डायबिटीज की बीमारी में ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना बेहद जरूरी है। ब्लड शुगर नॉर्मल रखने से मतलब सिर्फ एक दिन की या एक वक्त की शुगर नॉर्मल करने से नहीं है बल्कि हर दिन फॉस्टिंग से लेकर पोस्ट मील तक की शुगर कंट्रोल करने से है। डायबिटीज मरीजों को हर दिन अपनी ब्लड शुगर की निगरानी करना जरूरी है और हर तीन महीने बाद HBA1C टेस्ट कराना भी जरूरी है ताकि पिछले तीन महीनों में ब्लड शुगर का आंकड़ा कितना रहा उसकी जानकारी मिल सके। डायबिटीज की रेंज को समझने के लिए फास्टिंग और खाने के बाद की ब्लड शुगर नियमित रूप से चेक करना जरूरी है। सामान्य तौर पर फास्टिंग शुगर 70–99 mg/dL और खाने के 2 घंटे बाद 140 mg/dL से कम सामान्य मानी जाती है, जबकि डायबिटीज के मरीजों के लिए व्यक्तिगत टारगेट अलग हो सकते हैं।

स्थिति फास्टिंग ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद नॉन-डायबिटिक / सामान्य 70–99 mg/dL 140 mg/dL से कम प्रीडायबिटीज 100–125 mg/dL — डायबिटीज 126 mg/dL या उससे अधिक*

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अब सवाल ये उठता है कि किसी की ब्लड शुगर की जांच में 230 mg/dL आता है तो ये परेशानी की बात है या नहीं। इस रेंज की जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं डायबिटोलॉजिस्ट से। Zandra Healthcare के डायबिटीज और ओबेसिटी विशेषज्ञ डॉ. राजीव कोविल के अनुसार, 230 mg/dL की रीडिंग का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लड शुगर की जांच कब की गई थी। खाली पेट, खाना खाने के बाद या किसी भी समय (Random) की गई। एक्सपर्ट के मुताबिक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मुख्य रूप से यह बताता है कि रातभर लिवर से शरीर में कितनी ग्लूकोज रिलीज हुई, जबकि खाने के बाद की ब्लड शुगर में रातभर के ग्लूकोज के साथ-साथ भोजन से मिलने वाली अतिरिक्त ग्लूकोज भी शामिल होती है।

230 mg/dL ब्लड शुगर का क्या मतलब है?

ब्लड शुगर की एक ही संख्या अलग-अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रख सकती है। केवल एक बार 230 mg/dL ब्लड शुगर आने से यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति का शुगर कंट्रोल लंबे समय से खराब है या यह अचानक बढ़ी हुई रीडिंग है।

HbA1c टेस्ट क्यों जरूरी है?

ऐसी स्थिति में HbA1c टेस्ट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पिछले करीब 2 से 3 महीनों के औसत ब्लड ग्लूकोज स्तर की जानकारी देता है। इससे डॉक्टर को यह समझने में मदद मिलती है कि ब्लड शुगर बढ़ने की स्थिति केवल एक बार हुई है या लंबे समय से बनी हुई है। डॉ. कोविल के मुताबिक, कई लोगों में डायबिटीज का पता अचानक किसी रूटीन ब्लड टेस्ट के दौरान चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होने के बावजूद लंबे समय तक कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए अगर ब्लड शुगर 230 mg/dL आती है तो घर पर बार-बार शुगर चेक करते रहना ही पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर से सलाह लेकर उचित जांच और मूल्यांकन कराना जरूरी है।

230 mg/dL की रीडिंग आने पर ये जांचें भी हैं जरूरी

230 mg/dL की रीडिंग आने पर सिर्फ ब्लड शुगर की जांच कराना ही जरूरी नहीं है बल्कि और भी कई जांचें जैसे

किडनी फंक्शन टेस्ट

यूरिन एल्ब्यूमिन-क्रिएटिनिन रेशियो (UACR)

ब्लड प्रेशर की जांच

कोलेस्ट्रॉल की जांच

रेटिनल एग्जामिनेशन, यानी आंखों की जांच

डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी नसों से जुड़ी समस्या की जांच

पैरों की जांच कराना भी जरूरी है।

क्या 230 mg/dL ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है?

डॉ. राजीव कोविल के अनुसार ज्यादातर मामलों में 230 mg/dL जैसी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसका इलाज हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति की उम्र, वजन, स्वास्थ्य, डायबिटीज की स्थिति, HbA1c और अन्य जांचों के आधार पर डॉक्टर उपचार तय करते हैं।

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की सलाह

संतुलित और व्यवस्थित डाइट का सेवन करें।

लगातार बॉडी को एक्टिव रखें।

वजन को कंट्रोल करें

जरूरत पड़ने पर डायबिटीज की दवाएं लें

नियमित ब्लड शुगर मॉनिटरिंग पर ध्यान दें

230 mg/dL शुगर होने पर कब तुरंत डॉक्टर की मदद लें?

230 mg/dL की ब्लड शुगर अपने आप में हमेशा इमरजेंसी नहीं होती। लेकिन अगर इसके साथ कुछ गंभीर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए। खास तौर पर अगर हाई ब्लड शुगर के साथ

उल्टी हो रही हो

शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो

पेट में दर्द हो

तेजी से सांस चल रही हो

बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो

अत्यधिक नींद या सुस्ती आ रही हो

भ्रम या कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

डॉक्टर की सलाह

डॉक्टर ने बताया 230 ब्लड शुगर पर घबराएं नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज भी न करें। डॉ. राजीव कोविल के अनुसार, 230 mg/dL ऐसी संख्या नहीं है जिस पर घबराने की जरूरत हो, लेकिन यह ऐसी रीडिंग जरूर है जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी सिर्फ ब्लड शुगर की संख्या कम करने पर ध्यान देने के बजाय व्यक्ति की पूरी मेटाबॉलिक और हृदय संबंधी सेहत को ध्यान में रखकर उपचार किया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के लिए है। ब्लड शुगर की एक रीडिंग के आधार पर डायबिटीज का निदान या दवा में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ब्लड शुगर 230 mg/dL आने पर डॉक्टर से सलाह लेकर आवश्यक जांच, जैसे HbA1c और अन्य संबंधित टेस्ट, कराएं।