मैं डायबिटीज स्पेशियलिटी सेंटर, चेन्नई में चेयरमैन एवं चीफ ऑफ डायबिटोलॉजी (Chairman & Chief of Diabetology) में डॉ. मोहन हूं। मेरे पास आने वाले मरीज अक्सर एक सवाल पूछते हैं मैंने चावल और गेहूं खाना काफी कम कर दिया है। मुझे लगा था कि इससे मेरा ब्लड शुगर कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी शुगर हाई है। आखिर मुझसे क्या गलती हो रही है जो मेरा ब्लड शुगर हाई हो रहा है।

मैं मरीजों से अक्सर कहता हूं कि डाइट में चावल और गेहूं कम करने से डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ब्लड शुगर पर सिर्फ इन दो फूड्स का असर नहीं पड़ता। आप उनकी जगह क्या खाते हैं, यह भी मायने रखता है। कई बार लोग कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की मात्रा तो कम कर देते हैं लेकिन अनजाने में उसकी जगह ऐसी चीजें खाने लगते हैं, जो ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं।

मैं हमेशा अपने मरीजों से पूछता हूं कि वे आमतौर पर एक समय के भोजन में क्या खाते हैं। चावल कम करने के बाद वे क्या खाते हैं? ज्यादातर मरीजों का जवाब एक जैसा होता है। वे चावल कम खाते हैं, सब्जियां ज्यादा लेते हैं और कभी-कभी आलू या शकरकंद भी खाते हैं। कुछ लोग बीच-बीच में फल खाते हैं, जबकि दूसरे चाय या कॉफी के साथ बिस्किट लेते हैं। कुछ लोग डायबिटीज के लिए बेहतर विकल्प मानकर रागी का डोसा या मोटे अनाज से बने व्यंजन खाने लगते हैं।

मोटे अनाज क्या ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं?

याद रखें कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज और रागी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। सिर्फ चावल का ज्यादा सेवन करने की जगह मोटे अनाज का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या आपका भोजन कम कार्बोहाइड्रेट वाला हो जाए। इसके अलावा, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर मोटे अनाज पॉलिश किए हुए होते हैं। इस प्रक्रिया में उनका काफी फाइबर निकल जाता है, जिससे वे जल्दी पच सकते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) बढ़ सकता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि कोई खाद्य पदार्थ कितनी तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है। इसलिए मोटे अनाज की मात्रा, उन्हें पकाने का तरीका और उनके साथ खाए जाने वाले दूसरे खाद्य पदार्थ भी मायने रखते हैं।

शकरकंद और आलू कैसे करते हैं शुगर पर असर

मेरे पास आने वाले मरीज अक्सर कहते हैं कि हमने सब्जियां खाई है। सब्जियों में हम आलू और शकरकंद भी खाते हैं। शकरकंद को हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर आपकी थाली में पहले से चावल, डोसा या रोटी है और आप उसके साथ बड़ी मात्रा में आलू भी खाते हैं, तो शरीर में जाने वाले कुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ सकती है। आलू और शकरकंद का सेवन आपकी ब्लड शुगर बढ़ा सकता है।

साबुत फल कैसे करते हैं असर

मेरे कुछ मरीज कहते हैं कि वे केवल साबुत फल खाते हैं। लेकिन याद रखें कि किसी खाद्य पदार्थ का हेल्दी होना यह नहीं बताता कि उसे कितनी भी मात्रा में खाया जा सकता है। एक बार में कई सर्विंग फल खाना, बार-बार बहुत मीठे फल चुनना या ताजा निकाला हुआ फलों का जूस पीना ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकता है। फलों का जूस खास तौर पर आसानी से ज्यादा मात्रा में पी लिया जाता है। इसमें मौजूद शुगर शरीर में पहुंचती है, लेकिन साबुत फल की तुलना में इसमें फाइबर और पेट भरे होने का एहसास कम हो सकता है।

बिस्कुट भी बढ़ाता है शुगर

डायबिटीज मरीज बिस्कुट का भी सेवन करते हैं जो उनकी एक और बड़ी गलती है। बिस्कुट में रिफाइंड आटा, अतिरिक्त चीनी और फैट मौजूद होता हैं। यहां तक कि डाइजेस्टिव, मल्टीग्रेन या शुगर-फ्री लिखे बिस्किट भी अपने आप डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प नहीं बन जाते। डाइजेस्टिव बिस्किट की सामान्य मात्रा में भी तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट की अच्छी-खासी मात्रा हो सकती है। दो बिस्कुट में लगभग 17 ग्राम या इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जिसे शरीर जल्दी तोड़कर इस्तेमाल करता है।

पैकेज ड्रिंक भी बनते हैं खतरा

विटामिन से भरपूर होने का दावा करने वाले पैकेज्ड ड्रिंक्स का सेवन भी ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ा सकता है। किसी भी ड्रिंक में विटामिन होने से उसमें मौजूद चीनी का असर खत्म नहीं हो जाता। पैकेट के सामने लिखे हेल्थ क्लेम पर ही भरोसा न करें। उसके बजाय न्यूट्रिशन लेबल देखें और कुल कार्बोहाइड्रेट तथा अतिरिक्त चीनी की मात्रा जांचें।

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कैसी होनी चाहिए थाली?

सिर्फ चावल कम करने के बजाय अपनी पूरी थाली पर ध्यान दें। थाली का एक बड़ा हिस्सा बिना स्टार्च वाली सब्जियों से भरें। इसके साथ दाल, फलियां, अंडे, मछली, चिकन या दही जैसे प्रोटीन के स्रोत शामिल करें और कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा कंट्रोल रखें। मीठे पेय पदार्थों, मिठाइयों, बिस्किट, बेकरी उत्पादों और बार-बार तले हुए स्नैक्स खाने से बचें या इनका सेवन सीमित करें। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ चावल और रोटी को कंट्रोल करना ही जरूरी नहीं है।

ब्लड शुगर पर आपके पूरे दिन के खानपान, भोजन की मात्रा, शारीरिक गतिविधि, दवाओं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का असर पड़ता है। इसका संबंध केवल किसी एक खाद्य पदार्थ से नहीं है। इसलिए खुद से यह पूछने के बजाय कि मैंने कितना चावल खाया?, यह सवाल पूछें कि मैंने पूरे दिन क्या-क्या खाया, कितनी मात्रा में खाया और चावल या रोटी कम करने के बाद उनकी जगह क्या खाया? आपको हर तरह के कार्बोहाइड्रेट से डरने की जरूरत नहीं है। यह समझना जरूरी है कि भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ कैसे चुनने हैं और उन्हें संतुलित तरीके से कैसे खाना है। साथ ही, डायबिटीज के इलाज की योजना का लगातार पालन करना भी जरूरी है। अपनी सुविधा के अनुसार कभी-कभी ही दवाएं लेना या इलाज में लापरवाही करना सही तरीका नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट, दवाओं और ब्लड शुगर कंट्रोल से जुड़ा कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह लें। हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और पोषण संबंधी जरूरतें अलग हो सकती हैं।