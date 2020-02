कैंसर से बचाव में कारगर है गाजर का जूस, जानिए क्या हैं और फायदे

Tips for Cancer Patients, Carrot juice in Cancer, Health benefits of Carrot Juice, Carrot Juice in Pregnancy: कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिससे हमारे देश में कई लोग पीड़ित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 11 लाख से भी अधिक लोग कैंसर की समस्या झेल रहे हैं। कैंसर का इलाज महंगा होने के साथ अत्यंत कष्टदायक भी होता है, ऐसे में जरूरी है कि खुद को इस भयानक बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। ‘ओनली माय हेल्थ’ में छपी खबर के अनुसार, गाजर कैंसर से बचाव में सहायक है। इसके मुताबिक, गाजर का जूस बनाकर पीने से लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है। आइए जानते हैं किस तरह सेहत के लिए फायदेमंद है गाजर का जूस।

कैंसर से बचाता है गाजर का जूस: शरीर में कैंसर सेल्स के असामान्य और अनियंत्रित विकास की वजह से ही कैंसर होता है। इस ग्रोथ को रोकने में एंटी-ऑक्सीडेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गाजर में एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जिससे वो कैंसर सेल्स को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ‘वेबदुनिया’ में छपी एक खबर के अनुसार गाजर में पॉलीएसिटिलीन पाया जाता है, जो कैंसर सेल्स को खत्म कर ट्यूमर के ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। इसमें मौजूद केरेटिनॉइड एसिड महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर सेल्स के शुरुआती बदलाव को रोकने में असरदार होता है।

अल्जाइमर बीमारी से भी करता है बचाव: गाजर में बीटा-कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को डैमेज होने से रोकता है, जिससे चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां पड़ने की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा, ये तत्व कमजोर याददाश्त, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। गाजर में मौजूद कैरोटीनॉयड और विटामिन-ए भी एंटी एजिंग का काम करते हैं।

प्रेगनेंसी में मां-बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है गाजर: गर्भावस्था के दौरान गाजर का सेवन करने से कई तकलीफों को दूर किया जा सकता है। गाजर में फोलेट पाया जाता है, जो खासकर गर्भ में पल रहे बच्चे और मां के लिए लाभकारी हो सकता है। इस विटामिन के इस्तेमाल से गर्भावस्था के दौरान बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट (Neural Tube Defect) होने की संभावना कम हो जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें बच्चे की रीढ़, मस्तिष्क और स्कल का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसके अलावा, गाजर में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन A और विटामिन C मां और बच्चे दोनों के लिए जरूरी होते हैं।

