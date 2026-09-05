40 साल की उम्र के बाद टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए इस उम्र में ब्लड शुगर की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या 40 साल की उम्र के बाद ब्लड शुगर की सामान्य रेंज भी बदल जाती है? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (ADA) की 2026 Standards of Care के अनुसार, उम्र 40 वर्ष होने पर डायबिटीज और प्री-डायबिटीज की डायग्नोस्टिक सीमाएं अलग नहीं हो जाती हैं। Fasting Plasma Glucose, 2-hour Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) और HbA1c के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर सामान्य, प्री-डायबिटीज और डायबिटीज की स्थिति समझी जा सकती है।

मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सौरव शिशिर अग्रवाल ने बताया खाली पेट रक्त शर्करा का स्तर 100 mg/dL से कम होना सामान्य माना जाता है। भोजन के दो घंटे (post prandial sugarPP) बाद रक्त शर्करा का स्तर 140 mg/dL से कम होना मानक सीमा है। HbA1c पिछले दो से तीन महीनों के औसत रक्त शर्करा स्तर को दर्शाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह 5.7% से कम होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है। उम्र और शारीरिक स्थिति के हिसाब से शुगर की रेंज अलग-अलग हो सकती है। आइए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के हिसाब से जानते हैं कि उम्र के हिसाब से ब्लड में शुगर का स्तर कितना होना चाहिए।

डायबिटीज का स्तर (फास्टिंग, खाने के बाद, HbA1c)

मधुमेह स्तर चार्ट (उपवास, भोजन के बाद, HbA1c)

वर्गफास्टिंग(मिलीग्राम/डीएल)भोजन के बाद (मिलीग्राम/डीएल)HBA1C (%)
साधारण100 नीचे140 नीचे5.7 नीचे
prediabetes100 – 125140 – 1995.7 – 6.4
डायबिटीज126 या इससे ऊपर200 या इससे ऊपर6.5 या इससे ऊपर

टाइप 1 डायबिटीज में ब्लड शुगर का स्तर

समयरेंज (मिलीग्राम/डीएल)
भोजन से पहले (फास्टिंग)80 – 130
भोजन के 1-2 घंटे बाद180 नीचे
सोने का समय90 – 150
HbA1c लक्ष्यनीचे 7%

टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर का स्तर

साथ जीवनशैली पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

समयरेंज (मिलीग्राम/डीएल)
फास्टिंग / भोजन से पहले80 – 130
भोजन के 2 घंटे बाद180 नीचे
HbA1c लक्ष्य7% से कम (व्यक्तिगत)
सोने का समय100 – 140

प्रेग्नेंसी में ब्लड में शुगर का स्तर (जेस्टेशनल डायबिटीज)

समयसामान्य (मिलीग्राम/डीएल)चिंता (मिलीग्राम/डीएल)
फास्टिंग92 नीचे92 या इससे ऊपर
भोजन के 1 घंटे बाद180 नीचे180 या इससे ऊपर
भोजन के 2 घंटे बाद153 नीचे153 या इससे ऊपर

40 साल की उम्र में ब्लड शुगर का स्तर

जांचसामान्यप्री-डायबिटीजडायबिटीज
Fasting Blood Sugar100 mg/dL से कम100–125 mg/dL126 mg/dL या अधिक
2 घंटे का OGTT140 mg/dL से कम140–199 mg/dL200 mg/dL या अधिक
HbA1c5.7% से कम5.7–6.4%6.5% या अधिक

उम्र के मुताबिक ब्लड में शुगर के स्तर का चार्ट

आयु समूहफास्टिंग का लक्ष्य (मिलीग्राम/डीएल)भोजन के बाद का लक्ष्य (मिलीग्राम/डीएल)HbA1c लक्ष्य (%)
बच्चे (6 वर्ष से कम)100 – 180110 – 2008.5 नीचे
बच्चे (6 – 12)90 – 180100 – 1808 नीचे
किशोर (13-19 वर्ष)90 – 13090 – 1507.5 नीचे
वयस्क (20 – 59)80 – 130180 नीचे7 नीचे
वृद्ध वयस्क (60+)100 – 140200 नीचे7 – 8

कितना शुगर होता है खतरनाक?

ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ना भी चिंता का विषय हो सकता है और बहुत कम होना भी। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (ADA) की 2026 गाइडलाइन के अनुसार, 70 mg/dL से कम ब्लड ग्लूकोज को हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। 54 mg/dL से कम का स्तर अधिक गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया की श्रेणी में आता है। वहीं, 200 mg/dL या उससे अधिक ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज की जांच में महत्वपूर्ण स्तर है, लेकिन ये डायबिटीज की खतरनाक रेंज नहीं है।

बहुत ज्यादा ब्लड शुगर के साथ अगर शरीर में कीटोन बढ़ने, एसिडिटी, गंभीर डिहाइड्रेशन, उल्टी, पेट दर्द, तेज सांस चलने या मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण हों, तो यह डायबिटिक कीटोएसिडोसिस (DKA) या हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट (HHS) जैसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह चार्ट सामान्य जानकारी के लिए है। ब्लड शुगर की सही स्थिति जानने और डायबिटीज की पुष्टि के लिए डॉक्टर की सलाह और उचित जांच जरूरी है।