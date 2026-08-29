इलायची और लौंग भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले औषधीय गुणों से भरपूर सुगंधित मसाले हैं, जिसका सेवन अक्सर चाय, मिठाइयों और दूसरे व्यंजनों में किया जाता है। अगर रोजाना सीमित मात्रा में, जैसे 1-2 इलायची और लौंग का सेवन किया जाए तो पाचन दुरुस्त रह सकता है, मुंह की दुर्गंध दूर हो सकती है, दांतों के दर्द से मुक्ति मिल सकती है। पारंपरिक रूप से इलायची का इस्तेमाल पाचन से जुड़ी परेशानी और मुंह की दुर्गंध को कम करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा, इलायची में मौजूद कुछ यौगिकों दिल की सेहत में सुधार करने, ब्लड प्रेशर और तनाव को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक किचन में मौजूद इलायची का सेवन करने से डाइजेशन में सुधार होता है। ये बिना पेट में जलन किए गैस और एसिडिटी से बचाव करती है। इसका सेवन करने से ब्लोटिंग कंट्रोल रहती है। लौंग और इलायची दोनों मसालों में यूजेनॉल और 1,8-सिनेओल जैसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो बॉडी का बीमारियों से बचाव करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

इन मसालों का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत करता है और बॉडी का बीमारियों से बचाव करता है। H1N1 एक ऐसा वायरस है जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को तेजी से अपनी चपेट में लेता है। ऐसे में अगर रोजाना लौंग और इलायची का सेवन उसका काढ़ा बनाकर किया जाए तो इम्यूनिटी मजबूत होगी और H1N1 से बचाव करने में मदद मिलेगी। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि रोजाना इलायची और लौंग का सेवन करने से कैसे सेहत में सुधार होगा।

लौंग कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में करती है मदद

लौंग का मुख्य सक्रिय यौगिक यूजेनॉल (Eugenol) है। Journal of Immuno Toxicology में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक यूजेनॉल शरीर में सूजन फैलाने वाले साइटोकिन्स (Pro-inflammatory cytokines) के उत्पादन को दबाता है, जिससे गले की सूजन और खराश में राहत मिलती है। इसके एंटीमाइक्रोबियल गुण संक्रमण से बचाव करने में मदद करते हैं। Microbial Pathogenesis और Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine की रिसर्च के अनुसार, लौंग का तेल और इसका अर्क सांस की नली में संक्रमण फैलाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गतिविधि करता है। रोजाना अगर आप दो लौंग का सेवन करें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और बीमारियों से बचाव होगा।

इलायची

इलायची में 1,8-सिनेओल (1,8-cineole), अल्फा-पिनिन (Alpha-pinene) और अल्फा-टेरपिनिल एसीटेट जैसे फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं जो रेस्पीरेटरी डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। Phytotherapy Research में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 1,8-सिनेओल वायुमार्ग (Airways) की मांसपेशियों को आराम देता है और गले में जमा बलगम को साफ करने में मदद करता है। Journal of Medicinal Food के शोध से पता चलता है कि इलायची शरीर में इम्यून सेल्स (NK cells) की कार्यक्षमता बढ़ाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।

लौंग और इलायची सर्दी-जुकाम और गले में खराश से देते हैं राहत

गर्म पानी या हर्बल पेय गले में होने वाली हल्की खराश में आराम दे सकता है। लौंग और इलायची में मौजूद कुछ यौगिकों पर एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और बॉडी का बीमारियों से बचाव करते हैं।

पाचन के लिए हो सकता है फायदेमंद

लौंग और इलायची का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन से जुड़ी परेशानियों में किया जाता रहा है। इनसे तैयार गर्म ड्रिंक कुछ लोगों को पेट की भारीपन या असहजता में राहत दे सकता है। ये पानी पेट की गैस,एसिडिटी और अपच को भी कंट्रोल कर सकता है।

लौंग-इलायची का पानी कैसे बनाएं?

इसे बनाने के लिए लगभग 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और करीब डेढ़ कप पानी लिया जा सकता है। पानी को गर्म करके उसमें लौंग और इलायची डालें और करीब 5-6 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। इसके बाद पानी को छानकर गुनगुना होने पर पिया जा सकता है।

लौंग इलायची का काढ़ा बनाने का तरीका

सामग्री

1 चम्मच काली मिर्च

1 चम्मच लौंग

1-2 इलायची

2-3 मुनक्का

दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा

7-8 तुलसी की पत्तियां

2-3 छोटे टुकड़े हल्दी

कैसे तैयार करें काढ़ा?

सबसे पहले काली मिर्च, लौंग, इलायची, मुनक्का, दालचीनी और हल्दी को हल्का गर्म कर लें। इसके बाद इन्हें दरदरा पीसकर मिश्रण तैयार कर लें। अब एक पैन में पानी डालकर उबालें और इसमें तैयार मसालों का लगभग 1-2 चम्मच मिश्रण डाल दें। इसे धीमी आंच पर करीब 15-20 मिनट तक पकने दें। आखिर में तुलसी की पत्तियां डालकर कुछ मिनट और उबालें। तैयार काढ़े को छानकर कप में निकालें और गुनगुना होने पर इसका सेवन करें।

किस समय पी सकते हैं यह काढ़ा?

अगर आप इस तरह का हर्बल काढ़ा पीना पसंद करते हैं, तो इसे सुबह या दिन में भोजन के बाद लिया जा सकता है। हालांकि, इसे दिन में 2-3 बार पीना सभी के लिए जरूरी नहीं है। मसालों की अधिक मात्रा कुछ लोगों में पेट में जलन, एसिडिटी या दूसरी परेशानी पैदा कर सकती है। यह काढ़ा गले में खराश या सर्दी-जुकाम के दौरान गर्म ड्रिंक के रूप में कुछ राहत दे सकता है।

डिस्क्लेमर: यह काढ़ा सामान्य घरेलू पेय के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इसे H1N1 से बचाव या इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग नियमित सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें।