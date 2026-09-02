ब्लैडर कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इसके होने का खतरा करीब तीन गुना अधिक रहता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका जोखिम भी बढ़ता है। WHO के मुताबिक धूम्रपान ब्लैडर कैंसर के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। ब्लैडर कैंसर दुनियाभर में 10वां सबसे आम कैंसर है। इसकी जांच और इलाज काफी चुनौतीपूर्ण और महंगा हो सकता है। फिलहाल ब्लैडर कैंसर की जांच के लिए सिस्टोस्कोपी पर काफी निर्भरता होती है। यह एक ऐसी जांच है जिसमें कैमरे की मदद से ब्लैडर के अंदर देखा जाता है। यह प्रक्रिया इनवेसिव होने के साथ-साथ महंगी भी है।

ब्लैडर कैंसर के लक्षणों को शुरुआती चरण में पहचाना समय पर इलाज शुरू करने के लिए अहम माना जाता है। पेशाब में खून आना, पेशाब करते समय जलन या दर्द होना और बार-बार पेशाब लगना जैसे लक्षण कई अलग-अलग समस्याओं की वजह से हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये ब्लैडर कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर जरूरत के अनुसार यूरिन टेस्ट समेत अन्य जांच की सलाह दे सकते हैं।

अब एक नई तरह का यूरिन टेस्टिंग ब्लैडर कैंसर की पहचान में मददगार हो सकता है और शुरुआती जांच को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। NHS द्वारा की गई रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि सिर्फ एक यूरिन टेस्ट की मदद से ब्लैडर कैंसर के 90% से ज्यादा मामलों की पहचान की जा सकती है। नई स्टडी में इस टेस्ट ने 92% ब्लैडर कैंसर के मामलों की पहचान की। यह रिसर्च European Urology Oncology में प्रकाशित हुई है। आइए रिसर्च से जानते हैं कि पेशाब टेस्ट कैसे ब्लैडर कैंसर का पता लगाने में मददगार साबित होता है।

पेशाब का टेस्ट कैसे ब्लैडर कैंसर का लगाता है पता?

यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और डायग्नोस्टिक कंपनी Nonacus के नेतृत्व में में किया गया जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के सात अस्पतालों में इलाज करा रहे करीब 1,000 मरीजों को शामिल किया गया। स्टडी में टेस्ट ने 92% ब्लैडर कैंसर के मामलों की पहचान की। वहीं, जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया, उनमें ब्लैडर कैंसर न होने की संभावना 99% से ज्यादा थी। स्टडी के सह-लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के प्रोफेसर रिचर्ड ब्रायन ने कहा कि बड़ी संख्या में मरीजों पर किए गए इस शुरुआती परीक्षण के नतीजे काफी अच्छे और उम्मीद बढ़ाने वाले हैं।

यह टेस्ट सिस्टोस्कोपी की जरूरत कैसे कम कर सकता है?

शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि यह टेस्ट उन मरीजों की संख्या कम करने में मदद कर सकता है, जिन्हें ब्लैडर की जांच के लिए तुरंत सिस्टोस्कोपी (Cystoscopy) कराने की जरूरत पड़ती है। सिस्टोस्कोपी में एक छोटी कैमरा लगी ट्यूब को मूत्रमार्ग के रास्ते ब्लैडर तक पहुंचाकर अंदर की जांच की जाती है। ब्रिटेन में हर साल 3 लाख से ज्यादा सिस्टोस्कोपी की जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में मरीजों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि, यूरिन टेस्ट सिस्टोस्कोपी का विकल्प नहीं है, लेकिन इससे डॉक्टरों को यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि किन मरीजों में ब्लैडर कैंसर का जोखिम अधिक है और उन्हें जांच के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

नया यूरिन टेस्ट कैसे करता है काम?

इस टेस्ट का नाम Galeas urine test है। यह पेशाब में मौजूद उन DNA बदलावों की जांच करता है, जो ब्लैडर कैंसर की कोशिकाओं से जुड़े हो सकते हैं। यह टेस्ट 23 जीन में 450 से ज्यादा DNA म्यूटेशन की पहचान करता है। इस टेस्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने Cancer Research UK (CRUK) की मदद से विकसित किया था। बाद में Nonacus ने इसे व्यावसायिक रूप से विकसित किया।

अभी और रिसर्च की जरूरत

Cancer Research UK की मिशेल मिशेल के मुताबिक, इस टेस्ट को लेकर अभी शुरुआती चरण है और इसके प्रभाव को समझने के लिए आगे बड़े स्तर पर रिसर्च की जरूरत है। हालांकि, कम समय में और कम इनवेसिव तरीके से कैंसर की पहचान या उसे खारिज करने के लिए ऐसे टेस्ट विकसित करना महत्वपूर्ण है। ब्लैडर कैंसर पुरुषों में, खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र में, अधिक आम होता है। इसका प्रमुख लक्षण पेशाब में खून आना है। कैंसर कितना गंभीर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्यूमर कितना बड़ा है और क्या वह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुका है। शुरुआती पहचान और समय पर इलाज से मरीज के परिणाम बेहतर हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह टेस्ट अभी शुरुआती शोध और ट्रायल के चरण में है। इसे सिस्टोस्कोपी या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। ब्लैडर कैंसर से जुड़े लक्षण होने पर डॉक्टर से जांच और उचित सलाह जरूर लें।