का एनालिसिस किया गया। इसमें देखा गया कि सभी स्टडीज के नतीजों को एक साथ देखने पर स्किन की नमी, लचीलेपन और झुर्रियों में सुधार के संकेत मिले।

लेकिन जब रिसर्च की क्वालिटी और उसकी फंडिंग के आधार पर नतीजों को अलग-अलग देखा गया, तो अच्छी क्वालिटी वाली स्टडीज और इंडस्ट्री से फंडिंग नहीं पाने वाली स्टडीज में कोलेजन का साफ फायदा नहीं मिला।

इसका मतलब है कि कोलेजन सप्लीमेंट लेने से हर किसी की झुर्रियां कम होंगी या स्किन जवां हो जाएगी, ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि, कुछ लोगों को फायदा मिल सकता है, लेकिन इसके असर को समझने के लिए अभी और अच्छी रिसर्च की जरूरत है।

कोलेजन सप्लीमेंट कितने तरह के होते हैं?

आजकल बाजार में कोलेजन सप्लीमेंट कई रूपों में मिलते हैं। इनमें पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट और ड्रिंक्स शामिल हैं। इनमें से कई प्रोडक्ट्स में हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन या कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये कोलेजन के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें शरीर पचाकर और अवशोषित करके इस्तेमाल कर सकता है।

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। कोलेजन सप्लीमेंट लेने का मतलब यह नहीं है कि उसमें मौजूद कोलेजन सीधे आपके चेहरे तक पहुंचेगा और झुर्रियां कम करने लगेगा। शरीर इनसे मिलने वाले अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से करता है। इसलिए सिर्फ विज्ञापन देखकर किसी सप्लीमेंट को खरीदना सही नहीं है।

शरीर में कोलेजन बनाने के लिए क्या खाएं?

अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन स्वस्थ रहे, तो खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। शरीर कोलेजन बनाने के लिए कई पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है। इसलिए रोज के खाने में ऐसी चीजें शामिल करें, जो शरीर को जरूरी पोषण दें।

विटामिन C वाले फल और सब्जियां

आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसी चीजें विटामिन C देती हैं। यह शरीर में कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है।

प्रोटीन से भरपूर खाना

दाल, चना, राजमा, दूध, दही, अंडे और मछली जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को प्रोटीन देते हैं। इनसे मिलने वाले अमीनो एसिड का इस्तेमाल शरीर कोलेजन समेत कई जरूरी प्रोटीन बनाने में करता है।

जिंक और कॉपर वाले खाद्य पदार्थ

मेवे, बीज, चना, दालें और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ कई जरूरी मिनरल्स देते हैं। ये शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं और कोलेजन बनाने में मदद करते हैं।

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के मुताबिक, शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए संतुलित आहार अहम है। हर व्यक्ति को सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। यह उसकी डाइट और पोषण की जरूरत पर निर्भर करता है।

याद रखें, कोलेजन वाली चीजें खाने से शरीर में सीधे कोलेजन नहीं बढ़ता। पचने के बाद, यह प्रोटीन छोटे-छोटे हिस्सों (अमीनो एसिड) में टूट जाता है, जिन्हें शरीर बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है।

कौन-सी आदतें कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती हैं?

आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें स्किन की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं और कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

धूप में ज्यादा रहना: सूरज की अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें त्वचा में कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे समय से पहले झुर्रियां और त्वचा पर उम्र के निशान दिखाई दे सकते हैं।

सूरज की अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें त्वचा में कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे समय से पहले झुर्रियां और त्वचा पर उम्र के निशान दिखाई दे सकते हैं। धूम्रपान करना: स्मोकिंग स्किन को नुकसान पहुंचाती है और झुर्रियां जल्दी आने की वजह बन सकती है।

स्मोकिंग स्किन को नुकसान पहुंचाती है और झुर्रियां जल्दी आने की वजह बन सकती है। बहुत ज्यादा चीनी खाना: ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला खानपान शरीर में ऐसे बदलावों को बढ़ावा दे सकता है, जो प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं।

ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला खानपान शरीर में ऐसे बदलावों को बढ़ावा दे सकता है, जो प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं। पोषक तत्वों की कमी: अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते, तो उसकी सामान्य प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (AAD) के मुताबिक, स्किन को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाना, धूम्रपान से बचना और संतुलित खानपान अपनाना फायदेमंद है।

स्किन को जवां रखने के लिए क्या करें?

अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो सिर्फ कोलेजन सप्लीमेंट पर निर्भर न रहें। रोजमर्रा की कुछ आसान आदतें अपनाकर भी स्किन की देखभाल की जा सकती है।

रोजाना SPF 30 या उससे ज्यादा वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं।

तेज धूप में ज्यादा देर रहने से बचें। बाहर निकलते समय टोपी और शरीर को ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करें।

खाने में फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली चीजें शामिल करें।

पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें।

अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।

धूम्रपान से दूर रहें।

याद रखें कि स्किन की देखभाल का मतलब सिर्फ झुर्रियां हटाना नहीं है। त्वचा को स्वस्थ रखना भी उतना ही जरूरी है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन अच्छी आदतों से स्किन को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।

कोलेजन सप्लीमेंट लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं?

कोलेजन सप्लीमेंट हर किसी के लिए जरूरी नहीं हैं। कुछ लोगों को इन्हें लेने के बाद पेट भारी लगना या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं, सप्लीमेंट में इस्तेमाल किए गए चीजें या दूसरे तत्वों से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट लेने की सोच रही हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

प्रोडक्ट के लेबल पर मौजूद सभी सामग्री और उसकी मात्रा पढ़ें।

अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, तो देखें कि सप्लीमेंट किस चीज से बनाया गया है।

अगर आप नियमित रूप से दवाएं लेती हैं या किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

अगर आप नियमित रूप से दवाएं लेते हैं, गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, तो सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

सप्लीमेंट के विज्ञापनों में किए गए हर दावे पर भरोसा न करें।

अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के मुताबिक, वहां डाइटरी सप्लीमेंट्स को बाजार में आने से पहले दवाओं की तरह सुरक्षा और असर के लिए मंजूरी नहीं दी जाती। इसलिए बाजार में किसी सप्लीमेंट का उपलब्ध होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके सभी दावे वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुके हैं।

तो क्या स्किन को जवां रखने के लिए कोलेजन लेना जरूरी है?

सीधी-सी बात है कि अगर आप झुर्रियां कम करना और स्किन को स्वस्थ रखना चाहती हैं, तो कोलेजन सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं है। संतुलित खानपान, धूप से बचाव और स्किन की सही देखभाल से शुरुआत की जा सकती है।

कोलेजन सप्लीमेंट पर रिसर्च में कुछ फायदों की बात सामने आई है, लेकिन यह शरीर पर वाकई कितना असरदार है, इसे लेकर अभी भी वैज्ञानिक पूरी तरह पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इन्हें झुर्रियां मिटाने या बढ़ती उम्र को रोकने का पक्का तरीका मानना सही नहीं होगा।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए है, किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं। कोलेजन सप्लीमेंट शुरू करने से पहले जरूरत के अनुसार डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।)

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आजकल स्किन केयर की दुनिया में हायलूरोनिक एसिड की खूब चर्चा है। त्वचा को मुलायम बनाने, रूखापन कम करने और चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए कई सीरम, क्रीम और मॉइस्चराइजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।