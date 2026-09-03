दिनभर की थकान के बाद रात को सही पाचन और सुकून भरी नींद सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अगर रात के भोजन के बाद आपको पेट भारी लगने के साथ-साथ तनाव महसूस होता है, तो सही हर्बल टी एक बेहतरीन नेचुरल सपोर्ट हो सकती है। डॉक्टरों और आहार विशेषज्ञों का मानना है कि हर्बल टी में मौजूद प्राकृतिक गुण पेट की मांसपेशियों को आराम देने और माइंड को रिलैक्स करने में सहायक होते हैं। कैमोमाइल टी जिसका इस्तेमाल सदियों से एक हर्बल उपाय के रूप में किया जाता रहा है। अब कुछ वैज्ञानिक शोधों से भी संकेत मिले हैं कि कैमोमाइल टी तनाव और चिंता कम करने में मदद कर सकती है। कैमोमाइल में फ्लेवोनॉयड्स नामक पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें एपिजेनिन (Apigenin) भी शामिल है। ये यौगिक दिमाग के उन हिस्सों के साथ संपर्क कर सकते हैं जो शरीर को आराम देने से जुड़े होते हैं।

Eatingwell में डायटीशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट लेनी योंकिन ने बताया अपीजेनिन का एंग्जायटी कम करने वाला प्रभाव हो सकता है। यह GABA और कुछ अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधि को प्रभावित कर सकता है, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को शांत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ एंटी-एंग्जायटी दवाएं भी इसी तरह की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, हालांकि उनका प्रभाव अधिक मजबूत होता है।

कैमोमाइल टी कैसे तनाव कम करने में करती है मदद

कैमोमाइल में मौजूद कुछ यौगिक शरीर के HPA axis को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। अलग-अलग लोगों पर किए गए अध्ययनों में कैमोमाइल को चिंता और अनिद्रा के लक्षणों में कुछ सुधार से जोड़ा गया है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि कैमोमाइल टी पीने से मेनोपॉज के बाद की महिलाओं में चिंता और अवसाद की भावनाओं में कमी देखी गई। एक्सपर्ट के मुताबिक कैमोमाइल नसों को शांत करने और मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। आम तौर पर एक से दो कप कैमोमाइल टी का सेवन सेहत के लिए असरदार साबित हो सकता है।

कैफीन फ्री है कैमोमाइल टी

कैमोमाइल टी प्राकृतिक रूप से कैफीन फ्री होती है इसलिए इसका सेवन दिन में ही नहीं बल्कि रात में किया जा सकता है। आमतौर पर कैफीन का सेवन रात में बेचैनी बढ़ाता है और नींद में बाधा डालता है और कुछ लोगों में एंजाइटीबढ़ाने का भी काम करता है। रात के समय कैमोमाइल टी जैसे ड्रिंक का सेवन करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के बजाय शरीर को आराम देने में मदद करता है। कैफीन का ज्यादा सेवन आमतौर पर चिंता बढ़ा सकता है। एक मेटा-एनालिसिस में कैफीन की मात्रा और चिंता बढ़ने के बीच संबंध पाया गया, खासकर अधिक मात्रा में कैफीन लेने वाले लोगों में। अगर आपको चाय या कॉफी जैसे कैफीन वाले ड्रिंक पसंद हैं तो इन्हें सुबह तक सीमित रखना और दोपहर या शाम के समय कैफीन-फ्री ड्रिंक जैसे कैमोमाइल टी का सेवन करना ज्यादा बेहतर होगा।

कैमोमाइल टी सुकून देने में भी है मददगार

कैमोमाइल टी में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद कर सकते हैं। डिनर के बाद एक कप गर्म कैमोमाइल टी पीकर कुछ देर शांत बैठना तनाव कम करने और रिलैक्स महसूस करने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसी दिनचर्या बन सकती है, जिससे शरीर को सोने से पहले आराम करने का संकेत मिले। हालांकि, इसके लिए कैमोमाइल टी ही जरूरी नहीं है। आप अपनी पसंद का कोई भी कैफीन-फ्री गर्म ड्रिंक ले सकते हैं। इस दौरान मोबाइल या दूसरे स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर शांत बैठना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर को आराम करने का संकेत मिलता है और अच्छी नींद लेने में मदद मिल सकती है।

कैमोमाइल टी पाचन को भी करती है सपोर्ट

कैमोमाइल में कुछ प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें फ्लेवोनॉयड्स शामिल हैं। इनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीस्पास्मोडिक गुण पाए जाते हैं। ये पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं, जिससे हल्की पेट की ऐंठन, गैस और अपच जैसी परेशानी में कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। कैमोमाइल की गर्म चाय खाने के बाद लेने से पेट को आराम महसूस हो सकता है और यह एक कैफीन-फ्री पेय होने के कारण रात के समय भी ली जा सकती है। कैमोमाइल में मौजूद प्राकृतिक यौगिक पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं, जिससे गैस, हल्की ऐंठन और अपच जैसी पाचन संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: कैमोमाइल टी पाचन संबंधी हल्की परेशानी में कुछ लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन इसे किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाना चाहिए। लगातार या गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लें।