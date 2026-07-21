डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसमें शरीर इंसुलिन बना नहीं पाता या उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक सही तरीका अपनाना ज़रूरी है, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और दवाएं शामिल हैं, ताकि जटिलताओं से बचा जा सके और सेहत बेहतर हो सके। डायबिटीज को कंट्रोल करने में फायदेमंद माने जाने वाले फलों में अनार एक ऐसा फल है जो डायबिटीज मरीजों को फायदा पहुंचाता है। अपने आकर्षक रंग, खट्टे-मीठे स्वाद और सेहत के लिए कई फायदों के कारण, अनार डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अच्छा फूड साबित हो सकता है।

NIHIRA Hospitals कशीबुग्गा , वारंगल, तेलंगाना में डॉ. रोहिणीप्रियंका रेड्डी जो जनरल फिजिशियन हैं, जिन्हें सामान्य रोगों के इलाज का लगभग 10 सालों का अनुभव है, ने बताया डायबिटीज (Type-2 Diabetes) के मरीजों के मन में अक्सर यह शंका रहती है कि मीठे फल खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाएगा। लेकिन मेडिकल साइंस और रिसर्च के अनुसार, अनार (Pomegranate) एक ऐसा फल है जो सही मात्रा में खाया जाए तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।अनार में मीठापन जरूर होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) लगभग 53 (लो से मीडियम) होता है, जिसका मतलब है कि यह खून में शुगर को बहुत तेजी से स्पाइक (Spike) नहीं होने देता। आइए एक्सपर्ट के साथ ही रिसर्च से भी जानते हैं कि अनार का सेवन कैसे डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है।

अनार कैसे डायबिटीज कंट्रोल करता है?

अनार एक ऐसा फल है जिसका सेवन करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार (Reduces Insulin Resistance) होता है। न्यूट्रिशन रिसर्च (Nutrition Research Journal) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अनार में उच्च मात्रा में पुनिकलैगिन और एलेजिक एसिड (Ellagic Acid) जैसे शक्तिशाली पॉलीफेनॉल्स (Antioxidants) पाए जाते हैं। ये तत्व बीटा-सेल्स को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता सुधरती है और कोशिकाएं ग्लूकोज को बेहतर तरीके से सोख पाती हैं। रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज मरीज अनार का सेवन कर सकते हैं।

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है अनार

डायबिटीज मरीजों के शरीर में फ्री-रेडिकल्स के कारण सूजन (Inflammation) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो दिल और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलोजी की रिपोर्ट के अनुसार, अनार का रस और उसके दाने शरीर में सूजन पैदा करने वाले सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) को कम करते हैं, जिससे डायबिटीज की जटिलताओं का खतरा कम होता है।

फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा करता है अनार के बीजों में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। जब मरीज अनार के दाने चबाकर खाता है, तो यह फाइबर पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। नतीजतन, फल में मौजूद नेचुरल शुगर (फ्रुक्टोज) खून में बहुत धीरे-धीरे रिलीज होती है। डॉक्टर के मुताबिक डायबिटीज के मरीज अनार का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो इसका जूस पीने के बजाय साबुत दाने चबाकर खाएं। जूस बनाने से इसका फाइबर खत्म हो जाता है और फ्रुक्टोज तेजी से खून में मिलकर शुगर स्पाइक कर सकता है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 200mg/dLसे अधिक रहता है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

डायबिटीज मरीज़ों के लिए अनार खाने के फ़ायदे

डायबिटीज-फ्रेंडली डाइट में अनार को शामिल करने के कई फ़ायदे हैं। अनार में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं, जो डायबिटीज में एक आम समस्या है। इससे ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा कम हो सकता है। लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) डायबिटीज और उससे जुड़ी जटिलताओं के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। अनार में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व इस सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे सेहत बेहतर रहती है। डायबिटीज मरीज़ों को दिल की बीमारियों का ज़्यादा ख़तरा होता है। अनार कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके, ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाकर और धमनियों की सेहत को सुधार कर दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी वज़न बनाए रखना ज़रूरी है। अनार में कैलोरी कम और फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

डायबिटीज-फ्रेंडली डाइट में अनार को कैसे शामिल करें

अनार कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे आसानी से अलग-अलग तरह के खाने और स्नैक्स में शामिल किया जा सकता है।

स्नैक के तौर पर अनार के दाने खाएं। अनार के दानों को कई तरह के व्यंजनों में मिलाया जा सकता है। स्वाद और पोषक तत्वों के लिए इन्हें सलाद, दही, ओटमील या चावल के व्यंजनों पर छिड़क कर भी खाया जा सकता है। अनार का सेवन अकेले भी एक हेल्दी स्नैक के तौर पर किया जा सकता है। स्वाद और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए सलाद में ताज़े अनार के दाने मिलाएं। अनार पत्तेदार साग, एवोकाडो और टोफू जैसे लीन प्रोटीन के साथ बहुत अच्छा लगता है। अनार के दानों को कम GI वाले फलों जैसे बेरी या सेब और प्रोटीन के स्रोत जैसे ग्रीक योगर्ट या बादाम का दूध के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और पेट भरने वाली स्मूदी बनाकर उसका सेवन किया जा सकता है। अगर आपको अनार का जूस पसंद है, तो बिना चीनी मिला हुआ 100% शुद्ध जूस का सेवन करें। ज़्यादा चीनी से बचने के लिए इसकी मात्रा लगभग ½ कप (120 mL) तक ही रखें। मिठास कम करने और इसे ज़्यादा हाइड्रेटिंग बनाने के लिए आप जूस में पानी मिला सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदों के लिए पूरा फल खाने पर विचार करें, क्योंकि इससे फ़ाइबर भी मिलता है, जो ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में मदद करता है। बेहतर टेक्सचर, स्वाद और पोषक तत्वों के लिए अपने सुबह के ओटमील या ग्रीक योगर्ट के ऊपर अनार के दाने डालें। एक संपूर्ण नाश्ते के लिए इसके साथ थोड़े से नट्स भी लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी या विशेषज्ञों की राय को किसी भी तरह से योग्य डॉक्टरी सलाह, निदान या इलाज का विकल्प न माना जाए। डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट, जीवनशैली या दवाओं में कोई भी बदलाव करने या अनार को अपनी दैनिक डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।