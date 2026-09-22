खाना खाते ही अगर आपको टॉयलेट भागना पड़ता है तो इसे सिर्फ एक आदत नहीं समझें बल्कि ये आपके पेट से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। पेट में ऐंठन, मरोड़ और खाना खाते ही टॉयलेट जाने की मजबूरी यह समस्या कई लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट्स की मानें तो यह पेट की संवेदनशीलता या पाचन तंत्र की गड़बड़ी का संकेत है। यह स्थिति न केवल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से होती है, बल्कि IBS (Irritable Bowel Syndrome), सीलिएक डिजीज (ग्लूटेन एलर्जी) या आंतों में सूजन (Gastritis) जैसी बीमारियों से भी जुड़ी हो सकती है।

मारेंगो एशिया हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अमित मित्तल ने जनसत्ता से बातचीत में बताया कुछ लोगों को खाना खाते ही या खाना खाने के कुछ मिनट बाद टॉयलेट जाने की तेज इच्छा होने लगती है,ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। कुछ मामलों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ जाने की वजह से ऐसा हो सकता है। जब पेट में खाना पहुंचता है तो आंतों की गतिविधि बढ़ सकती है, जिसके कारण मल त्याग की इच्छा हो सकती है। आंतों में संक्रमण, अल्सर, कुछ दवाओं या अन्य कारणों से भी आंतों की गति बढ़ सकती है। डॉक्टर ने बताया कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में भी कुछ लोगों को ऐसी समस्या हो सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कुछ लोगों को खाने के तुरंत बाद मल त्याग की इच्छा क्यों होती है?

खाने के बाद मल त्याग के लिए जिम्मेदार कारण

दूध, जूस और कुछ खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं वजह

डॉक्टर मित्तल ने बताया कुछ लोगों को प्लेन दूध या जूस लेने के बाद खाना खाते ही टॉयलेट की समस्या हो सकती है। इसके अलावा किसी खास खाद्य पदार्थ से परेशानी होने पर भी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष फूड आइटम को खाने के बाद बार-बार यह समस्या होती है, तो उस खाद्य पदार्थ को कुछ समय के लिए डाइट से हटाकर देखना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

IBS में भी हो सकती है खाने के बाद टॉयलेट की जल्दी

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) में भी खाना खाने के बाद टॉयलेट की इच्छा बढ़ सकती है। डॉक्टर अमित मित्तल ने बताया IBS में किसी व्यक्ति को दस्त, कब्ज या दोनों का मिला-जुला पैटर्न हो सकता है। तनाव भी IBS के लक्षणों को बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है।

पेट दर्द, गैस और ब्लोटिंग के साथ बार-बार पतला मल क्यों होता है?

अगर खाना खाने के बाद बार-बार पतला मल होने के साथ पेट दर्द, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं भी हो रही हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर ने बताया आंतों का संक्रमण, अल्सर, कुछ दवाओं का असर, तनाव और आंतों में कीड़ों के संक्रमण की वजह से खाने के बाद पेट दर्द,गैस और ब्लोटिंग के साथ बार-बार पतला मल होने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार जांच करके कारण का पता लगाते हैं।

कब समझें कि खाना खाते ही टॉयलेट जाना सामान्य नहीं है?

अगर किसी व्यक्ति को कई वर्षों से खाना खाने के बाद टॉयलेट जाने की आदत है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो यह हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता। लेकिन अगर अचानक बाउल हैबिट में बदलाव आया है, जैसे पहले की तुलना में मल त्याग की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई हो, पानी जैसा मल आने लगा हों या मल में खून दिखाई देने लगे, तो इसकी जांच जरूरी हो सकती है। इसके अलावा बिना वजह वजन कम होना, बुखार या पेट दर्द जैसे लक्षण भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए।

ऐसी समस्या में कौन-से टेस्ट कराए जा सकते हैं?

डॉक्टर के अनुसार, लक्षणों और मरीज की स्थिति के आधार पर रूटीन ब्लड टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड और स्टूल टेस्ट कराए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की सलाह भी दी जा सकती है। अगर जांच के दौरान आंत के किसी हिस्से में असामान्यता दिखाई देती है, तो डॉक्टर जरूरत के अनुसार वहां से बायोप्सी भी ले सकते हैं।

डॉक्टर के मुताबिक, सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि समस्या किस वजह से हो रही है। अगर किसी व्यक्ति को प्लेन दूध से परेशानी होती है तो वह दूध को कुछ समय के लिए हटाकर दही या लस्सी जैसे विकल्पों के बारे में डॉक्टर से सलाह ले सकता है। अगर दही या लस्सी से भी समस्या होती है तो उसे भी डाइट से हटाना पड़ सकता है। यानी जिस खास खाद्य पदार्थ से बार-बार समस्या होने का संबंध दिखे, उसकी पहचान करना जरूरी है। साथ ही, अगर जांच में कोई बीमारी या अन्य कारण सामने आता है तो उसका इलाज किया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। लगातार या गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से जांच और सलाह जरूर लें।