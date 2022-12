Dates For Diabetes: आपने कई मधुमेह रोगियों को अपने डाइट पर ध्यान देते हुए देखा होगा। उन्हें अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना होगा। मधुमेह वाले लोग चावल, मिठाई, जूस जैसे कई खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई फूड्स के लिए उन्हें डाइट फॉलो करनी पड़ती है। मधुमेह के दौरान उच्च चीनी या उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को खजूर पसंद (Dates raise your blood sugar?) होते हैं।

हेल्थ लाइन पर प्रकाशित एक लेख के मुताबिक डायबिटीज वाले लोगों को भी खजूर खाने से परहेज करना चाहिए। सर्दियों में खजूर खाना (Is it safe to eat dates in Diabetes?) शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खजूर न सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बल्कि शरीर को कई तरह के फायदे भी पहुंचाता है। खजूर आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और कैलोरी से भरपूर होता है। इसलिए मधुमेह रोगी इसे खाने से डरते हैं। अगर आप भी इसी सवाल को लेकर परेशान हैं तो जानिए इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं-

मधुमेह वाले लोगों को अपने खान-पान पर नियंत्रण क्यों रखना पड़ता है?

साओल हार्ट केयर के कार्डियोलॉजिस्ट और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ के मुताबिक खान-पान पर नियंत्रण केवल मधुमेह से पीड़ित लोगों को ही नहीं, बल्कि सभी को करना चाहिए। हालांकि, जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, उन्हें विशेष रूप से हाई शुगर और हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। क्‍योंकि इससे आपका ब्‍लड शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकता है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है।

क्या मधुमेह रोगी खजूर खा सकते हैं?

डॉक्टर विमल छाजेड़ का कहना है कि खजूर स्वास्थ्य (Are dates good for diabetes?) के लिए बेहद फायदेमंद है। यह सभी खा सकते हैं लेकिन खजूर सिर्फ एक व्यक्ति को खाने से मना किया जाता है, वह हैं डायबिटीज से ग्रस्त मरीज। खजूर कैलोरी में ज्यादा होता है, इसलिए अगर खाना चाहें तो एक खा (How many dates can a diabetic eat in a day?) सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति खजूर खाना चाहता है तो उसे अपनी डाइट के साथ एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर डायबिटीज के मरीज इन सभी बातों का पालन करें तो वह दिन में दो से तीन खजूर खा सकते हैं। मधुमेह वाले (Can A Diabetic Consume Dates?) लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दैनिक कैलोरी का केवल 10 प्रतिशत मिठाई से ही लें। अगर ये लोग अन्य मीठे खाद्य पदार्थों के साथ तीन खजूर का सेवन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि, अगर वे अपने डाइट (Date Fruit Effects in Type 2 Diabetes )पर ध्यान दें और कम से कम आधे घंटे तक व्यायाम करें, तो वे खजूर खा सकते हैं।