हमारी आंतें (Intestine) केवल भोजन पचाने का काम नहीं करतीं, बल्कि शरीर के इम्यून सिस्टम और ओवर ऑल हेल्थ को बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाती हैं। लेकिन आजकल के बिगड़े लाइफस्टाइल, डिब्बाबंद खाना, तनाव और एंटीबायोटिक का अत्यधिक सेवन आंतों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। अक्सर लोग आंतों की खराबी के शुरुआती संकेतों को मामूली पेट दर्द या गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर क्रोनिक समस्याओं का रूप ले सकते हैं।

मारेंगो एशिया हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अमित मित्तल ने जनसत्ता से बातचीत में बताया आंतों में खराबी होने पर हमारी बॉडी कुछ लक्षण देने लगती है। आंतों से जुड़ी समस्या में दस्त, पानी जैसा मल, कब्ज या बहुत कठोर मल, मल में खून, पेट दर्द, उल्टी, भूख कम लगना, वजन बढ़ना या वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मल त्याग के दौरान गुदा के आसपास दर्द भी कुछ स्थितियों में हो सकता है। अगर दस्त या कब्ज की समस्या लगातार कई दिनों तक बनी रहे या सामान्य पैटर्न में अचानक बदलाव आए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आंतों में खराबी होने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं

आंतों में खराबी होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं?

आंतों से जुड़ी समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर अमित ने बताया डाइट में बदलाव, बहुत ज्यादा फैट वाला भोजन, शराब, धूम्रपान, तनाव, डायबिटीज, थायराइड की समस्या, कुछ विटामिन की कमी, अल्सर, फूड एलर्जी और संक्रमण जैसे कारण आंतों में खराबी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ मामलों में गेहूं या दूध जैसे खाद्य पदार्थों से एलर्जी भी लक्षणों से जुड़ी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स और दवाइयों का अत्यधिक सेवन आंतों की अंदरूनी परत (Gut Lining) को नुकसान पहुंचा सकता हैं। मानसिक तनाव और नींद की कमी भी आंतों की सेहत को बिगाड़ सकती है। दूषित पानी या भोजन से होने वाले बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से आंतों में सूजन (Gut Inflammation) आ सकती है।

आंतों में खराबी के शुरुआती और मुख्य लक्षण

लगातार पेट में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी होना

बार-बार दस्त (Diarrhea) होना या पुरानी कब्ज बने रहना

चेहरे पर मुंहासे, एक्जिमा या त्वचा पर लाल चकत्ते उभरना।

ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना

भरपूर नींद के बाद भी लगातार थकान और सुस्ती महसूस होना

मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और एंग्जायटी होना

बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज के अचानक वजन का बहुत तेजी से घटना या बढ़ना।

कुछ खास तरह के भोजन को पचाने में अचानक दिक्कत होना, शामिल है।

आंतों में सूजन होने पर क्या करें?

आंतों में सूजन या लगातार कुछ लक्षण दिखने पर सबसे पहले कारण का पता लगाना जरूरी है। डॉक्टर ने बताया मरीज का मूल्यांकन करते समय डॉक्टर अल्सर, एलर्जी, डायबिटीज, थायराइड की समस्या और दूसरे कारणों को भी देखते हैं। इसके बाद व्यक्ति की स्थिति के अनुसार डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव किए जा सकते हैं।

आंतों की समस्या में कैसी डाइट लें?

डॉक्टर अमित ने बताया आंतों में खराबी होने पर सबसे पहले आप अपनी डाइट में बदलाव करें। छोटे और कम मात्रा वाले भोजन का सेवन बार-बार करें। रात का खाना समय पर करें और देर रात खाने से परहेज करें। डाइट में बहुत ज्यादा फैट से परहेज करें। रेड मीट का सेवन भी कम करें। हालांकि, हर मरीज के लिए एक जैसी डाइट उपयुक्त नहीं होती। इसलिए लगातार आंतों की समस्या होने पर व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार डॉक्टर या डाइटिशियन से डाइट प्लान लेना बेहतर है।

कब जाए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास

डॉक्टर अमित ने बताया अगर मल में खून आए या मल का रंग पूरी तरह काला दिखे तो इसे नजरअंदाज नहीं करें।

बिना किसी कारण के अचानक बहुत अधिक वजन कम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

लगातार उल्टी होना या खाना निगलने में कठिनाई महसूस होना जोखिम भरा हो सकता है।

पेट में ऐसा तीव्र और असहनीय दर्द जो रात में नींद से जगा दे।

3-4 दिनों से अधिक समय तक लगातार पानी जैसा दस्त रहे तो इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें।

आंतों में ‘गुड बैक्टीरिया’ को रीसेट करने के लिए ये नेचुरल तरीके अपनाएं

आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करने के लिए प्रीबायोटिक (Prebiotic) फूड्स का सेवन करें। डाइट में प्याज, लहसुन, केला, और सेब का सेवन करें। ये फूड आंत के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनते हैं।

भोजन को कम से कम 20-30 बार चबाकर खाने से आंतों पर दबाव 50% तक कम हो जाता है।

डिनर के बाद 15-20 मिनट की पैदल चाल आंतों की गतिशीलता (Motility) को बढ़ाती है।

आंत की हेल्थ में सुधार करने के लिए तनाव को कंट्रोल करें।

देर रात तक जागने की आदत को बदलें।

खाना खाते समय मोबाइल या टीवी देखने से हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, जिससे आंतों में ब्लोटिंग होती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। आंतों या पाचन से जुड़ी किसी भी समस्या, बीमारी या खानपान में बदलाव के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से परामर्श करें।