बच्चों की शारीरिक ग्रोथ और लंबाई को लेकर पैरेंट्स के मन कई सवाल होते हैं। आम धारणा यह है कि बच्चे का कद पूरी तरह से उसके माता-पिता (Genetics) की लंबाई पर निर्भर करता है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? चिकित्सा विज्ञान और बाल रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि आनुवंशिकी (Genetics) के अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो बच्चे के सही विकास और लंबाई को प्रभावित करते हैं। किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ने में उसकी ‘ग्रोथ प्लेट्स’ (Growth Plates), संतुलित आहार (Balanced Diet), शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद की सबसे अहम भूमिका होती है। अगर इन चीजों पर बचपन से ध्यान न दिया जाए तो जेनेटिक्स अच्छे होने के बावजूद विकास रुक सकता है।

कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, दुबई, यूएई में डॉ. मोहसिन आजम ने बच्चों की हाइट के बारे में बात करते हुए बताया जेनेटिक्स कारण, संतुलित पोषण, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि बच्चे को उसकी प्राकृतिक ग्रोथ क्षमता तक पहुंचने में मदद करती हैं। हालांकि, एक बार ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाने के बाद प्राकृतिक रूप से लंबाई बढ़ाना संभव नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि ग्रोथ प्लेट्स कब बंद होती है और इसे कैसे समझें। इसे जानने के लिए एक और पीडियाट्रिक्स से बात करते हैं।

ग्रोथ प्लेट्स कब बंद होती हैं?

आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी, डॉ. मीना जे ने बताया कि ग्रोथ प्लेट्स यानी विकास प्लेट्स किशोरावस्था के दौरान धीरे-धीरे बंद होती हैं। हालांकि, हर बच्चे में इसके बंद होने की कोई एक निश्चित उम्र नहीं होती। ग्रोथ प्लेट्स के बंद होने का समय कई चीजों पर निर्भर करता है। इसमें जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता और बच्चे में किशोरावस्था शुरू होने का समय महत्वपूर्ण होता है।

आमतौर पर लड़कियों की लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया लड़कों की तुलना में पहले पूरी हो जाती है। हालांकि, हर बच्चे में इसमें काफी अंतर हो सकता है। जब ग्रोथ प्लेट्स पूरी तरह बंद या आपस में जुड़ जाती हैं, तो हड्डियों की लंबाई आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब है कि शरीर की प्राकृतिक लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। डॉ. मीना के अनुसार, अगर डॉक्टर को बच्चे की ग्रोथ को लेकर चिंता होती है तो वह बोन-एज एक्स-रे कराने की सलाह दे सकते हैं। ग्रोथ चार्ट की मदद से भी डॉक्टर समय के साथ बच्चे की लंबाई और उसके विकास के पैटर्न पर नजर रख सकते हैं।

क्या एक्सरसाइज और पोषण से बच्चे की हाइट बढ़ सकती है?

डॉ. मीना कहती हैं कि बच्चे की हाइट पर एक्सरसाइज और अच्छा खानपान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अच्छी नींद भी है। डॉक्टर ने बताया डाइट,नींद और एक्सरसाइज बच्चे को उसकी आनुवंशिक क्षमता से ज्यादा लंबा नहीं बना सकते। संतुलित डाइट बच्चों में हड्डियों और मांसपेशियों के सामान्य विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इसमें पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ-साथ अन्य जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी शामिल हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि का फायदा केवल हाइट तक सीमित नहीं है। डॉ. मीना के अनुसार, एक्सरसाइज हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए नींद भी बेहद महत्वपूर्ण है। पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद बच्चे की सामान्य ग्रोथ और पूरे विकास में मदद करती है। इसलिए माता-पिता को उन उत्पादों को लेकर सावधान रहना चाहिए, जो बच्चे की हाइट बढ़ाने का दावा करते हैं। डॉ. मीना सलाह देती हैं कि हाइट बढ़ाने वाले सप्लीमेंट, खास एक्सरसाइज या ऐसे दूसरे उत्पादों पर निर्भर रहने के बजाय माता-पिता को बच्चों की ग्रोथ के लिए हेल्दी हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए।

बच्चे की हाइट को दूसरे बच्चों से न करें कंपेयर

डॉ. मीना ने बताया बच्चे की ग्रोथ को समय के साथ देखा जाना चाहिए। बच्चे की लंबाई की तुलना दूसरे बच्चों से करने के बजाय उसके अपने विकास के पैटर्न पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे की लंबाई बढ़ने की गति यानी हाइट वेलोसिटी में काफी कमी आती है या उसके सामान्य ग्रोथ पैटर्न में अचानक बदलाव दिखाई देता है, तो माता-पिता को बाल रोग विशेषज्ञ से इस बारे में बात करनी चाहिए।

उम्र के मुताबिक बच्चों की हाइट कितनी होनी चाहिए, देखिए चार्ट

WHO (World Health Organization) के ग्रोथ स्टैंडर्ड के आधार पर बच्चों की उम्र के हिसाब से औसत हाइट चार्ट

उम्र लड़के की औसत हाइट लड़की की औसत हाइट 1 साल 75–76 सेमी 74–75 सेमी 2 साल 86–88 सेमी 85–87 सेमी 3 साल 95–96 सेमी 94–95 सेमी 4 साल 102–104 सेमी 101–103 सेमी 5 साल 109–111 सेमी 108–110 सेमी 6 साल 115–117 सेमी 114–116 सेमी 7 साल 120–125 सेमी 119–124 सेमी 8 साल 126–130 सेमी 125–129 सेमी 9 साल 131–135 सेमी 130–134 सेमी 10 साल 136–141 सेमी 137–142 सेमी 11 साल 142–148 सेमी 144–150 सेमी 12 साल 149–155 सेमी 150–158 सेमी

डॉक्टर को कब दिखाएं?

अगर बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में लगातार कम रह रही हो।

बच्चे की लंबाई बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई हो या ग्रोथ चार्ट में लगातार नीचे जा रही हो।

बच्चा उम्र के अनुसार शारीरिक विकास में पीछे नजर आए।

बच्चे में लगातार कमजोरी, थकान या ऊर्जा की कमी दिखाई दे।

बच्चे का वजन भी उम्र के हिसाब से कम बढ़ रहा हो या वजन लगातार घट रहा हो।

अगर बच्चे की ग्रोथ को लेकर माता-पिता को लगातार चिंता हो, तो बाल रोग विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी चिकित्सीय सलाह, निदान या इलाज के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चे के विकास या हाइट से जुड़ी किसी भी चिंता के लिए हमेशा किसी सर्टिफाइड बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrician) या डॉक्टर से परामर्श लें।