जलवायु परिवर्तन का असर अब भारत में खासतौर पर लोगों की सेहत को प्रभावित करेगा। मेडिकल पत्रिका ‘द लैंसेट’ (The Lancet) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया जैसे मच्छर का संचरण काल (Transmission season) लंबा और अधिक अनुकूल होता जा रहा है। बढ़ता तापमान और बदलता पर्यावरण इन बीमारियों के फैलने के लिए जिम्मेदार साबित हुआ है। लैंसेट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन से हीटवेव, डेंगू-मलेरिया, वायु प्रदूषण और गर्मी से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का खतरा बढ़ रहा है।

द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2026 की रिपोर्ट में कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से लेकर 2025 के बीच भारत में लोगों ने जितने दिनों हीटवेव का सामना किया, उनमें से लगभग आधे दिन सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़े थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वर्ष 2021 से 2025 के दौरान रात के समय अधिक तापमान के कारण लोगों की नींद प्रभावित हुई। इस दौरान हर व्यक्ति ने सालाना औसतन 64 घंटे की नींद गंवाई। यह 1986 से 2005 के औसत की तुलना में हर साल लगभग तीन घंटे अधिक था। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने खुले में काम किया और लम्बे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहे उनपर इसका ज्यादा असर हुआ। जलवायु परिवर्तन डेंगू, मलेरिया और कुछ जलजनित संक्रमणों के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बढ़ा रहा है।

हर साल बढ़ रही है खतरनाक गर्मी

लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2025 के बीच भारत में लोगों ने हर साल औसतन 10.6 हीटवेव दिनों को झेला है। इनमें करीब 50 प्रतिशत दिन जलवायु परिवर्तन के कारण थे।

गर्मी से शरीर पर कैसा होता है असर

आपको बता दें कि गर्मी का शरीर पर असर सिर्फ लू लगने तक या शरीर में पानी की कमी होने तक सीमित नहीं है। बहुत ज्यादा गर्म तापमान में रहने से बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। चक्कर आ सकते हैं और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये स्थिति काफी खतरनाक साबित होती है, ऐसे में इन लोगों को खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है।

गर्मी का असर सेहत ही नहीं काम करने की क्षमता पर भी

बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ लोगों की सेहत पर ही नहीं पड़ रहा बल्कि उनके काम करने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। साल 2016 से 2025 के दौरान भारत में गर्मी के कारण हर साल औसतन 193 अरब श्रम घंटे कम होते हैं। निर्माण कार्य, खेती, डिलीवरी और अन्य बाहरी कामों में लगे लोगों को गर्मी के कारण बार-बार आराम करने, काम के घंटे कम करने या काम रोकने की जरूरत पड़ती है। इससे उनकी आमदनी और उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।

डेंगू और मलेरिया का खतरा क्यों बढ़ रहा है?

होने वाले जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान और पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव होता है जिससे मच्छरों के प्रजनन और उनके जरिए फैलने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर से फैलने वाले डेंगू की संचरण क्षमता वर्ष 1951-1960 की तुलना में 2016-2025 के दौरान 84 प्रतिशत बढ़ी। एडीज एजिप्टी मच्छर से डेंगू के संचरण की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है।

मलेरिया के मामले में भी पर्यावरणीय परिस्थितियां अधिक अनुकूल हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1981-1990 की तुलना में 2016-2025 के दौरान प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए मलेरिया संचरण के अनुकूल महीनों में लगभग 19 प्रतिशत और प्लाज्मोडियम विवैक्स के लिए करीब 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन दोनों परजीवियों से मलेरिया होता है। हालांकि मच्छरों की संख्या, बारिश, साफ-सफाई, पानी का जमाव जैसे कारक भी मच्छरों के फैलने में अहम भूमिका निभाते हैं।

वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है मौतों का आंकड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2023 में PM 2.5 यानी बेहद महीन प्रदूषक कणों के संपर्क में आने से 22 लाख से अधिक मौतें के मामले सामने आए थे। यह साल 2016 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक था। जंगलों की आग और समुद्री तापमान भी चिंता का विषय रहा है। भारत में वर्ष 2021 से 2025 के दौरान जंगलों में लगी आग के धुएं से हर साल औसतन 90,300 मौतें जुड़ी हुई थीं। साल 2003 से 2012 के दौरान यह अनुमान सालाना 67,800 था।

बीमारियों से बचाव के लिए कैसे करें गर्मी से बचाव

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक प्रोफेसर टी. पी. सबिन के मुताबिक, लंबे समय तक अधिक तापमान के संपर्क में रहने से रोजमर्रा की गतिविधियों, काम करने की क्षमता और ओवर ऑल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। एक्सपर्ट ने हीट अलर्ट, बेहतर हीट-हेल्थ निगरानी और संवेदनशील समुदायों तक समय पर चेतावनी पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। रिपोर्ट में गर्मी से बचाव के लिए कुछ सुझाव भी सुझाए गए हैं जैसे गर्मी के दौरान पर्याप्त पानी पीना, दोपहर की तेज धूप में बेवजह निकलने से बचना, हल्के कपड़े पहनना और शरीर को ठंडा रखना जैसे उपयोगी उपाय अपनाना जरूरी है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्सर्जन में कमी करना जरूरी है। हेल्थ सेवाओं को मजबूत करना, वायु प्रदूषण घटाना, संक्रामक बीमारियों की निगरानी बढ़ाना और गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की सुरक्षा करना भी जरूरी है।