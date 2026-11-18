घर के बाहर तेज आवाज में बजता DJ, अचानक फूटते पटाखे या सड़कों पर लगातार गाड़ियों के हॉर्न सुनना भले ही आम बात लगे, लेकिन इनका असर सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रहता। तेज और लगातार शोर शरीर में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होने और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह परेशानी बढ़ा सकता है।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मुदियारी गांव में एक 20 दिन की बच्ची की मौत के बाद तेज आवाज में बजने वाले DJ और शोर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, देवी लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान एक DJ वाहन बच्ची के घर के बाहर रुका और तेज आवाज में संगीत बजाता रहा। परिवार का आरोप है कि आवाज कम करने और वाहन को वहां से हटाने की अपील के बावजूद DJ बजता रहा। इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट फेलियर होने की आशंका जताई गई।

पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले

इससे पहले भी तेज आवाज से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फरवरी 2024 में ओडिशा के राउरकेला में 50 साल के एक चाय दुकानदार की सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। रिपोर्ट्स में उनकी मौत को तेज DJ की आवाज से कथित तौर पर जुड़े हार्ट अटैक के रूप में बताया गया।

वहीं, बिहार के सीतामढ़ी में शादी के दौरान तेज DJ बजने पर 22 साल का दूल्हा अचानक गिर पड़ा था। कोलकाता में दिवाली के दौरान पटाखों की तेज आवाज से घबराए दो बुजुर्गों को भी अस्पताल जाना पड़ा था। इनमें से एक में दिल की धड़कन तेज होने की समस्या सामने आई थी।

हालांकि, इन घटनाओं से यह साबित नहीं होता कि तेज आवाज ही मौत या तबीयत बिगड़ने की एकमात्र वजह थी। लेकिन ये घटनाएं इस बात की ओर जरूर ध्यान दिलाती हैं कि अचानक तेज आवाज और लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से दिल की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है।

तेज आवाज सुनते ही दिल पर क्यों पड़ता है असर?

जब हम अचानक कोई बहुत तेज आवाज सुनते हैं, जैसे पटाखे का फटना, DJ का तेज म्यूजिक या किसी धमाके की आवाज, तो हमारा दिमाग इसे खतरे के संकेत के रूप में ले सकता है। इसके बाद शरीर में एक खास तरह की प्रतिक्रिया शुरू होती है, जिसे मेडिकल भाषा में ‘फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स’ (Fight or Flight Response) कहा जाता है।

इस स्थिति में शरीर खुद को संभावित खतरे से बचाने के लिए तैयार करता है। इसके लिए एड्रेनालिन (Adrenaline) जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। इनके कारण दिल की धड़कन तेज हो सकती है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आसान भाषा में समझें तो इस दौरान दिल को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

एक स्वस्थ व्यक्ति में यह प्रतिक्रिया आमतौर पर कुछ समय बाद सामान्य हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज या हार्ट रिदम से जुड़ी समस्या है, उनके लिए अचानक बढ़ा हुआ तनाव परेशानी पैदा कर सकता है। कुछ संवेदनशील लोगों में इससे दिल की धड़कन अनियमित होने या अचानक तेज धड़कने की समस्या भी हो सकती है।

लगातार तेज आवाज में रहने से भी बढ़ सकती है परेशानी

दिल की सेहत के लिए सिर्फ अचानक होने वाला तेज शोर ही चिंता की बात नहीं है। लंबे समय तक ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न, निर्माण कार्यों की आवाज और तेज म्यूजिक के संपर्क में रहना भी शरीर पर असर डाल सकता है।

लगातार शोर के कारण शरीर बार-बार तनाव की स्थिति में आ सकता है। इसके अलावा तेज आवाज नींद में बाधा डालती है। जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता, तो शरीर को आराम और रिकवरी का पर्याप्त समय नहीं मिलता। लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ने और दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है।

यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ पर्यावरण में लगातार बने रहने वाले शोर को केवल असुविधा नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ी एक गंभीर समस्या मानते हैं। कई बार व्यक्ति को आसपास के शोर की आदत हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर पर उसका असर होना बंद हो गया है।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हर तेज आवाज से हार्ट अटैक नहीं होता। इसका असर आवाज की तीव्रता, कितनी देर तक शोर के संपर्क में रहे, व्यक्ति की सेहत और पहले से मौजूद बीमारियों पर निर्भर करता है।

किन लोगों को तेज आवाज से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत?

कुछ लोगों को तेज आवाज और लगातार शोर के संपर्क में रहने से ज्यादा परेशानी हो सकती है। खासकर वे लोग जिन्हें पहले से दिल या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या है।

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज: तेज आवाज से होने वाला तनाव ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है।

तेज आवाज से होने वाला तनाव ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है। हार्ट के मरीज: जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट फेलियर है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट फेलियर है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हार्ट रिदम की समस्या वाले लोग: अचानक तेज आवाज और तनाव से कुछ लोगों में दिल की धड़कन तेज या अनियमित हो सकती है।

अचानक तेज आवाज और तनाव से कुछ लोगों में दिल की धड़कन तेज या अनियमित हो सकती है। बुजुर्ग: उम्र बढ़ने के साथ शरीर की तनाव झेलने की क्षमता में बदलाव आ सकता है। ऐसे में लगातार तेज शोर परेशानी बढ़ा सकता है।

उम्र बढ़ने के साथ शरीर की तनाव झेलने की क्षमता में बदलाव आ सकता है। ऐसे में लगातार तेज शोर परेशानी बढ़ा सकता है। नींद की समस्या से जूझ रहे लोग: रात में तेज DJ, पटाखों और ट्रैफिक के शोर से नींद प्रभावित हो सकती है, जिससे शरीर पर तनाव बढ़ता है।

दिल की धड़कन तेज होना कब हो सकता है खतरे का संकेत?

तेज आवाज सुनने के बाद कुछ समय के लिए दिल की धड़कन तेज होना या घबराहट महसूस करना शरीर की सामान्य तनाव प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है या लंबे समय तक बना रहता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

अगर दिल की धड़कन तेज होने के साथ सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सीने में तेज दर्द, सांस लेने में गंभीर परेशानी या बेहोशी की स्थिति में बिना देरी किए इमरजेंसी मेडिकल मदद लेनी चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण सिर्फ परेशानी नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा

तेज आवाज और शोर का असर केवल किसी एक व्यक्ति की सेहत तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक जुलूसों, शादी समारोहों और त्योहारों के दौरान DJ और लाउडस्पीकर की आवाज को कंट्रोल करने के नियमों का पालन कितना जरूरी है।

आयोजकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। घरों, अस्पतालों और स्कूलों के पास तेज आवाज वाले स्पीकर लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में बेवजह हॉर्न बजाने पर भी रोक लगाने की जरूरत है।

व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं। बहुत तेज आवाज वाली जगहों पर ज्यादा देर तक रहने से बचें, जरूरत पड़ने पर कानों की सुरक्षा के लिए ईयरप्लग का इस्तेमाल करें और रात में शांत वातावरण में सोने की कोशिश करें।

आखिर में समझने वाली बात यह है कि तेज आवाज का असर सिर्फ कुछ सेकंड तक सुनाई देने वाली आवाज तक सीमित नहीं रहता। शरीर पर इसका तनाव कुछ समय तक बना रह सकता है। इसलिए DJ, पटाखों और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते समय दूसरों की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

(डॉ. रंजन शेट्टी स्पर्श हॉस्पिटल, बेंगलुरु में लीड कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर हैं।)

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सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होने पर अक्सर लोग ECG करवाते हैं और रिपोर्ट नॉर्मल आने पर निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक नॉर्मल ECG रिपोर्ट इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि आपका दिल पूरी तरह सुरक्षित है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।