मार्च लगभग खत्म हो चुका है और तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरु होने लगा है। चिलचिलाती धूप और गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए सिर्फ पानी का सेवन पर्याप्त नहीं है बल्कि कुछ हेल्दी, इलैक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाने वाले ड्रिंक का सेवन करना भी जरूरी है। कुदरत ने गर्मी में बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए, गर्मी से बचाव करने के लिए और डिहाइड्रेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रिंक दिए है। इन ड्रिंक का सेवन अगर गर्मी में रोज किया जाए तो आराम से गर्मी को मात दी जा सकती है।

गर्मी में प्यास बुझाने के लिए हमारे पास दो सबसे लोकप्रिय ड्रिंक नारियल पानी और गन्ने का जूस हैं। ताजगी से भरपूर गन्ने का रस और नारियल पानी का सेवन बॉडी को तरोताजा रखते हैं, बॉडी को लम्बे समय तक हाइड्रेट रखते हैं। हालिया रिसर्च और पोषण विशेषज्ञों (Nutritionists) के अनुसार, इन दोनों ही ड्रिंक के अपने गुण और सीमाएं हैं। आइए रिसर्च के आधार पर समझते हैं कि इस गर्मी आपकी सेहत के लिए कौन से ड्रिंक का चुनाव सबसे सटीक रहेगा।

नारियल पानी कैसे गर्मी में बेस्ट ड्रिंक है?

गर्मियों में नारियल पानी (Coconut Water) सिर्फ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से ये एक नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक है। रिसर्च बताती है कि यह शरीर को हाइड्रेट रखने और लू से बचाने में सादे पानी से कहीं ज्यादा प्रभावी है। अगर बात सिर्फ हाइड्रेशन की करें, तो नारियल पानी बेहद असरदार साबित होता है। इसमें पोटैशियम और सोडियम जैसे नैचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर में पानी की कमी को तेजी से पूरा करता है। पाचन को दुरुस्त करने वाला ये ड्रिंक बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है।

Journal of the International Society of Sports Nutrition के अनुसार, नारियल पानी में पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का सही संतुलन होता है। यह शरीर के ऑस्मोटिक प्रेशर (Osmotic Pressure) को बनाए रखता है, जिससे कोशिकाएं पानी को बेहतर तरीके से सोख पाती हैं। रिसर्च बताती है कि नारियल पानी में कैलोरी बहुत कम होती है और यह शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ाता। इसमें मौजूद साइटोकिनिन (Cytokinins) शरीर में एंटी-एजिंग और कैंसर विरोधी प्रभाव भी डालते हैं। BioMed Research International की एक स्टडी के अनुसार, नारियल पानी किडनी में क्रिस्टल यानी पत्थरी जमने की प्रक्रिया को रोकता है। साथ ही ये पेट की गर्मी को शांत कर एसिडिटी कम करता है। ये ड्रिंक हल्का और जल्दी पचने वाला है।

नारियल पानी के खास गुण

पोषक तत्व शरीर पर प्रभाव पोटैशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल और हाइड्रेशन। मैग्नीशियम थकान दूर करना और एनर्जी बढ़ाना। एंटी-ऑक्सीडेंट्स गर्मी के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव। लौरिक एसिड इम्यूनिटी बढ़ाना और पेट के इन्फेक्शन से लड़ना।

नारियल पानी पीने का सही समय

सुबह खाली पेट आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को किक-स्टार्ट करता है। सुबह के समय वर्कआउट के बाद नारियल पानी पीने से पसीने के रूप में डिस्चार्ज हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की तुरंत भरपाई की जा सकती है। दिन में तेज धूप से आने के बाद नारियल पानी पिएं, ये शरीर के तापमान को तुरंत सामान्य करने में मदद करता है।



इस बात का रखें ध्यान

नारियल पानी में पोटैशियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जिन्हें किडनी की गंभीर बीमारी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लेना चाहिए।

गर्मी में गन्ने का जूस कैसे असरदार साबित होता है?

गन्ने के जूस में नेचुरल शुगर ज्यादा होती है जो बॉडी को तुरंत एनर्जी देती है। इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करने पर ये बॉडी में भारीपन कर सकता है। गन्ने के जूस में ज्यादा कैलोरी, नैचुरल शुगर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं जो बॉडी को फायदे के साथ ही मोटापा भी बढ़ा सकते हैं। गन्ने में सुक्रोज (Sucrose) की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाती है।

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness की एक रिसर्च के अनुसार, गन्ने का रस स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की तुलना में वर्कआउट के बाद शरीर के ग्लाइकोजन (Glycogen) लेवल को फिर से भरने में अधिक प्रभावी होता है। ये थकान को दूर करता है और बॉडी को हेल्दी रखता है। ये लीवर को प्रोटीन के नुकसान से बचाता है और बिलीरुबिन (Bilirubin) के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। यह किडनी की कार्यक्षमता में सुधार करता है और गर्मियों में होने वाली ‘यूरीनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन’ (UTI) या पेशाब में जलन की समस्या को कम करता है।

गन्ने का जूस सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन इसमें शुगर और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है। इसका ‘ग्लाइसेमिक इंडेक्स’ मध्यम होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पीने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। सड़क किनारे मिलने वाले गन्ने के जूस में सफाई की कमी होती है जिससे हैजा, टाइफाइड या पेट में इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सड़क किनारे मिलने वाले रस में सफाई की कमी से हैजा, टाइफाइड या पेट में इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा जोखिम होता है।

गन्ने का रस पीने के 3 गोल्डन रूल्स

नियम क्यों जरूरी है? ताजा पिएं गन्ने का रस 15 मिनट के बाद ऑक्सीडाइज (काला पड़ने) होने लगता है और पोषक तत्व खो देता है। अदरक और नींबू के साथ अदरक पाचन सुधारता है और नींबू विटामिन C के साथ आयरन के अवशोषण (Absorption) में मदद करता है। लिमिटेड मात्रा एक दिन में 1-2 गिलास से ज्यादा न पिएं।

नारियल पानी और गन्ने के जूस में कौन सा है ज्यादा बेहतर

बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी सबसे बेस्ट है, जबकि गन्ने का जूस एनर्जी के लिए। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होते हैं और यह हल्का भी होता है इसलिए धूप और गर्मी में इसका सेवन बेस्ट है। वहीं गन्ने का जूस एनर्जी देने में अच्छा है, लेकिन इसे रोजाना हाइड्रेशन ड्रिंक के तौर पर नहीं लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर

यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए ड्रिंक्स और उपाय किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं हैं। हर व्यक्ति की शरीर प्रकृति अलग होती है, इसलिए अपनी डाइट या रूटीन में कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। यदि आपको डिहाइड्रेशन, चक्कर, अत्यधिक कमजोरी या अन्य गंभीर लक्षण महसूस हों, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।