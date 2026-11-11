कैंसर को लेकर एक पुरानी धारणा रही है कि यह एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन समय के साथ यह धारणा बदली तो लोगों के बीच यह धारणा आ गई कि इस बीमारी का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में काफी महंगा है। वैसे यह बात सही भी थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए कैंसर का इलाज बहुत महंगा ही रहा है, लेकिन अब सरकार ने इस धारणा को भी खत्म करने का फैसला किया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करने का फैसला लागू कर दिया।

सरकार के इस फैसले के बाद कैंसर की दवाओं की कीमतों में औसतन करीब 6,000 रुपये की कमी आई है। हालांकि, कीमतों में यह गिरावट सभी दवाओं के लिए एक जैसी नहीं है। सबसे महंगी पेटेंटेड और सिंगल सोर्स दवाओं की कीमतों में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं हुआ है।

1300 से अधिक दवाएं हुईं सस्ती

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की ओर से जारी संशोधित प्राइस लिस्ट से यह जानकारी सामने आई है। यह सूची दवा कंपनियों की ओर से जमा किए गए 1,366 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतों पर आधारित है। इसमें अलग-अलग खुराक, पैकेज साइज और ब्रांड की दवाएं शामिल हैं।

201 दवाओं की कीमतों में नहीं होगा बदलाव

NPPA के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 1,366 फॉर्मूलेशन में से 201 की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं, 255 फॉर्मूलेशन की कीमतों में 100 रुपये से भी कम की कमी आई। यानी कुल 456 दवाओं की कीमतों में या तो कोई बदलाव नहीं हुआ या फिर बहुत मामूली राहत मिली। इसके अलावा, 401 फॉर्मूलेशन की कीमतों में 1,000 से 5,000 रुपये तक की कमी दर्ज की गई। 207 दवाओं की कीमतें 5,000 से 10,000 रुपये तक घटीं, जबकि 144 फॉर्मूलेशन की कीमतों में 10,000 से 20,000 रुपये तक की गिरावट आई।

8 दवाओं की कीमत 50 रुपये की कमी आई

संशोधित प्राइस लिस्ट में 8 दवाएं ऐसी भी हैं जिनकी कीमतों में 50 हजार रुपये तक की कमी आई है। इनमें एस्टेलास फार्मा की प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एन्जालुटामाइड भी शामिल है। इसकी कीमत में करीब 2 लाख रुपये की गिरावट दर्ज की गई। सबसे महंगी कैंसर दवाओं की कीमतों में सबसे कम गिरावट आई। एक यूनिट की कीमत 1 लाख रुपये से अधिक वाली 57 फॉर्मूलेशन में से केवल चार की कीमतें कम हुईं।

किन दवाओं की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव?

आंकड़ों के अनुसार, पेटेंटेड और सिंगल सोर्स दवाओं की कीमतों में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सिंगल सोर्स दवाएं वे होती हैं, जिन्हें भारत में केवल एक ही निर्माता बेचता है। ऐसी 39 दवाओं के कम से कम 62 फॉर्मूलेशन की कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं। इनमें पेम्ब्रोलिजुमाब जैसी दवा शामिल है, जिसका इस्तेमाल करीब 18 तरह के कैंसर के इलाज में किया जा सकता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आवश्यक दवाओं की सूची में भी जगह मिली हुई है।

ब्रेस्ट कैंसर की दवाएं भी नहीं हुईं सस्ती

ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की दवाएं राइबोसिक्लिब और एबेमेसिक्लिब भी उन दवाओं में शामिल हैं, जिनकी कीमतों में इस कदम से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन दवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए मरीजों की ओर से अदालत का भी रुख किया गया है। इस फैसले से उन मरीजों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, जो ऐसी कैंसर की दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कई कंपनियां बनाती और बेचती हैं।

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