ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, यह बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी पीना आपकी किडनी पर दबाव डाल सकता है? मेडिकल भाषा में इस स्थिति को ओवरहाइड्रेशन (Overhydration) या हाइपोनेट्रेमिया (Hyponatremia) कहा जाता है, जिसमें खून में सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से गिर जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट्स (किडनी रोग विशेषज्ञों) के अनुसार, जब किडनी अपनी क्षमता से अधिक पानी को फ़िल्टर नहीं कर पाती, तो शरीर की कोशिकाओं में सूजन आ सकता है।

वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, नई दिल्ली में नेफ्रोलॉजी एवं रीनल ट्रांसप्लांट विभाग में डायरेक्टर एवं यूनिट हेड,डॉ. अमित कुमार ने बताया आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोजाना करीब 1.5 से 2.5 लीटर पानी पीना पर्याप्त होता है। हालांकि पानी की जरूरत उम्र, मौसम, शारीरिक गतिविधि, खान-पान और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। 2 से 3 लीटर पानी पीना आमतौर पर सामान्य माना जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक ही मात्रा तय नहीं की जा सकती।

क्या जरूरत से ज्यादा पानी पीना किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

जरूरत से ज्यादा पानी पीने का सेहत को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता। बहुत अधिक पानी पीने से बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां और रात की नींद प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर ने जनसत्ता को बताया कि लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेने से कुछ परिस्थितियों में किडनी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इसलिए बिना जरूरत बहुत ज्यादा पानी पीना उचित नहीं है।

किडनी शरीर में पानी का संतुलन कैसे बनाए रखती है?

किडनी शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह सोडियम, पोटैशियम और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को कंट्रोल करने के साथ यह भी तय करने में मदद करती है कि शरीर में कितना पानी बनाए रखना है और कितना पेशाब के जरिए बाहर निकालना है। इसलिए शरीर के फ्लूइड बैलेंस में किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

क्या रोज 2 से 3 लीटर पानी ज्यादा है?

डॉक्टर अमित कुमार ने बताया अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति रोजाना करीब 2 से 3 लीटर पानी पीता है तो इसे सामान्य माना जा सकता है। हालांकि पानी की जरूरत व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है। गर्मी ज्यादा होने से, ज्यादा पसीना आने से, व्यायाम या दूसरे कारणों से पानी की जरूरत बढ़ सकती है।

4 से 5 लीटर पानी कब ज्यादा हो सकता है?

डॉक्टर अमित कुमार ने बताया अगर बिना किसी विशेष जरूरत के रोजाना 4 से 5 लीटर या उससे ज्यादा पानी पिया जाए तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार, किडनी स्टोन वाले कुछ मरीजों को ज्यादा फ्लूइड लेने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन इसकी मात्रा भी डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार तय करते हैं। इसलिए केवल ज्यादा पानी पीना किडनी को हेल्दी रखने का तरीका नहीं है।

एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना सही है?

एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीने के बजाय इसे पूरे दिन में अलग-अलग समय पर लेना बेहतर है। डॉक्टर अमित कुमार के अनुसार, एक बार में करीब एक या दो गिलास पानी लेना व्यावहारिक तरीका हो सकता है। एक साथ पूरी बड़ी बोतल या बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से पेट में भारीपन या असहजता हो सकती है।

पेशाब का रंग कैसे हाइड्रेशन की देता है जानकारी?

पेशाब का रंग हाइड्रेशन के बारे में एक संकेत दे सकता है। सामान्य तौर पर हल्का पीला पेशाब नॉर्मल माना जाता है। अगर पेशाब लगातार बिल्कुल रंगहीन और बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो यह जरूरत से ज्यादा पानी पीने की ओर इशारा कर सकता है। हालांकि पेशाब का रंग कई अन्य कारणों से भी बदल सकता है, इसलिए केवल रंग देखकर पानी की मात्रा तय नहीं करनी चाहिए।

ज्यादा पानी पीने से किडनी पर क्या असर पड़ सकता है?

किडनी के अंदर ग्लोमेरुली और ट्यूब्यूल्स जैसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ट्यूब्यूल्स शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक तरल पदार्थ लेने से पानी और सोडियम-पोटैशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन पर असर पड़ सकता है। गंभीर स्थिति में शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में गड़बड़ी हो सकती है। डॉक्टर के अनुसार, बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होना कोई सामान्य या शुरुआती प्रभाव नहीं है। यह बहुत दुर्लभ और लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में तरल लेने से जुड़ी स्थिति हो सकती है। इसलिए सामान्य मात्रा में पानी पीने से स्वस्थ व्यक्ति की किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम होने की बात नहीं कही जा सकती।

क्या ज्यादा पानी पीने से क्रिएटिनिन टेस्ट प्रभावित होता है?

स्वस्थ व्यक्ति में केवल ज्यादा पानी पी लेने से क्रिएटिनिन टेस्ट गलत आने की बात सामान्य रूप से नहीं कही जा सकती। हालांकि जिन लोगों को किडनी, हार्ट या लिवर से जुड़ी बीमारी है और शरीर में पानी जमा होने की समस्या है, उनमें स्थिति अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में शरीर की फ्लूइड स्थिति और किडनी टेस्ट की व्याख्या डॉक्टर मरीज की पूरी स्थिति को देखकर करते हैं।

किडनी मरीजों के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए?

किडनी की बीमारी वाले सभी मरीजों के लिए पानी की मात्रा एक जैसी नहीं होती। कुछ मरीजों को सामान्य मात्रा में पानी लेने की जरूरत होती है, जबकि जिनमें शरीर में पानी और नमक जमा होने की प्रवृत्ति होती है, उनमें डॉक्टर फ्लूइड और नमक सीमित कर सकते हैं। दूसरी ओर, कुछ ट्यूब्यूलर किडनी बीमारियों में पेशाब ज्यादा बन सकता है और ऐसे मरीजों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक तरल की जरूरत पड़ सकती है।

किडनी मरीजों में पानी की जरूरत क्यों बदलती रहती है?

किडनी मरीज के लिए पानी की जरूरत बीमारी के प्रकार, पेशाब की मात्रा, शरीर में पानी और नमक जमा होने की स्थिति तथा उसकी ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करती है। इसलिए किडनी की बीमारी वाले व्यक्ति को अपनी मर्जी से पानी की मात्रा बढ़ाने या घटाने के बजाय डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। समय के साथ बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति बदलने पर फ्लूइड की सलाह भी बदल सकती है।

आम व्यक्ति कैसे समझे कि वह पर्याप्त पानी पी रहा है?

अगर व्यक्ति स्वस्थ है, उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें पानी सीमित करने की जरूरत हो और उसकी प्यास का सामान्य संकेत ठीक तरह से काम करता है, तो प्यास लगने पर पानी पीना पर्याप्त हो सकता है। डॉक्टर ने बताया जानबूझकर खुद को डिहाइड्रेट करने से बचना चाहिए और अत्यधिक नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए रोजाना पानी की एक निश्चित मात्रा जरूरी हो, ऐसा नहीं है।

पानी पीने का सबसे जरूरी नियम

पानी शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा फायदा वाली सोच सही नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को अपनी प्यास, मौसम और शारीरिक गतिविधि के अनुसार पानी का सेवन करना चाहिए। जबकि किडनी, हार्ट या लिवर की बीमारी वाले लोगों को अपनी फ्लूइड जरूरत डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य या किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए अपने डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें।