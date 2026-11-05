आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती। किसी को बिस्तर पर लेटने के बाद देर तक नींद नहीं आती, तो कोई बार-बार रात में जाग जाता है। ऐसे में आपने कैमोमाइल चाय (Chamomile Tea) के बारे में जरूर सुना होगा।

माना जाता है कि सोने से पहले एक कप कैमोमाइल चाय पीने से दिमाग शांत होता है और अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। लेकिन क्या वाकई यह चाय नींद की समस्या को दूर कर सकती है? आइए जानते हैं कि इस बारे में रिसर्च क्या कहती है।

क्या है कैमोमाइल चाय?

कैमोमाइल एक औषधीय पौधा है, जिसका इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। यह डेजी (Daisy) परिवार यानी एस्टरेसी (Asteraceae) से संबंधित है। इसकी मुख्य रूप से दो किस्में होती हैं- जर्मन कैमोमाइल और रोमन कैमोमाइल।

कैमोमाइल के सूखे फूलों से हर्बल चाय तैयार की जाती है। इसमें कई तरह के प्राकृतिक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इनमें एपिजेनिन (Apigenin) नाम का फ्लेवोनॉयड खास माना जाता है। इसके अलावा इसमें ल्यूटोलिन, क्वेरसेटिन और कुछ अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड भी मौजूद होते हैं।

ट्रेडिशनल रूप से कैमोमाइल का इस्तेमाल तनाव कम करने, पाचन संबंधी परेशानियों और नींद से जुड़ी समस्याओं में किया जाता रहा है। आज भी इसे एक लोकप्रिय हर्बल ड्रिंक माना जाता है।

क्या कैमोमाइल चाय पीने से अच्छी नींद आती है?

कैमोमाइल चाय को अक्सर बेहतर नींद के लिए एक प्राकृतिक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि इसमें मौजूद एपिजेनिन दिमाग के कुछ खास रिसेप्टर्स से जुड़कर शरीर को आराम देने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है। इससे मन शांत हो सकता है और नींद आने में आसानी हो सकती है।

साल 2024 में प्रकाशित एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा-एनालिसिस में कैमोमाइल के नींद पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। इसमें 10 क्लिनिकल स्टडीज और 772 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि कैमोमाइल के सेवन से कुछ लोगों की नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

इस अध्ययन में पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स (PSQI) के स्कोर में भी कमी देखी गई। यह इंडेक्स किसी व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों में कैमोमाइल के सेवन से रात में बार-बार नींद खुलने की समस्या कम होने और जल्दी नींद आने में मदद मिलने की बात सामने आई।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कैमोमाइल चाय पीने से हर व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी। शोध में यह भी सामने आया कि इससे कुल नींद की अवधि, स्लीप एफिशिएंसी और दिनभर की थकान में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लिमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ (NCCIH) के अनुसार, अनिद्रा (Insomnia) की समस्या में कैमोमाइल के प्रभाव को लेकर अभी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इसे अनिद्रा का पक्का इलाज नहीं माना जा सकता।

कैमोमाइल चाय पीने के संभावित फायदे

कैमोमाइल चाय का इस्तेमाल सिर्फ नींद के लिए ही नहीं, बल्कि कई दूसरी परेशानियों में भी पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। इसके कुछ संभावित फायदे इस प्रकार हैं:

तनाव और बेचैनी कम करने में मदद

कैमोमाइल में मौजूद एपिजेनिन दिमाग के कुछ रिसेप्टर्स से जुड़ सकता है, जो शरीर को आराम देने में भूमिका निभाते हैं। कुछ शुरुआती अध्ययनों में कैमोमाइल के सेवन से हल्की चिंता और बेचैनी कम होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, इस पर अभी और शोध की जरूरत है।

पाचन को आराम देने में मदद

पारंपरिक रूप से कैमोमाइल का इस्तेमाल गैस, अपच और पेट में ऐंठन जैसी समस्याओं में किया जाता रहा है। माना जाता है कि इसमें मौजूद कुछ तत्व पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इन फायदों को साबित करने के लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

कैमोमाइल में एपिजेनिन, क्वेरसेटिन और ल्यूटोलिन जैसे फ्लेवोनॉयड पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं।

हल्की सूजन में राहत की संभावना

कैमोमाइल में मौजूद कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए गए हैं। कुछ अध्ययनों में इसके अर्क के इस्तेमाल से सूजन कम होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, इन नतीजों के आधार पर कैमोमाइल चाय को किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं माना जा सकता।

कैमोमाइल चाय बनाने और पीने का सही तरीका

कैमोमाइल चाय बनाना काफी आसान है। इसे तैयार करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इसके बनाने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले एक कप पानी अच्छी तरह गर्म कर लें। अब इसमें एक कैमोमाइल टी बैग या लगभग 1-2 ग्राम सूखे कैमोमाइल फूल डालें। इसे लगभग 5-10 मिनट तक ढककर रखें, ताकि फूलों के पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह मिल जाएं। इसके बाद टी बैग निकाल लें या चाय को छान लें। आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं।

इसे कब पीना चाहिए?

अगर आप रात में आराम महसूस करने और सोने से पहले एक रिलैक्सिंग ड्रिंक लेना चाहते हैं, तो सोने से लगभग 30-60 मिनट पहले कैमोमाइल चाय पी सकते हैं। हालांकि, सोने से पहले इसे पीने का यह समय कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नियम नहीं है। ध्यान रखें कि कैमोमाइल चाय पीने की कोई तय मात्रा सभी लोगों के लिए निर्धारित नहीं है। शुरुआत में कम मात्रा से इसका सेवन करना बेहतर हो सकता है।

कैमोमाइल चाय पीने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

कैमोमाइल चाय आमतौर पर चाय और खाने में इस्तेमाल होने वाली सामान्य मात्रा में सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि, कुछ लोगों को इसके सेवन से एलर्जी या दूसरी परेशानियां हो सकती हैं।

एलर्जी की समस्या: अगर आपको रैगवीड, गेंदा, गुलदाउदी या डेजी जैसे पौधों से एलर्जी है, तो कैमोमाइल से भी एलर्जी हो सकती है।

अगर आपको रैगवीड, गेंदा, गुलदाउदी या डेजी जैसे पौधों से एलर्जी है, तो कैमोमाइल से भी एलर्जी हो सकती है। दवाइयों के साथ रिएक्शन: कैमोमाइल कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। खासकर खून पतला करने वाली दवाओं, नींद की दवाओं और कुछ ऐसी दवाओं के साथ जिनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है।

कैमोमाइल कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। खासकर खून पतला करने वाली दवाओं, नींद की दवाओं और कुछ ऐसी दवाओं के साथ जिनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं: इस दौरान कैमोमाइल के सेवन की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका औषधीय मात्रा में सेवन न करें।

इस दौरान कैमोमाइल के सेवन की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका औषधीय मात्रा में सेवन न करें। साइड इफेक्ट्स: कुछ लोगों को इसके सेवन से मतली, चक्कर या एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। गंभीर एलर्जी की स्थिति में तुरंत मेडिकल मदद लें।

अगर आप पहले से किसी बीमारी के लिए दवाइयां ले रहे हैं, तो नियमित रूप से कैमोमाइल चाय पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

क्या कैमोमाइल चाय अनिद्रा का इलाज है?

इस सवाल का जवाब है- नहीं। कैमोमाइल चाय को अनिद्रा का प्रमाणित इलाज नहीं माना जा सकता। कुछ शोध बताते हैं कि इससे नींद की गुणवत्ता में मामूली सुधार हो सकता है और रात में बार-बार नींद खुलने की समस्या कम हो सकती है। लेकिन इसके प्रभाव को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं।

अगर आपको लंबे समय से नींद आने में परेशानी हो रही है, रात में बार-बार नींद खुलती है या दिनभर थकान और सुस्ती महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

बेहतर नींद के लिए रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें, सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें और कैफीन वाली चीजों से दूरी बनाएं। कैमोमाइल चाय को अपनी दिनचर्या में एक रिलैक्सिंग ड्रिंक के तौर पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसे अच्छी नींद का एकमात्र उपाय न समझें।

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