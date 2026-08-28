महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सही समय पर पहचान और स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, 30 वर्ष की उम्र के बाद हर महिला को अपने शरीर में होने वाले कुछ शुरुआती बदलावों पर ध्यान देना चाहिए और नियमित जांच करानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर्वाइकल कैंसर के वे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और कौन से मेडिकल टेस्ट महिला की जान बचा सकते है? प्रसिद्ध ऑनकोलॉजिस्ट अरुण कुमार से समझते हैं इसकी जांच और बचाव का सही तरीका।

आकाश हेल्थकेयर में डायरेक्टर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. अरुण कुमार गिरी ने जनसत्ता को बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर में से एक है। पहले यह खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाली महिलाओं में अधिक देखा जाता था। हालांकि, समय के साथ भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर बन गया है, जबकि सर्वाइकल कैंसर अभी भी महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर में शामिल है। डॉ. गिरी के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण है। HPV एक यौन संपर्क से फैलने वाला वायरस है। इसके अलावा कम उम्र में शादी, अधिक गर्भधारण और खराब व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कुछ कारक सर्वाइकल कैंसर के जोखिम से जुड़े हो सकते हैं।

30 साल के बाद क्यों बढ़ सकता है सर्वाइकल कैंसर का जोखिम

सर्वाइकल कैंसर अचानक विकसित नहीं होता। इसका सबसे प्रमुख कारण हाई-रिस्क HPV संक्रमण है, जो कई वर्षों तक शरीर में बना रहने पर सर्विक्स की कोशिकाओं में धीरे-धीरे असामान्य बदलाव पैदा कर सकता है। इन बदलावों को कैंसर बनने में कई साल लग सकते हैं। यही कारण है कि सर्वाइकल कैंसर कम उम्र की तुलना में 30 साल के बाद और खासकर 40 से 50 साल की उम्र के बीच अधिक दिखाई दे सकता है। सर्वाइकल कैंसर कम उम्र में भी हो सकता है, लेकिन इसका खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसलिए इस उम्र के बाद महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

सर्वाइकल कैंसर की स्टेज भी समझना है जरूरी

सर्वाइकल कैंसर अचानक विकसित नहीं होता। HPV संक्रमण के बाद सर्विक्स की कोशिकाओं में धीरे-धीरे बदलाव हो सकते हैं। इन्हें CIN यानी Cervical Intraepithelial Neoplasia कहा जाता है। CIN की अलग-अलग स्टेज होती हैं, CIN 1, CIN 2 और CIN 3। समय पर स्क्रीनिंग कराने से इन असामान्य कोशिका परिवर्तनों का पता शुरुआती स्तर पर लगाया जा सकता है। खासतौर पर CIN के हाई-ग्रेड बदलावों का समय पर इलाज करके सर्वाइकल कैंसर को विकसित होने से रोका जा सकता है।

सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती चरणों में कुछ महिलाओं में स्पष्ट लक्षण नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। जब लक्षण सामने आते हैं, तो पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, सेक्स के बाद ब्लीडिंग और असामान्य या अधिक डिस्चार्ज जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। खासतौर पर बार-बार या असामान्य ब्लीडिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी है।

बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज को न करें नजरअंदाज

वजाइना से फाउल-स्मेलिंग यानी दुर्गंधयुक्त डिस्चार्ज आना सर्विक्स से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि महिला को सर्वाइकल कैंसर ही है। संक्रमण समेत कई अन्य कारणों से भी असामान्य डिस्चार्ज हो सकता है। इसलिए लगातार ऐसा होने पर डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

एडवांस स्टेज में दिखते हैं ये लक्षण

बीमारी बढ़ने पर पेल्विक या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल जाए, तो हड्डियों में दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। बहुत एडवांस स्टेज में फिस्टुला जैसी गंभीर जटिलता हो सकती है, जिसमें योनि और आंत के बीच असामान्य रास्ता बन जाने के कारण मल या गैस योनि के रास्ते से निकल सकता है।

पैप स्मीयर टेस्ट से हो सकती है स्क्रीनिंग

पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें सर्विक्स से कोशिकाओं का सैंपल लेकर उनकी जांच की जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर डॉक्टर की ओपीडी में की जा सकती है। पैप स्मीयर का उद्देश्य कैंसर का अंतिम निदान करना नहीं, बल्कि सर्विक्स की कोशिकाओं में होने वाले असामान्य बदलावों का पता लगाना है। अगर स्क्रीनिंग में असामान्यता मिलती है, तो डॉक्टर आगे की जांच की सलाह दे सकते हैं।

असामान्य पैप स्मीयर के बाद बायोप्सी

अगर पैप स्मीयर में असामान्य कोशिकाएं मिलती हैं, तो डॉक्टर आगे की जांच करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बायोप्सी की जाती है, जिसमें सर्विक्स के ऊतक का सैंपल लेकर यह पुष्टि की जाती है कि कैंसर है या नहीं।

HPV और सर्वाइकल कैंसर का क्या संबंध है?

HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। HPV से संक्रमित होने वाली हर महिला को कैंसर नहीं होता। कई मामलों में शरीर की इम्यूनिटी संक्रमण को खुद कंट्रोल कर लेती है और कोई गंभीर समस्या नहीं होती।

लेकिन कुछ महिलाओं में HPV संक्रमण लंबे समय तक बना रह सकता है। ऐसे मामलों में सर्विक्स की कोशिकाओं में धीरे-धीरे असामान्य बदलाव विकसित हो सकते हैं और लंबे समय में ये बदलाव कैंसर में बदल सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार, कुछ मामलों में HPV संक्रमण से कैंसर विकसित होने में 10 से 20 साल तक का समय लग सकता है।

HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाती है?

HPV वैक्सीन जिसे आम बोलचाल में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कहा जाता है, वह वास्तव में HPV वैक्सीन है। यह उन HPV प्रकारों से बचाव करती है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका सबसे अधिक फायदा तब होता है जब इसे सेक्सुअल एक्टिविटी की शुरुआत नहीं की गई हो। डॉक्टर ने बातचीत में इस वैक्सीन को 9 से 13/14 साल की लड़कियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी बताया है। हालांकि, बड़ी उम्र में भी वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन इसकी उपयुक्त उम्र और डोज के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

सर्वाइकल कैंसर होने के बाद क्या HPV वैक्सीन इलाज कर सकती है?

डॉक्टर अरूण ने बताया HPV वैक्सीन का उद्देश्य बचाव है, इलाज नहीं। अगर किसी महिला को पहले से सर्वाइकल कैंसर हो चुका है, तो HPV वैक्सीन मौजूदा कैंसर को ठीक नहीं करती। इसलिए वैक्सीन के साथ नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है।

शुरुआती स्टेज में सर्वाइकल कैंसर का इलाज संभव

सर्वाइकल कैंसर को डॉक्टर ने एक ट्रीटेबल कंडीशन बताया। खासकर शुरुआती स्टेज में इसका इलाज काफी प्रभावी हो सकता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में कई मामलों में सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है। डॉक्टर ने बताया

एडवांस्ड स्टेज में भी उपचार से मरीजों को लाभ मिल सकता है। इसलिए असामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच और इलाज कराना बेहद जरूरी है।

महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए?

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन और नियमित स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण हैं। पीरियड्स के बीच या सेक्स के बाद ब्लीडिंग, लगातार असामान्य/दुर्गंधयुक्त डिस्चार्ज या पेल्विक दर्द जैसे लक्षण होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। स्क्रीनिंग किस उम्र से और कितने अंतराल पर करानी है, यह महिला की उम्र, स्वास्थ्य और स्थानीय दिशानिर्देशों के अनुसार डॉक्टर तय कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, स्क्रीनिंग, HPV टेस्ट या वैक्सीनेशन से जुड़ी किसी भी चिंता के लिए योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ या ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लें।