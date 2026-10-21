खराब लाइफस्टाइल और तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) एक आम लेकिन गंभीर समस्या बनती जा रही है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर लम्बे समय तक कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बॉडी के जरूरी अंगों जैसे किडनी, लंग्स और दिल को नुकसान पहुंचाने लगता है। बीपी को कंट्रोल रखने के लिए दवाओं के साथ-साथ सही मॉर्निंग रुटीन अपनाना भी बेहद मददगार साबित होता है। Health.com में प्रकाशित लेख में पीएचडी, पंजीकृत नर्स और लेखिका एलेक्जेंड्रिया न्येम्बवे ने बताया सुबह 9 बजे से पहले अपनी दिनचर्या में कुछ साधारण आदतों को शामिल करके ब्लड प्रेशर के स्तर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।

रजिस्टर्ड नर्स ने बताया अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करने के आसान तरीके तलाश रहे हैं, तो सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं और बॉडी को किस तरह एक्टिव रखते हैं इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपकी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें समय के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बीपी को नॉर्मल रखने के लिए सुबह 9 बजे से पहले कौन-कौन से काम करें।

मन और शरीर को शांत रखने वाले अभ्यास करें

अगर आप चाहते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल रहे तो आप सुबह की शुरुआत ध्यान या धीमी गति से सांस लेने जैसी एक्सरसाइज से करें। कुछ एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। रोज एक्सरसाइज करने से तनाव कंट्रोल रहता है और मानसिक सेहत में सुधार आता है।

नाश्ते में कम सोडियम और ज्यादा पोटैशियम वाले फूड खाएं

बीपी नॉर्मल करना चाहते हैं तो डाइट में सोडियम कम और पोटैशियम ज्यादा लें। सोडियम शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने की वजह बन सकता है। इससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी ओर, पोटैशियम किडनी को शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भूमिका निभाता है। सुबह के नाश्ते में पोटैशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करना सोडियम के प्रभाव को संतुलित करने और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद कर सकता है। नाश्ते में पोटैशियम रिच फूड खाने के लिए आप फलों में केला और संतरा खाएं। सब्जियां में आलू और पालक खाएं। बीन्स में सोयाबीन और दूसरी फलियां असरदार साबित होती हैं। डेयरी उत्पाद जैसे दूध और दही, मांस और साबुत अनाज का सेवन करें।

ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें

माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करने से नर्वस सिस्टम को शांत रखने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में भी मदद मिलती है। सुबह हल्की गतिविधियां शरीर और मन को शांत कर सकती हैं।

आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करें

सुबह कुछ मिनट मांसपेशियों को कसकर एक स्थिति में रोकने वाले व्यायाम करना ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। इन्हें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है। इन एक्सरसाइज में शरीर की स्थिति को बिना हिलाए कुछ समय तक बनाए रखा जाता है। उदाहरण के लिए, दीवार के सहारे बैठने जैसी मुद्रा यानी वॉल स्क्वाट। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि इस तरह के व्यायाम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन्हें करने के लिए आमतौर पर किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती और कम समय में भी इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है।

रेगुलर पैदल चलें या जॉगिंग करें

नियमित व्यायाम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है। सुबह तेज गति से पैदल चलना, जॉगिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या अपनी क्षमता के अनुसार छोटे व्यायाम करना फायदेमंद हो सकता है। कार्डियो एक्सरसाइज और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायामों का कॉम्बिनेशन मददगार हो सकता है। हर दिन सुबह रेगुलर पैदल या जॉगिंग जैसी शारीरिक गतिविधि बीपी को नॉर्मल रखने में मदद करती है।

सुबह कुछ समय बाहर बिताएं

सुबह बाहर समय बिताना, खासकर पार्क या हरियाली वाली जगहों पर पैदल चलना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होता है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि पार्क, जंगल या प्राकृतिक वातावरण के आसपास रहने वाले लोगों को दिल के रोग और स्ट्रोक का खतरा कम होता है।

फाइबर रिच नाश्ता करें

सुबह के भोजन में फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है। फाइबर से भरपूर डाइट का सेवन करने से हाई बीपी को कंट्रोल करने और दिल के रोगों से होने वाली मौत का जोखिम कम होता है। सुबह के नाश्ते में आप एवोकाडो,जौ,बीन्स और फलियां, दालें,बेरीज,नाशपाती,सेब,साबुत अनाज की ब्रेड,चिया सीड्स,अलसी के बीज का सेवन करें। रोजाना डाइट में 5 ग्राम अतिरिक्त फाइबर शामिल करने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी देखी जा सकती है।

कैफीन का सेवन कंट्रोल करें

कैफीन कुछ लोगों में थोड़े समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों में जो नियमित रूप से कैफीन का सेवन नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैफीन नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर सकता है और रक्त वाहिकाओं में अस्थायी बदलाव ला सकता है। सुबह कॉफी की जगह डिकैफ कॉफी, हर्बल टी, बिना चीनी वाला गुनगुना नींबू पानी या सादा पानी का सेवन करें। इस तरह सुबह के ये ड्रिंक कैफीन पर निर्भरता को कंट्रोल कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और उपलब्ध शोधों पर आधारित है। सुबह की दिनचर्या, खानपान और व्यायाम में बदलाव ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह या निर्धारित दवाओं का विकल्प नहीं हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी या हृदय रोग से पीड़ित लोग डाइट और व्यायाम में बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।