बवासीर (Piles/Hemorrhoids) एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात करने से कतराते हैं। शर्म या झिझक के कारण कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय इंटरनेट पर ‘घरेलू नुस्खे’ ढूंढने लगते हैं या यह सोचकर बैठ जाते हैं कि समय के साथ यह अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई बवासीर की समस्या बिना किसी डॉक्टरी इलाज के खुद-ब-खुद ठीक हो सकती है? क्या शुरुआती स्टेज में सिर्फ लाइफस्टाइल बदलकर इससे राहत पाई जा सकती है या लापरवाही गंभीर स्थिति की ओर धकेल सकती है?

ज़ेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, चेंबूर, मुंबई के डायरेक्टर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. रॉय पाटणकर के अनुसार, बवासीर (पाइल्स) की समस्या को शुरुआती चरण में सही खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। हालांकि गंभीर मामलों में मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बवासीर क्यों होती है इसके लक्षण क्या है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है।

बवासीर क्यों होती है?

डॉ. रॉय पाटणकर के अनुसार, बवासीर की सबसे आम वजह लंबे समय तक रहने वाली कब्ज और मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाना है। इससे मलाशय की नसों पर दबाव बढ़ता है और वे सूज जाती हैं। इस बीमारी के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, फाइबर की कमी वाली डाइट, पर्याप्त पानी न पीना, मोटापा, गर्भावस्था और बढ़ती उम्र भी बवासीर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। नियमित कब्ज,फाइबर की कमी वाला भोजन,लंबे समय तक बैठे रहना, मोटापा, गर्भावस्था, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अस्वस्थ जीवनशैली भी इस समस्या के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

क्या बवासीर की बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है?

एक्सपर्ट के मुताबिक बवासीर की बीमारी अपने आप ठीक होती है इसका जवाब हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी किस स्टेज में है। अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में है, लाइफस्टाइल और डाइट में समय रहते बदलाव कर लिया जाए तो बिना दवा के भी इसे रिवर्स किया जा सकता है।

बवासीर को रिवर्स करने के लिए क्या करें

अगर आप चाहते हैं कि बवासीर की बीमारी को रिवर्स किया जाए तो आप डाइट में फाइबर युक्त भोजन का सेवन बढ़ाएं। आप पानी का सेवन ज्यादा करें। पानी का ज्यादा सेवन करने से कब्ज से बचाव होगा और मल डिस्चार्ज करने में आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना होगा। बवासीर से बचाव करने के लिए बॉडी को एक्टिव रखना भी जरूरी है।

नियमित व्यायाम करें तो आप आसानी से इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे या लगातार बढ़ती जाए, तो डॉक्टर की सलाह और उपचार जरूरी हो जाता है।

क्या घरेलू उपाय मदद करते हैं?

कई लोग राहत पाने के लिए घरेलू उपाय अपनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गुनगुने पानी में बैठना (सिट्ज बाथ) और ठंडी सिकाई करने से दर्द और सूजन में अस्थायी राहत मिल सकती है। लेकिन यह उपाय केवल लक्षणों को कम करते हैं, बीमारी के मूल कारण का इलाज नहीं करते। इसलिए यदि समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

यदि बवासीर के साथ निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लेना जरूरी है

मल त्याग के दौरान लगातार खून आना

दर्द का बढ़ना

बाहर निकली गांठ का वापस न जाना

लगातार कब्ज या दस्त की समस्या

मल में म्यूकस (चिकनाहट) आना

परिवार में कोलोरेक्टल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि हर बार मल में खून आने का कारण पाइल्स नहीं होता। कुछ मामलों में कोलन पॉलीप्स, कोलाइटिस या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है।

बवासीर से बचाव कैसे करें?

रोजाना फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं

पर्याप्त पानी पिएं

नियमित व्यायाम करें

लंबे समय तक एक ही जगह न बैठें

कब्ज होने पर तुरंत ध्यान दें

वजन को कंट्रोल करें।

निष्कर्ष: बवासीर के शुरुआती और हल्के मामलों में सही खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से काफी राहत मिल सकती है। लेकिन यदि दर्द, खून आना या अन्य गंभीर लक्षण लगातार बने रहें तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या लक्षण की स्थिति में डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।