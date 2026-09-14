क्या आप भी खुद को फिट रखने के लिए चिया सीड्स, अलसी के बीज और तिल को एक साथ मिलाकर खाते हैं? सावधान! मौसम के हिसाब से इन ताकतवर बीजों का सही तरीके से सेवन न किया जाए, तो यह फायदा पहुंचाने के बजाय आपके पेट की गर्मी बढ़ा सकते हैं! चिया सीड्स, अलसी (Flaxseeds) और तिल (Sesame Seeds) को ओमेगा-3, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम का पावरहाउस माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस दोनों के अनुसार, अलसी और तिल की तासीर गर्म होती है, जबकि चिया सीड्स की तासीर ठंडी मानी जाती है। ऐसे में कड़कड़ाती गर्मी में इन तीनों बीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ खाना सही है या नहीं?
सर गंगाराम सिटी अस्पताल, नई दिल्ली में कंसल्टेंट डाइटिशियन मुक्ता वशिष्ठ ने जनसत्ता को बताया आप गर्मी में भी चिया सीड्स, अलसी के बीज और तिल के सीड्स का सेवन कर सकते हैं। डायटीशियन के अनुसार, अगर आप सही मात्रा और भिगोकर खाने की सही विधि अपनाएं, तो गर्मी के मौसम में भी इन सुपरफूड्स के नुकसान से बचकर इनके पूरे पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि गर्मी में मिक्स सीड्स खाने का सही तरीका क्या है, किसे इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और इसे खाने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
चिया सीड्स कैसे उपयोगी हैं?
चिया सीड्स में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है,इसी वजह से इन्हें पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। इसमें कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं, चिया सीड्स में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। चिया सीड्स को वजन घटाने वाली डाइट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन केवल चिया सीड्स खाने से वजन कम नहीं होता। मुक्ता वशिष्ट के मुताबिक जब इन सीड्स का सेवन संतुलित और कैलोरी-कंट्रोल डाइट के साथ किया जाता है, तब इनके फाइबर की वजह से वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।
चिया सीड्स को कैसे खाना चाहिए?
चिया सीड्स को रातभर पर्याप्त पानी में भिगोकर सुबह उनका सेवन करना सबसे बेस्ट तरीका है। भिगोने के बाद ये जेल जैसी बनावट ले लेते हैं। इन्हें पानी में नींबू मिलाकर, दूध में या दही के साथ भी लिया जा सकता है। रोजाना एक चम्मच चिया सीड्स का सेवन सेहत के लिए उपयोगी है।
चिया सीड्स खाते समय किन बातों का रखें ध्यान
डायटीशियन ने बताया चिया सीड्स को बिना भिगोए ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए इन्हें पर्याप्त पानी में अच्छी तरह भिगोकर लेना बेहतर है। इनका जेल जैसा रूप पानी को सोखता है और इसी वजह से पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना जरूरी है।
अलसी के बीज के पोषक तत्व
अलसी (Flax Seeds) पोषक तत्वों से भरपूर सीड्स है। इसमें मुख्य रूप से ओमेगा-3 फैटी एसिड (ALA), फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, थायमिन (विटामिन B1) और कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी स्रोत है। इसमें लिग्नान नामक पौधों से मिलने वाले यौगिक भी पाए जाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो हार्मोनल हेल्थ में सुधार करने में मदद करते हैं। डायटीशियन ने बताया ये सीड्स महिलाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी हैं। मेनोपॉज के दौरान होने वाले हॉट फ्लैशेज में इनका सेवन असरदार साबित होता है।
अलसी के बीज कैसे खाएं?
अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स को हल्का भूनकर या भिगोकर खाया जा सकता है। इन्हें दही में मिलाकर भी डाइट में शामिल किया जा सकता है। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।
तिल के बीज हड्डियों के लिए उपयोगी
तिल के बीज कैल्शियम समेत कई पोषक तत्वों के स्रोत हैं। इसलिए इन्हें हड्डियों की सेहत के लिए उपयोगी माना जा सकता है। सफेद और काले दोनों तरह के तिल डाइट में शामिल किए जा सकते हैं। इन्हें तिल के लड्डू, तिल की बर्फी या अन्य व्यंजनों के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इनमें मौजूद अतिरिक्त चीनी और कैलोरी का भी ध्यान रखना चाहिए।
क्या गर्मी में तिल खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है?
डायटीशियन के मुक्ता वशिष्ट के मुताबिक गर्मियों में तिल खाने से शरीर में किसी तरह की ‘हीट’ पैदा होने की बात वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं होती। तिल गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में खाए जा सकते हैं। हालांकि, गर्मियों में भी इन्हें जरूरत और पोर्शन के हिसाब से सीमित मात्रा में लेना बेहतर है।
क्या चिया, अलसी और तिल एक साथ खा सकते हैं?
चिया सीड्स, अलसी और तिल को एक साथ मिलाकर खाना सही है। इन्हें दही, स्मूदी या अन्य खाद्य पदार्थों में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, तीनों को एक साथ लेने पर कुल मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इन सभी में फाइबर और फैट की मात्रा होती है।
गट हेल्थ के लिए कैसे लें ये सीड्स?
इन सीड्स में मौजूद फाइबर सामान्य पाचन और नियमित मल त्याग को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा सीड्स खाने से गैस, पेट फूलना या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। खासकर चिया और अलसी जैसे सीड्स को पर्याप्त पानी के साथ लेना जरूरी है।
कब्ज में मदद कर सकते हैं, लेकिन इलाज नहीं हैं
सीड्स में मौजूद फाइबर कब्ज से जूझ रहे कुछ लोगों के लिए मल त्याग को नियमित करने में मदद कर सकता है। लेकिन इन्हें कब्ज का इलाज नहीं माना जाना चाहिए। वहीं, दस्त के दौरान अधिक फाइबर या ज्यादा मात्रा में सीड्स लेना उपयुक्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की समस्या के अनुसार डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूरी है।
रोजाना सीड्स का कितना सेवन करें?
डायटीशियन ने बताया दिन में एक बार लेने के लिए चिया सीड्स करीब 1 चम्मच, अलसी करीब 2 टेबलस्पून तक और तिल करीब 5–10 ग्राम लेना पर्याप्त है। सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, डाइट, पाचन क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। हेल्दी होने के बावजूद किसी भी सीड को बहुत अधिक मात्रा में खाना सही नहीं है। ज्यादा फाइबर अचानक लेने से पेट में गैस, ब्लोटिंग या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन्हें धीरे-धीरे डाइट में शामिल करना और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी विशेषज्ञ के साथ हुई बातचीत पर आधारित है। चिया सीड्स, अलसी या तिल किसी बीमारी का इलाज नहीं हैं। किसी विशेष बीमारी, एलर्जी, पाचन समस्या या चिकित्सीय स्थिति में इन्हें डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह लें।