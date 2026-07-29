सादिया की उम्र अभी सिर्फ 1 साल है। एक साल की उम्र में बच्चा काफी एक्टिव हो जाता है, वो बिस्तर से उठने लगता है, खिसकने लगता है और साल भर में पैरों पर चलना भी सीखने लगता है। लेकिन सादिया बेहद कमजोर है। एक साल में भी सादिया सिर्फ बिस्तर से उठकर बैठती है लेकिन वो चल नहीं पाती। जन्म से ही उसके पैर टेड़े हैं। वो कोशिश करती है कि घुटनों के बल चलें, कई बार उठने की कोशिश भी करती है लेकिन उठ नहीं पाती। सादिया की इस कंडीशन को उसके पैरेंट्स पोलियो मानकर बिना इलाज कराएं बैठे हैं। सादिया के पैरेंट्स बताते हैं कि उसे ये विकृति जन्मजात है और इसका कोई इलाज नहीं है। आपको बता दूं कि सादिया पोलियो नहीं बल्कि क्लब फुट की शिकार है। ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जो जन्म के साथ ही बच्चे में होती है। इस डिफॉर्मिटी में बच्चे का पैर अंदर और नीचे की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस डिफॉर्मिटी में बच्चे के पैर का आकार गोल्फ क्लब जैसा दिखता है जिसके कारण इसे क्लब फुट कहा जाता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो बच्चा स्थायी रूप से दिव्यांग हो सकता है।

देश और दुनिया में क्लब फुट की क्या स्थिति है?



CURE इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक और निदेशक डॉ. संतोष जॉर्ज ने बताया उनकी संस्था बिना ऑपरेशन के क्लब फुट का इलाज कर रही है। उनका कहना है कि सर्जरी से पैर का बाहरी आकार तो कुछ हद तक सुधर सकता है, लेकिन बाद में Functional Ability से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमारे यहां पोंसेटी (Ponseti) पद्धति से इलाज को प्राथमिकता दी जाती हैं। पोंसेटी (Ponseti) पद्धति में बच्चे के पैर को हर सप्ताह धीरे-धीरे सही स्थिति में लाया जाता है। इसके लिए प्लास्टर (Casting) किया जाता है। आमतौर पर 4 से 7 सप्ताह में पैर काफी हद तक सीधा हो जाता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार आगे का उपचार और खास जूते (Brace) का इस्तेमाल कराया जाता है।

CURE संस्था कैसे करती है क्लब फुट से पीड़ित बच्चों की मदद

CURE संस्था पिछले 17 सालों से क्लबफुट के इलाज पर काम कर रही है, लगभग 1.30 लाख बच्चों का इलाज किया जा चुका है। डॉ. संतोष जॉर्ज ने बताया पिछले वर्ष अकेले करीब 12,000 बच्चों का हमारी संस्था ने इलाज किया। संतोष कुमार ने बताया CURE के पूरे देश में संस्थान है जहां पीड़ित बच्चों का इलाज पूरी तरह नि:शुल्क किया जाता है। इसमें इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाला विशेष जूता (Foot Abduction Brace) भी मुफ्त उपलब्ध कराए जाते है।

सरकार कैसे क्लब फुट के शिकार बच्चों की करती है मदद

CURE इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के देशभर में 490 क्लब फुट क्लीनिक हैं। सरकार इन सभी क्लीनिकों को अपना योगदान देती है। सरकार इस संस्था को मरीजों के इलाज के लिए जूते, प्रशिक्षित डॉक्टर और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं मुहैया कराती है। नीजि संस्था का राज्य सरकारों के साथ नॉन-फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। सरकार अस्पताल, डॉक्टर और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जबकि संस्था प्रशिक्षण, समन्वय और मरीजों तक पहुंचने का काम करती है।

बातचीत में Cure India संस्था के प्रतिनिधि एंड्रूज़ ने बताया कि उनकी संस्था वर्ष 2008 से भारत में क्लब फुट (Clubfoot) से पीड़ित बच्चों के इलाज पर काम कर रही है। उनके अनुसार, Cure India दुनिया का सबसे बड़ा क्लबफुट कार्यक्रम संचालित करती है और अब तक 1.29 लाख से अधिक बच्चों का सफल इलाज किया जा चुका है। संस्था ने पिछले 17 वर्षों में 169 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 11,700 डॉक्टरों को क्लबफुट के इलाज की ट्रेनिंग दी गई है। संस्था के पास 300 हेल्पलाइन नंबरों का नेटवर्क है। इन पर महिला काउंसलर तैनात हैं, जो किसी भी राज्य से आने वाली कॉल पर माता-पिता को नजदीक क्लब फुट क्लीनिक और इलाज की जानकारी देती हैं।

भारत में क्लब फुट के मरीजों की क्या स्थिति है?

भारत में हर साल लगभग 35,000 से 40,000 बच्चे क्लबफुट के साथ जन्म लेते हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं है। यह अनुमान जनसंख्या और जन्म दर के आधार पर लगाया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 800 जन्म में एक बच्चा क्लब फुट से प्रभावित है। इसी आधार पर भारत के आंकड़े भी निकाले गए हैं। CURE इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के अनुसार भारत में हर दिन 150 से अधिक बच्चे क्लबफुट के साथ जन्म लेते हैं। देश भर में सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज कराया जाता है।

क्लब फुट का इलाज के लिए सरकार की स्थिति

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत क्लब फुट को उन 32 जन्मजात बीमारियों में शामिल किया गया है, जिसका इलाज सरकार पूरी तरह मुक्त कराती है। आशा (ASHA) कार्यकर्ता और ब्लॉक-स्तरीय मेडिकल टीमें आंगनवाड़ी और डिलीवरी पॉइंट पर ही ऐसे बच्चों की पहचान करती हैं। हर जिले के ‘डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर’ (DEIC) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को मुफ्त इलाज और प्लास्टर की सुविधा दी जाती है। सरकारी अस्पतालों के साथ मिलकर CURE International India Trust जैसी संस्थाएं देश भर में 490 से अधिक क्लब फुट क्लिनिक चला रही हैं। बच्चों को इलाज के दौरान लगने वाला खास जूता (Foot Abduction Brace) संस्था और सरकार की ओर से मुफ्त दिया जाता है। अब तक 11,000 से अधिक डॉक्टरों को पोंसेटी तकनीक से इलाज करने की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार के सहयोग से चलने वाली संस्थाएं परिजनों की काउंसलिंग और सही अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर चलाए जाते हैं।

क्लबफुट क्या है और इसका मेडिकल साइंस में क्या है इलाज

क्लबफुट कार्यक्रम के ऑनरेरी मेडिकल डायरेक्टर डॉ. मैथ्यू वर्गीस हैं जो दिल्ली के कई अस्पतालों, जैसे सेंट स्टीफंस अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय और सफदरजंग अस्पताल में क्लब फुट क्लीनिक से जुड़े हैं। दिल्ली के St. Stephen’s Hospital में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रमुख डॉक्टर मैथ्यू ने बताया कि क्लब फुट का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसे पूरी तरह जेनेटिक बीमारी नहीं कहा जा सकता।

डॉक्टर मैथ्यू ने बताया हर 1,000 नवजात में लगभग 1 बच्चा क्लब फुट से प्रभावित है। डॉक्टर मैथ्यू के अनुसार, वैश्विक स्तर पर औसतन हर 1,000 नवजात शिशुओं में लगभग 1 बच्चा क्लबफुट (Clubfoot) के साथ जन्म लेता है। यह एक जन्मजात विकृति (Congenital Deformity) है, जिसमें बच्चे का पैर जन्म से ही अंदर और नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है।

क्लब फुट क्यों होता है?

डॉक्टर मैथ्यू ने बताया कि क्लब फुट का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसे पूरी तरह जेनेटिक बीमारी नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि गर्भ में बच्चे के विकास (Development Pathway) के दौरान किसी स्तर पर गड़बड़ी होने के कारण यह समस्या हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जीन (Genes) विकास प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन अभी तक किसी एक निश्चित जीन की पहचान नहीं हो पाई है। डॉक्टर मैथ्यू के मुताबिक मां की खानपान या डाइट का क्लबफुट से कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। हालांकि, गर्भावस्था के दौरान स्मोकिंग एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक माना जाता है। यदि गर्भवती महिला स्वयं धूम्रपान करती है या घर में कोई अन्य व्यक्ति धूम्रपान करता है और महिला पैसिव स्मोकिंग (Passive Smoking) की शिकार होती है, तो इससे जोखिम बढ़ सकता है।

क्या गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड से क्लबफुट का पता चल सकता है?

डॉक्टर ने बताया कि गर्भावस्था के शुरुआती 12 सप्ताह (पहली तिमाही) में क्लब फुट का पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन 14 से 16 सप्ताह (14–16 Weeks) के बीच किए गए अल्ट्रासाउंड में क्लबफुट अक्सर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। डॉक्टर के अनुसार, फिलहाल गर्भ में रहते हुए क्लब फुट का इलाज संभव नहीं है। इसका उपचार बच्चे के जन्म के बाद ही शुरू किया जाता है।

जन्म के बाद क्लब फुट की पहचान कैसे करें?

डॉक्टर ने बताया कि क्लबफुट की सबसे बड़ी पहचान यही है कि बच्चे का पैर जन्म से ही टेढ़ा या अंदर की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह बदलाव आंखों से आसानी से देखा जा सकता है।

इलाज न कराया जाए तो क्या होगा?

डॉक्टर मैथ्यू ने बताया अगर क्लब फुट का समय पर इलाज नहीं कराया जाए, तो बच्चा पूरी जिंदगी लंगड़ाकर चल सकता है। हालांकि वह चलने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं होगी और पैर की विकृति बनी रहेगी।

क्या क्लबफुट पोलियो है?

डॉक्टर मैथ्यू ने स्पष्ट किया कि क्लबफुट और पोलियो बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। गांवों में आज भी कई लोग इसे पैदाइशी पोलियो कह देते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। पोलियो जन्मजात नहीं होता, जबकि क्लबफुट जन्म से मौजूद रहता है। डॉक्टर मैथ्यू ने बताया क्लबफुट की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। इसका इलाज दवाइयों से नहीं किया जा सकता।

क्लब फुट का सबसे प्रभावी इलाज क्या है?

डॉक्टर ने बताया कि आज क्लबफुट का सबसे सफल इलाज पॉन्सेटी (Ponseti) विधि है। इसमें बच्चे के पैर पर विशेष तकनीक से क्रमवार प्लास्टर लगाए जाते हैं। आमतौर पर 5 से 6 साप्ताहिक प्लास्टर के बाद पैर काफी हद तक सही हो जाता है।

क्या सर्जरी करनी पड़ती है?

डॉक्टर के अनुसार, अधिकांश मामलों में केवल एक छोटी (Minor) सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यह लोकल एनेस्थीसिया (Local Anesthesia) में ओपीडी में ही की जाती है। इसमें न तो बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है और न ही सामान्य बेहोशी (General Anesthesia) की। डॉक्टर ने बताया कि लगभग 6 सप्ताह तक प्लास्टर और उसके बाद 3 सप्ताह का अंतिम प्लास्टर लगाया जाता है। यानी करीब 9 सप्ताह में बच्चे का पैर सामान्य स्थिति में आ सकता है। डॉक्टर के अनुसार अगर जन्म के 2 सप्ताह से लेकर 3 महीने के भीतर इलाज शुरू कर दिया जाए, तो अधिकांश बच्चे लगभग सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कि समय पर इलाज कराने वाले बच्चे लगभग सामान्य (Near Normal) जीवन जीते हैं। वे दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं और सामान्य बच्चों की तरह गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके कई मरीज आज प्रोफेशनल फुटबॉल क्लबों और टेनिस अकादमियों में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

इलाज के बाद विशेष जूते पहनना क्यों जरूरी है?

डॉक्टर ने बताया कि क्लब फुट में इलाज के बाद भी पैर के दोबारा टेढ़ा होने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चों को डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक विशेष ब्रेस (Brace) या स्पेशल जूते पहनना जरूरी होता है। डॉक्टर ने बताया ये परेशानी तेल मालिश, हकीम या घरेलू उपचार से ठीक नहीं होती। ऐसी मान्यताओं के कारण कई माता-पिता इलाज में देर कर देते हैं, जिससे बच्चे को नुकसान होता है।

क्लब फुट के लक्षण क्या हैं?

डॉक्टर के अनुसार, सिंपल क्लबफुट का सबसे प्रमुख और लगभग एकमात्र लक्षण पैर का टेढ़ा होना है। यदि इसके अलावा अन्य समस्याएं भी हैं, तो संभव है कि बच्चे को कोई दूसरी बीमारी भी हो।

पिछले दस सालों में क्लबफुट के मामलों में क्या बढ़ोतरी हुई हैं?

डॉक्टर का कहना है कि क्लबफुट के मामलों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि अब जागरूकता बढ़ने के कारण अधिक मरीज इलाज के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मैथ्यू ने बताया वे 1998 से क्लब फुट का इलाज कर रहे हैं। 2009 से Cure International India से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अब तक 12,840 डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया है। उनके आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,28,490 बच्चों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से गुवाहाटी तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में क्लब फुट क्लीनिक चलाने वाले अधिकांश डॉक्टर उनके द्वारा प्रशिक्षित हैं।

सबसे महत्वपूर्ण संदेश

डॉक्टर का कहना है कि क्लबफुट पूरी तरह इलाज योग्य समस्या है। यदि जन्म के तुरंत बाद सही समय पर पॉन्सेटी विधि से इलाज शुरू कर दिया जाए और बच्चे को निर्धारित समय तक विशेष ब्रेस पहनाए जाएं, तो वह सामान्य बच्चों की तरह चल-फिर सकता है, खेल सकता है और सामान्य जीवन जी सकता है। दूसरी ओर, अंधविश्वास, तेल मालिश या इलाज में देरी बच्चे को जीवनभर की विकलांगता की ओर धकेल सकती है।

पेरेंट्स के लिए जरूरी सलाह

माता-पिता के लिए जरूरी सलाह है कि इलाज में देरी न करें। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या शुरुआती 1-2 महीनों में ही इलाज शुरू करवा दें। जितनी कम उम्र में इलाज शुरू होगा, पैर उतनी आसानी से और जल्दी सीधे होंगे। नज़दीकी अस्पताल जाएं। अगर आपके या आसपास किसी बच्चे के पैर जन्म से मुड़े हैं, तो तुरंत पास के सरकारी जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में संपर्क करें। वहां RBSK या क्लबफुट क्लिनिक के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से प्रदान की गई है। इसे किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा परामर्श, निदान या उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अपनी शारीरिक स्थिति, बीमारी या इलाज से जुड़े किसी भी सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या संबंधित योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें।