सब्जी खाने के सेहत पर अनगिनत फायदे हैं। अलग-अलग सब्जियों में शरीर के लिए जरूरी लगभग हर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़ों तक को अपनी हर समय की डाइट में एक ना एक सब्जी को जरूर शामिल करने की सलाह देते हैं। हालांकि, इन सब बातों से अलग क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी कौन सी है? अगर नहीं तो बता दें कि हाल ही में सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस सवाल का जवाब दिया है, साथ ही बताया है कि ये सब्जी कई गंभीर बीमारियों पर असरदार है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

इससे पहले बता दें कि सीडीसी फलों और सब्जियों में मौजूद जरूरी विटामिन और मिनरल्स को देखते हुए एक लिस्ट तैयार करती है। इसी के आधार पर बताया जाता है कि कौन सी सब्जी या फल सेहत को कितना फायदा पहुंचती है। वहीं, CDC के मुताबिक, वॉटरक्रेस (Watercress) इस धरती की सबसे ताकतवर सब्जी है। कई जगहों पर इसे जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है।

जलकुंभी के पौधे झरने या तालाब में उगते हैं और इसे एशिया और यूरोप महादेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वहीं, वैसे तो कई देशों में इस पौधे को घरों में सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जलकुंभी में मौजूद गुणों और सेहत पर इसके फायदों को देखते हुए सीडीसी ने इसे अपनी लिस्ट में पहला स्थान दिया है।

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पाए जाते हैं ये जरूरी पोषक तत्व

सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जलकुंभी में बीटा कैरोटीन एंटीऑक्‍सीडेंट समेत कई और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन A, विटामिन C और विटामिन K की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा जलकुंभी में मैंगनीज, सोडियम, फॉलेट कैल्शियम, थियामिन आदि की भी अच्छी मात्रा होती है। ऐसे में ये शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है।

कैंसर के खतरे को करती है कम

जैसा की ऊपर जिक्र किया गया है, जलकुंभी में बीटा कैरोटीन एंटीऑक्‍सीडेंट की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में ये बॉडी पर फ्री रेडिकल्‍स के असर को कम करती है, जिससे बॉडी सेल्‍स डैमेज नहीं होते हैं। इस तरह जलकुंभी को डाइट में शामिल कर कैंसर के खतरे से बचा जा सकता है।

हार्ट को रखती है हेल्दी

जलकुंभी के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्‍या को दूर किया जा सकता है। साथ ही इसके सेवन से हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, हार्ट अटैक या अन्य किसी हार्ट डिजीज की आशंका को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

बढ़ाती है कोलेजन का उत्पादन

कोलेजन एक प्रोटीन है, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों को मजबूत, त्वचा को सुंदर, बाल को मुलायम और मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए बॉडी में इस प्रोटीन की सही मात्रा का होना बेहद जरूरी है। वहीं, जलकुंभी कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने में असरदार है। ऐसे में इसका सेवन लंबी उम्र तक स्किन को हेल्दी और ग्‍लोइंग रखने में मदद कर सकता है। साथ ही इससे मांसपेशियों को भी ताकत मिलती है।

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वेट लॉस में करती है मदद

कम कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण जलकुंभी वजन को कम करने में भी असरदार है। इसमें मौजूद फाइबर आपको जल्दी-जल्दी भूख नहीं लगने देता है, साथ ही ये पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाए रखने का भी काम करता है।

टल सकता है इन गंभीर बीमारियों का खतरा

इन सब के अलावा जलकुंभी के सेवन से से हाइपरग्लेसेमिया, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, डाययूरिसिस, ओडोन्टोलॉजी और स्कर्वी आदि के खतरे को भी टाला जा सकता है।

कैसे करें सेवन?

सेहत के लिए बेहद फायदेमंद इस सब्जी को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका सूप बनाकर पी सकते हैं या कोलेजन के पत्तों को पीसकर इसका चूर्ण भी तैयार किया जा सकता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए डॉक्टर से जरूर परामर्श करें।