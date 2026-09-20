पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए अक्सर लोग सुबह कई तरह के खास ड्रिंक का सेवन करते हैं, उन्हीं में से एक है लौकी के जूस (Bottle Gourd Juice) जिसे आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों में एक प्राकृतिक कूलिंग ड्रिंक माना गया है। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसमें लगभग 92% पानी की मात्रा, विटामिन C, K, B-कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, पोटैशियम और फाइबर भरपूर मौजूद होता है। यह जूस शरीर को नेचुरल तरीके से हाइड्रेशन देने के साथ-साथ एसिडिटी, कब्ज और वजन कंट्रोल करने तक में असरदार साबित होता है। आयुर्वेद में इसे शरीर के दोषों खासकर पित्त दोष को शांत करने वाला बताया गया है।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक लौकी का जूस पीना जितना फायदेमंद है, इसे बिना सावधानी के पीना उतना ही जोखिम भरा हो सकता है। डॉक्टर ने बताया लौकी का जूस स्वाद में जरा सा भी कड़वा लगे, तो इसे गलती से भी न पीएं, क्योंकि कड़वी लौकी में ‘कुकर बिटासिन’ (Cucurbitacin) नाम का जहरीला तत्व होता है जो पेट में गंभीर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इसके अलावा, बीपी या शुगर की दवाएं ले रहे लोगों के लिए इसका संतुलित मात्रा में सेवन करना जरूरी है। आइए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से समझते हैं कि लौकी का जूस शरीर पर कैसा असर दिखाता है, इसे बनाने का सही तरीका क्या है और किन गलतियों से बचना चाहिए।

कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो लौकी का जूस पिएं

कब्ज एक आम पाचन संबंधी समस्या है, जिसमें मल त्याग करने में परेशानी, मल का सख्त होना या पेट ठीक से साफ न होने जैसी दिक्कत हो सकती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया कि लौकी का जूस पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है। लौकी में लगभग 95 फीसदी पानी मौजूद होता है जो बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है। पर्याप्त पानी का सेवन कब्ज से बचाव करता है और पाचन को दुरुस्त करता है। लौकी में फाइबर भी पाया जाता है, जो सामान्य तौर पर पाचन तंत्र के लिए जरूरी है। पर्याप्त फाइबर लेने से मल में मात्रा बढ़ाने और आंतों की नियमित गतिविधि बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

लौकी का जूस दिल की सेहत पर कैसा करता है असर

लौकी का जूस रोजाना पीने से दिल की सेहत में सुधार होता है। ResearchGate और मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित क्लिनिकल स्टडी के मुताबिक जब रिसर्च में शामिल प्रतिभागियों को 90 दिनों तक खाली पेट लौकी का जूस दिया गया तो उनके ट्राइग्लिसराइड्स (Triglycerides) और टोटल कोलेस्ट्रॉल (Total Cholesterol) के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। लौकी में मौजूद घुलनशील फाइबर (Soluble Dietary Fiber) आंतों में बाइल एसिड को बांधकर शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बाहर निकालने में मदद करता है। लौकी का जूस दिल से लेकर पेट और आंत तक को हेल्दी रखता है इसलिए आयुर्वेद में इसे खास जूस कहा जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से लौकी को शरीर को ठंडक देने वाला बताया गया है। इसे पित्त को संतुलित करने वाले खाद्य पदार्थों में भी गिना जाता है।

लौकी का जूस कैसे तैयार करें?

लौकी का जूस बनाने के लिए ताजी लौकी को धोकर उसका छिलका हटा लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद लौकी को ब्लेंड करके जूस तैयार करें। स्वाद के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में अदरक और पुदीने की पत्तियां मिलाएं और इस जूस का सेवन करें। इस जूस का सेवन आप छानकर और बिना छाने भी कर सकते हैं। बिना छाने पीने पर फाइबर की कुछ मात्रा बनी रह सकती है।

खाली पेट लौकी का जूस पीना कैसे है फायदेमंद

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी है। 200 मिलीलीटर जूस का सेवन सेहत के लिए उपयोगी है। अगर किसी व्यक्ति को जूस पीने के बाद असहजता महसूस होती है तो इसे लेना बंद करना बेहतर है। याद रखें कि लौकी का जूस बनाने से पहले उसका एक टुकड़ा चख लें। कड़वी लौकी का जूस निकालकर नहीं पिएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह किसी भी प्रत्यक्ष डॉक्टरी इलाज या डायग्नोसिस का विकल्प नहीं है।