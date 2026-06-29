आयुर्वेद के अनुसार शरीर में अंदरूनी सूजन यानी इंफ्लेमेशन असल में वात, पित्त और कफ दोषों के असंतुलन की वजह से पैदा होती है। चिकित्सा विज्ञान मानता है कि अगर यह सूजन लंबे समय तक बनी रहे (Chronic Inflammation) तो यह आगे चलकर अर्थराइटिस, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी गंभीर कड़ियों का कारण बन सकती है। अक्सर लोग लगातार रहने वाली थकान, जोड़ों में जकड़न, पेट फूलना (Bloating) या स्किन पर बेवजह रैशेज जैसे शुरुआती संकेतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो वास्तव में शरीर के अंदरूनी तंत्र की चेतावनी होते हैं।

वरिष्ठ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली जैन (BAMS/MD) ने शरीर में सूजन होने के लिए कुछ शुरुआती लक्षण बताएं है जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। शरीर में सूजन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती। कई बार यह अंदरूनी (Internal Inflammation) होती है, जिसके संकेत धीरे-धीरे नजर आते हैं। अगर लंबे समय तक ये लक्षण बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि शरीर में सूजन होने पर बॉडी में कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं और इस परेशानी का आयुर्वेदिक तरीके से कैसे इलाज किया जा सकता है।

शरीर में सूजन होने के शुरुआती लक्षण कौन-कौन से हैं?

शरीर में लगातार दर्द या अकड़न होना, खासकर जोड़ों, मांसपेशियों या पीठ में बिना किसी चोट के दर्द रहना शामिल है।

बार-बार थकान महसूस होना भी शरीर में सूजन के संकेत हो सकते हैं। पर्याप्त आराम के बाद भी कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस होना।

शरीर के किसी हिस्से में सूजन, गर्माहट या लालपन दिखाई देना।

बार-बार पेट से जुड़ी समस्याएं होना गैस, पेट फूलना, कब्ज या दस्त की शिकायत बने रहना।

बार-बार संक्रमण होना भी बॉडी में सूजन का संकेत हो सकते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण बार-बार सर्दी, खांसी या अन्य संक्रमण होना।

स्किन से जुड़ी समस्याएं जैसे मुंहासे, खुजली, रैशेज या सोरायसिस जैसी समस्याओं का बढ़ना।

वजन बढ़ना या घटने में परेशानी होना, खासकर पेट के आसपास चर्बी बढ़ना।

ब्रेन फॉग यानी ध्यान लगाने में परेशानी, चीजें भूलना या सोचने-समझने की क्षमता कम होना।

नींद की समस्या होना जैसे अच्छी नींद लेने के बाद भी तरोताजा महसूस न होना।

ब्लड टेस्ट में सूजन के संकेत होना। डॉक्टर की सलाह पर कराए गए CRP (C-reactive Protein), ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) या दूसरी जांचों में सूजन का पता चल सकता है।

शरीर में सूजन (Inflammation) का इलाज क्या है?

आयुर्वेद के मुताबिक शरीर में सूजन का इलाज इस बात पर निदर्भर करता है कि सूजन किस कारण से हो रही है। केवल सूजन कम करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी वजह का पता लगाकर उसका इलाज करना जरूरी होता है। अगर सूजन किसी संक्रमण, ऑटोइम्यून बीमारी, चोट, एलर्जी, मोटापा या किसी दूसरी बीमारी के कारण है, तो सबसे पहले उसी समस्या का इलाज किया जाता है।

बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने के लिए डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और साबुत अनाज खाएं। ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थ जैसे अलसी के बीज, अखरोट और फैटी फिश का सेवन करें। हल्दी, अदरक और लहसुन जैसी चीजों का संतुलित मात्रा में सेवन करें। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, मीठे पेय और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। रोजाना 30-45 मिनट तेज चलना, योग, साइकिलिंग या अन्य हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियां शरीर में सूजन कम करने और वजन कंट्रोल रखने में मदद कर सकती हैं।

आयुर्वेद के अनुसार शरीर की सूजन दूर करने के उपाय

गुड़ और अदरक का सेवन

आयुर्वेद में गुड़ और ताजा अदरक का सेवन सूजन कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह पाचन शक्ति को बेहतर बनाने और शरीर में जमा अपचित पदार्थों (आम) को कम करने में मदद कर सकता है। आमतौर पर थोड़ी मात्रा में गुड़ और कद्दूकस किए हुए अदरक को मिलाकर भोजन से पहले लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि जिन लोगों को शरीर में अधिक गर्मी, एसिडिटी या जलन की समस्या रहती है, उन्हें इसका सेवन विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए।

छाछ में त्रिकटु चूर्ण मिलाकर पीना

अगर सूजन के साथ पेट फूलना, अपच या बार-बार पतले दस्त की समस्या हो तो आयुर्वेद में छाछ के साथ त्रिकटु चूर्ण यानी सोंठ, काली मिर्च और पिप्पली और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीने की सलाह दी गई है। माना जाता है कि इससे पाचन में सुधार होता है और सूजन कम करने में मदद मिल सकती है।

कब्ज होने पर हरड़ और गुड़ खाएं

जिन लोगों को सूजन के साथ कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए आयुर्वेद में हरड़ के चूर्ण को गुड़ के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इसे पाचन सुधारने और मल त्याग को आसान बनाने में मददगार माना जाता है, जिससे शरीर में सूजन कम करने में मदद मिल सकती है।

अरंडी के तेल का सेवन करें

रुमेटॉयड आर्थराइटिस या जोड़ों की सूजन और जकड़न में आयुर्वेद अरंडी के तेल को उपयोगी मानता है। इसे सीमित मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। अरंडी के पत्तों पर तेल लगाकर हल्का गर्म करके सूजन वाले हिस्से पर रखने की भी सलाह दी जाती है।

गिलोय और सोंठ का काढ़ा

आयुर्वेद में गिलोय और सोंठ का काढ़ा शरीर की सूजन, जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम करने के लिए उपयोगी माना गया है। कुछ स्थितियों में इसमें थोड़ी मात्रा में अरंडी का तेल मिलाकर भी सेवन कराया जाता है। यह उपाय केवल विशेषज्ञ की सलाह पर ही अपनाना चाहिए।

पुनर्नवा का सेवन

अगर सूजन किडनी, लिवर या शरीर में पानी रुकने (Water Retention) से जुड़ी हो, तो आयुर्वेद में पुनर्नवा को लाभकारी औषधि माना गया है। इसे चूर्ण, काढ़े या पुनर्नवादि मंडूर जैसी आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में चिकित्सीय सलाह के अनुसार लिया जाता है। इसे मूत्रवर्धक गुणों वाला माना जाता है।

गोखरू का सेवन करें

गोखरू को भी आयुर्वेद में सूजन कम करने वाली औषधि माना गया है। यह शरीर से अतिरिक्त पानी को मूत्र के जरिए बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसका सेवन चूर्ण या काढ़े के रूप में आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार किया जाता है।

धनिया के बीज का पानी पिएं

अगर सूजन के साथ शरीर में गर्मी, जलन या पेशाब में जलन की समस्या हो, तो आयुर्वेद में रातभर पानी में भिगोए गए धनिया के बीज का पानी पीने की सलाह दी गई है। इसे शरीर को ठंडक पहुंचाने और मूत्र के प्रवाह को बेहतर बनाने वाला माना जाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। शरीर में सूजन के कई कारण हो सकते हैं और हर व्यक्ति का इलाज अलग हो सकता है। यदि सूजन लंबे समय तक बनी रहे, बार-बार हो या इसके साथ तेज दर्द, बुखार,सांस लेने में तकलीफ या अन्य गंभीर लक्षण हों तो तुरंत योग्य डॉक्टर से सलाह लें।